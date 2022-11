¿En la electoral, tú le crees al PRI de Alito?… ¡yo tampoco!

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Todos los indicios de una negociación, ni tan en lo oscurito, con el PRI de Alito para aprobar estas semanas la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador, se avalan con la sonrisa socarrona de Adán Augusto López quien no oculta que esa componenda existe.

El acuerdo AMLO-tricolor cobró fuerza el pasado fin de semana con la denuncia pública de Jorge Álvarez Máynez, coordinador parlamentario de MC, quien aseguró saber que el nuevo acuerdo que ratifica al PRI-MOR ocurrió el jueves o viernes pasados.

Este nuevo pacto se dio, afirmó Álvarez Maynes, entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el propio Alejandro “Alito” Moreno.

El emecista indicó que en estos días la bancada del PRI presentará una contrapropuesta para repetir el procedimiento que le dieron a la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional, que al final extendió a 2028 la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

“Tenemos información de que el PRI ya pactó con el secretario de Gobernación, igual que se dio en el caso del quinto transitorio, va a salir en próximos días con la noticia de que tienen contrarreforma electoral…

“Aquí no hay de que ‘negociamos afectar poquito al INE’… le quieren quitar facultades de nombramientos sustantivos al INE, le quieren quitar facultades de regulación de incidencia del INE con el Tribunal Electoral. Ya lo hicieron con el tema de las multas y lo van a seguir haciendo en contubernio de Morena y el PRI”, indicó Álvarez Máynez.

Este nuevo acuerdo que ratifica la existencia del PRI-MOR, comentó el emecista, se realiza fuera de la mesa de trabajo instalada en San Lázaro para revisar más de 100 iniciativas de reforma electoral.

Adán Augusto López dijo en Chilpancingo, Guerrero, luego de un encuentro con el congresistas de ese estado que como van las negociaciones sobre la reforma electoral, ésta podría quedar lista en diciembre.

Y confirmó que existe una mesa en la que participan diputados de Morena, PRI, PAN y otras fuerzas políticas.

Tras la balconeada mediática de MC, Alejandro “Alito” Moreno, acusó al partido de Dante Delgado de ser el partido títere de Morena, ya que se ha negado a formar parte de la alianza opositora.

“Aquí no hay pactos… pactos (los de) ustedes que llevan tres años dividiendo el voto opositor para facilitarle el triunfo a Morena… hipócritas”, respondió dolido.

Frente a la ardida reacción de Alito, el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, dijo vía Twitter:

“Nomás le faltó decir que por despecho hicieron el PRI-MOR… así el Cinismo Revolucionario Institucional”.

“Es falso”

Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, salió al quite de su cuestionado jefe partidario e insistió sin mucha convicción ni credibilidad en señalar que el acuerdo PRI-MOR “es falso y ellos lo saben”, dijo.

“El PRI no ha negociado ninguna reforma…

“Y hemos insistido en la defensa de la autonomía del INE, en proteger al Trife” agregó.

El ex gobernador de Coahuila señaló que la estrategia de MC es sólo ir al escándalo para llamar la atención mediática ante su falta de presencia en la Cámara.

Desde Nuevo León dijo:

“MC tiene 20 Diputados, por ello nadie negocia con ellos, no es que ellos no negocien, no es que ellos no quieran participar, es que ellos no cuentan, en la Cámara de Diputados son intrascendentes, se los digo con todo respeto”, afirmó.

“Por eso toman estas posturas mediáticas”.

“Hay que cuidar principios de Morena”: Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de senadores de Morena, llamó a sus correligionarios a luchar por los principios que dieron origen a Morena y así hacer valer la democracia interna para “que no haya imposición en ninguna parte”.

El zacatecano rescató al mismo tiempo un libro escrito por él hace algunos años bajo el título de Breve Historia de Morena, en el que habla de movimientos y personajes que dieron sustento al movimiento.

“No hay que olvidar nuestros principios. Morena surgió con mucha fuerza y mucha energía y muchas personas han muerto, muchos dieron su vida, ofrendaron su vida” por este movimiento.

Por todo eso, agregó, “no hay que olvidarnos de ello, hay que luchar por la democracia y por la dignidad, no hay que abandonar nuestros principios, hay que hacerlos valer y hay que dejar que la democracia sea la que decida; que no haya imposición en ninguna parte”.

Consideró que éste es el momento para hacer un recuento histórico sobre Morena, saber lo que se ha hecho o si los fundadores y aquellos que dieron la vida por el movimiento siguen en él.

Planteó, igual, la necesidad de conocer “¿qué ha pasado después de estos grandes éxitos electorales?, con los que el partido ganó la Presidencia de la República, las gubernaturas de 22 estados, los Congresos de estas entidades y el Congreso de la Unión. En su obra, Monreal aborda movimientos como el ferrocarrilero, el magisterial y el de los estudiantes de 1968, y los liderazgos de Rosario Ibarra, Heberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y Andrés Manuel López Obrador.

