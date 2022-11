El que salga vivo

Triple Erre

Francisco Reynoso

En la disputa por la candidatura de Morena a la Presidencia de la República se están dando con todo, sin escrúpulos e indiferentes a las mínimas reglas del decoro político.

Las “corcholatas” de López recurren a insultos, calumnias, agresiones, espionaje, denuncias penales, campañas sucias y alianzas perversas.

Y es que saben bien que el preferido del todopoderoso, si sale vivo del lodazal, como en los viejos tiempos del PRI, estará casi seguro de sentarse en el trono presidencial en el Palacio Nacional.

El gran pleito es el que sostiene Claudia Sheinbaum contra Ricardo Monreal. Están saliendo chispas. Un amigo medio escatológico e irrespetuoso dice que tanto la jefa de Gobierno de la Ciudad de México como el senador, presidente de la Junta de Coordinación Política, parecen traer, en lugar de garrote o cachiporra, un calcetín lleno de estiércol. Y cuando lo agitan para golpearse hacen un salpicadero de la fregada.

El martes por la noche, recién concluido el “Martes del jaguar”, en el que Layda Sansores tachó al senador Monreal de traidor e hipócrita, el senador la acusó de ser una delincuente porque violó la suspensión de amparo. Exigió juicio de desafuero contra ella y lamentó: “Pobre Campeche, gobernado por el odio y la impunidad”.

Y exigió a Claudia Sheinbaum: “Claudia, ya frena a tu jauría”.

La “corcholata” preferida ha dicho reiteradamente que no está en guerra con Ricardo Monreal. Insta a todos los morenistas a la unidad y a que no se provoquen divisiones.

Pero nadie cree en la inocencia de la “jefa de jefas”. Ni porque ponga carita de yo no fui.

Tampoco nadie se traga que las filtraciones sobre las irregularidades estructurales en la Línea 12 del Metro, que ponen a Marcelo Ebrard en una posición muy crítica frente a la tragedia que cobró la vida de 26 personas en el sur de la Ciudad de México, hayan sido ajenas al “cuarto de guerra” de la Sheinbaum.

Monreal tiene claro que todo el equipo que apoya a Claudia en la búsqueda por la candidatura presidencial lo ve a él como el gran enemigo, como el el obstáculo a salvar. Y a como dé lugar lo quieren eliminar. Esa es la encomienda que tienen Layda Sansores, Cuitláhuac García, César Cravioto y demás integrantes de la nomenclatura.

LA PEDACERÍA

Ahora sí, el señor López no pudo ocultar que le cayó en el hígado la marcha que se organizó para defender al INE. Su archienemigo Claudio X González está entre los organizadores. A López sólo le faltó insultarlo, en público, porque en privado lo habrá hecho 10 mil veces… Huestes de Ricardo Monreal dicen que las marranadas de Layda Sansores, el pleito con Cuitláhuac García y las desavenencias con López le han significado más de 30 puntos en las encuestas nacionales de conocimiento y popularidad; antes lo conocían dos de cada 10 mexicanos, ahora rebasa 50 por ciento… Alejandro Moreno “Alito” anda desesperado porque sus homólogos del PAN y PRD ya no lo pelan. Varias veces el presidente del PRI los ha llamado a dejar atrás diferencias y fortalecer la coalición Va por México, pero no le responden; le perdieron la confianza… Más de 2 mil reservas metieron diputados de oposición a la iniciativa de Presupuesto de Egresos 2023 que la Cámara baja aprobó el martes en lo general; ayer se estaban entregando por escrito a la mesa directiva y del grupo parlamentario del PRI nadie se había presentado, todo indica que otra vez se hará la fórmula PRI-MOR… El Colectivo Nacional Anticorrupción, representado por el abogado Jorge Rada, acusó al gobierno de Zacatecas, que encabeza David Monreal, de traición a la patria; debido a las negociaciones y acuerdos que tuvo con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, el COLENA consideró que hubo violaciones flagrantes a la Constitución; las denuncias se interpusieron en el Congreso de la Unión, Fiscalía General de la República y Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

