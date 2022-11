En México, 42.9% de los adolescentes viven con sobrepeso y obesidad

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Alianza Beat y Pro Mujer para detección temprana de cáncer de mama

El estudio internacional ACTION Teens muestra que, desde los 12 años, los adolescentes con obesidad están preocupados por su peso y no reciben el apoyo adecuado. En México, 42.9% de los adolescentes de 12 a 19 años viven con sobrepeso y obesidad. De acuerdo con la Federación Mundial de Obesidad, 36 millones de adultos vivirán con obesidad para 2030. México es uno de los 10 países que participaron en el estudio ACTION Teens, patrocinado por Novo Nordisk y presentado en la ObesityWeek®, conferencia científica internacional sobre obesidad que se llevó a cabo del 1 al 4 de noviembre en San Diego, California. Los resultados muestran que casi dos tercios (62%) de los adolescentes que viven con obesidad recurren a las redes sociales para obtener información sobre cómo perder peso, en lugar de hablar con la familia o un médico. YouTube fue elegido como la fuente de orientación más importante para los chicos (16%) y las redes sociales en general fueron las más importantes para las chicas (16%) con obesidad. “Lo preocupante es que un joven que vive con obesidad enfrenta un riesgo de muerte temprana tres veces mayor en la edad adulta que quienes no la tienen. Sin embargo, los resultados del estudio demuestran que los adolescentes con obesidad no reciben el apoyo que necesitan y la mayoría confía en las redes sociales para orientarse, explica la Dra. Nayely Garibay, líder del estudio en México. Este reveló, que es más bajo entre los adolescentes hombres que entre las mujeres: menos de un tercio (32%) se preocupa mucho y otro 39% cree que su salud es excelente o muy buena. En ambos sexos, casi la mitad de los padres encuestados esperan que su hijo simplemente supere la obesidad con el crecimiento a pesar de que está probado que 4 de cada 5 niños con obesidad seguirán viviendo con esta condición cuando sean adultos. “Mientras más ignoremos la obesidad en los niños, mayor será la probabilidad de que la próxima generación desarrolle otras enfermedades, incluida la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. El estudio muestra que el 80% de los adolescentes que viven con obesidad y son atendidos por un profesional de la salud, ya tienen al menos una enfermedad adicional: uno de cada cuatro tiene prediabetes o diabetes, señaló el Dr. Mike Vivas, director médico de Novo Nordisk México.

******

El mes de octubre se destina para la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. Por segundo año consecutivo, Beat y Pro Mujer unen fuerzas para apoyar a las usuarias conductoras de Beat, Beat Zero y Beat Tesla a acceder a mastografías gratuitas para mayores de 40 años o menores a esta edad, que tengan historial de riesgo, hayan detectado alguna anormalidad y que en el último año no hayan realizado el estudio. Este beneficio no solo se limita a las usuarias conductoras, los usuarios conductores de Beat, Beat Tesla y Beat Zero que quieran usar este beneficio para las mujeres de su familia o conocidas, también podrán hacerlo. Esta alianza, que comenzó el año pasado, ha rendido frutos, pues las usuarias conductoras pudieron acceder a este apoyo. A la par de este beneficio, se les brindarán recursos educativos que buscan incentivarlas a realizarse estos estudios que pueden salvar vidas, este último recurso también estará disponible para los hombres que quieran compartir la información con las mujeres de su círculo cercano. Para acceder a los beneficios de esta alianza y al chabot, podrán ingresar haciendo click aquí (https:// promujer. org/mx/es/salud-y-bienestar/) o mandar un mensaje con la palabra Ami1 por WhatsApp al 55 34 19 30 71. Este chat, les proveerá toda la información necesaria sobre los factores de riesgo, los elementos que protegen a las mujeres y la importancia de la detección oportuna. Si al terminar el chatbot, la mujer identifica que no ha realizado su mastografía en el último año y tiene 40 años o más, podrá solicitar su mastografía gratuita y en la entrega de resultados recibirán asesoramiento y apoyo para entender mejor el lenguaje médico, así como para conocer los siguientes pasos en el diagnóstico. A través de esta alianza Beat y Pro Mujer se unen para brindar a las conductores las herramientas e información necesarias para generar conciencia de la importancia de la detección temprana, la autoexploración y las redes de apoyo que existen en caso de necesitarlas. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud de México, los casos de cáncer de mama se dispararon casi 35% el último año, pasando de 8 mil 723 de 2020 a 11 mil 746 en 2021.

