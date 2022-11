Jorge Nuño asume titularidad en Comunicaciones y Transportes

Releva a Jorge Arganis, quien se ausentó por enfermedad

El Presidente garantiza Zócalo libre para la marcha en defensa del INE, este domingo

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia de prensa que Jorge Nuño Lara será el nuevo titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en sustitución de Jorge Arganis Díaz Leal, quien se ausentó del cargo desde septiembre por enfermedad.

Nuño Lara es licenciado en Economía por el ITAM, tiene amplia experiencia en administración, preparación y puesta en marcha de proyectos de infraestructura en los sectores de comunicaciones, transporte, medio ambiente, energía y salud, así como regulación aplicable a programas y proyectos de inversión en la administración pública federal.

Desde el 1 de abril de 2021 se ha desempeñado como subsecretario de Infraestructura en la SICT.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que Arganis Díaz Leal seguirá en la administración pública como asesor de la Presidencia de la República y se hará cargo del proyecto para la reconstrucción del Centro SCOP, antigua sede de la SICT, que resultó dañada por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

“Que va a hacerse cargo de la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura y Obras, Jorge Nuño, él va a ser el próximo secretario. Puede ser ya a partir del día 15 o a finales del mes. Anda enfermo el ingeniero Jorge Arganis, que lo queremos mucho, mucho, mucho, mucho, entonces esto nos lleva a que se dé este cambio para no detenernos, afortunadamente está saliendo el ingeniero Arganis, poco a poco”, comentó el mandatario federal

“No queremos que se quede inactivo, va a ser asesor en Presidencia y va a hacerse cargo de la reconstrucción del Centro SCOP, aquí en la Ciudad de México, ahí vamos a reconstruir y él se va a hacer cargo del proyecto”, agregó.

Denuncia AMLO resistencia para la libre importación de alimentos

Sobre los aumentos de precios en alimentos, el primer mandatario acusó que hay resistencia por parte de actores del sector alimentario, así como del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para permitir la libre importación de alimentos y con ello bajar la alta inflación que se registra en este segmento de la economía.

El Presidente alertó que debe haber cambios en Senasica, pues dijo que su titular, quien lleva 30 años en el cargo, es partidario del libre mercado cuando beneficia a sus amigos. “Hay que tener menores aranceles, abrir la importación, va poco a poco, pero es lento el proceso porque hay muchas resistencias, pero ya ven que nosotros somos muy perse averantes, aunque en Palacio las cosas caminan despacio, se camina y vamos a que se abra el mercado”, comentó.

“Si podemos comprar la carne, el pollo, los granos, a mejor precio, se están dando todas las facilidades porque cuando hay intereses de por medio, aunque hablan de libre mercado, lo cierto es que se protege a ciertos productores, monopolios y nosotros ya no protegemos a ninguna empresa, ningún monopolio, nosotros protegemos a los consumidores”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

De acuerdo con cifras difundidas por la Presidencia de la República, la inflación en alimentos llega al 4.2% mientras que en energéticos apenas es del 0.3% lo que permite mantener cierta estabilidad en el índice de precios. “Bajó un poquito, lo importante es que ya hay tendencia a la baja. Traemos en promedio 8.4% ese es el resultado, lo traíamos 8.7% o sea vamos bajando.

“Lo importante es que en energéticos está abajo, bajó no sé cuánto, pero sí con relación a Estados Unidos y con relación a alimentos”, afirmó.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.57% en octubre respecto al mes previo, tasa inferior a 0.62% reportada en septiembre y a la consignada un año antes, mostrando una ligera moderación, pero manteniendo expectativas de que el Banco de México (Banxico) seguirá subiendo su tasa clave esta semana. Los precios de las mercancías tuvieron un incremento mensual de 0.87% y anual de 11.15%, mientras los servicios aumentaron 0.33% en octubre y 5.30% interanual.

AMLO garantiza el Zócalo libre para la marcha por la defensa del INE

Sobre la marcha en defensa del INE, el presidente López Obrador informó que el domingo 13 de noviembre estará completamente libre el Zócalo capitalino para que los que marchen) puedan ocupar la plancha.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal explicó que al enterarse de que en este lugar se desarrollaba un evento deportivo y que concluiría el domingo, día programado para la marcha, pidió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hablar con los organizadores del evento para que éste pudiera concluirse el próximo sábado.

En el Zócalo se lleva a cabo el primer campeonato del mundo de beisbol 5, una modalidad urbana de partidos y softbol, donde 12 naciones compiten como Francia, China, Lituania, Kenia, Sudáfrica, Cuba, Venezuela, China-Taipéi, Japón, Corea, Túnez y el anfitrión México. En total se celebrarán 50 encuentros hasta el 12 de noviembre en un formato de dos grupos de seis integrantes.

“Me informó la jefa de Gobierno que ya había hablado con los organizadores y habían aceptado que esté disponible el Zócalo el domingo, entonces, informar esto para que se pueda llegar al Zócalo sin ningún problema, sin ningún contratiempo, sin ningún obstáculo.

“Además, como que está mejor el Zócalo, más amplio y es de todos, el Hemiciclo a Juárez tiene menos espacio y además no quiero que hagan enojar al Benemérito porque muchos de los que van a estar en la manifestación son antijuaristas, son de los que hasta sacaron el retrato de Juárez de Los Pinos”, ironizó. El jefe del Ejecutivo federal adelantó que el fin de semana no realizará actividades oficiales en los estados, debido a que es su cumpleaños y ha decidido celebrarlo con su familia en su quinta de Palenque, en Chiapas, por lo que pidió a sus simpatizantes no acudir al Zócalo y evitar confrontaciones con el bloque opositor.