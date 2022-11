Ego de Ignacio Galán y su guerra en México

CFE-Iberdrola, irreconciliable guerra

Empresarios sin electricidad

Los obligan a comprarle a Bartlett

Energía cara y contaminante

En riesgo, otras 16 centrales

Y AMLO no cumple promesas

Aumenta 17.46% la electricidad

Santander México: 1,000 millones de dólares de utilidades

RSC: Cotemar, reconocimiento de Pemex

El poder arbitrario constituye una tentación natural para un príncipe

Jonathan Swift (1667-1745), político y escritor irlandés

Es vergonzosa la manera como la CFE y el gobierno federal se quieren apoderar de instalaciones e inversiones de la empresa española Iberdrola. Pero también es imperdonable, porque se lleva entre los pies a miles de accionistas, la postura de superioridad del presidente de la compañía, Ignacio Galán.

Van 3 golpes contra esa empresa que preside Ignacio Galán en el país y todo hace indicar que la quieren aniquilar del territorio nacional.

La guerra de egos, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esbirro, Manuel Bartlett, contra Galán, llega a límites en donde este empresario cree que va a someter a un gobierno. Ambos se niegan a negociar y esto llevará al país a tribunales, donde quizá sea sentenciado a pagar muchos millones de euros.

La historia del rompimiento viene desde hace varios meses.

El ojo está puesto en Iberdrola porque genera el 16% de la energía en el país y de ésta, el 11.2% la entrega a la CFE. Representa el 25% de la capacidad instalada de electricidad para el país.

Además, en la Cuarta Transformación quieren acabar con los negocios que se fincaron en los gobiernos de Felipe Calderón, como en el de Enrique Peña Nieto. Tiene en México una capacidad instalada de más de 11 GW, con 17 centrales de ciclo combinado y cogeneraciones, 693 MW en siete parques eólicos y 470 MW en tres parques fotovoltaicos, con presencia en 15 estados del que quiere darle salida a miles de toneladas de carbón mineral que minan aliados de su gobierno, como el senador Armando Guadiana, quien aspira a la gubernatura de Coahuila.

La primera fue en enero, la central Dulces Nombres, ubicada en Pesquería, Nuevo León, que dejó de operar tras recibir una multa de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de unos 467 millones de dólares por haber vendido electricidad a terceros, es decir, a otras empresas de la industria, pasando por alto a la CFE.

La CFE, por órdenes de la Comisión Reguladora de Energía, desconectó el 1 de septiembre la central Enertek, en Tamaulipas, debido a que venció el permiso de generación.

El último golpe a esa empresa fue el pasado 1 de noviembre cuando desconectaron su central eólica en Guanajuato. De acuerdo con CFE, Iberdrola incumplió un contrato al construir la central sin previo aviso en Guanajuato, en vez de en San Luis Potosí, como estaba previsto en el contrato.

El problema va más allá de la cancelación de permisos y contratos. Independientemente de los problemas jurídicos internacionales que le costarán al país millones de dólares, obligan a los empresarios, grandes y pequeños consumidores, a contratar con la CFE. Ellos venden una energía más cara y de origen de combustibles fósiles.

La reforma energética impulsada por Peña Nieto, en 2013, abrió el mercado mexicano a la inversión privada, tanto en hidrocarburos como en electricidad, se cometieron muchos errores. Algunos fueron deliberados. Pero, en lugar de corregirlos utilizan la ley del garrote, en lugar de negociaciones civilizadas y basadas en el Estado de Derecho.

Seguramente, Iberdrola cometió abusos, por los que debe ser sancionada, pero aniquilar los contratos fuera del Estado de Derecho mexicano, no es un abuso, es un suicidio de las finanzas públicas. ¿No se lo explicaron Bartlett, Rocío Nahle o Ramírez de la O al Presidente? Lo más seguro es que hay mala fe de los empleados presidenciales, ignorancia o ambas

PODEROSOS CABALLEROS

AMLO ROMPIÓ PROMESA DE NO AUMENTAR LA ELECTRICIDAD

Los números, como siempre he dicho, no mienten. López Obrador había prometido que no habría incrementos en la luz y la gasolina. Pero, ahora sabemos que eso no lo cumplió. Se entiende, ya que hay factores que no están en manos del Presidente, aunque se crea un dios en el país. La electricidad, con la CFE de su empleado Manuel Bartlett, incrementó su precio en 17.49% nada más en un mes, octubre. Así las cosas, vamos de mal en peor, cuando es el mismo gobierno el que impulsa la inflación, el peor de los impuestos para sobrevivir en el país.

USD MIL MILLONES DE UTILIDAD DE SANTANDER MÉXICO

Bajo el liderazgo de Héctor Grisi Checa, Santander México, entre enero y septiembre, sumó ganancias por 20 mil 199 millones de pesos, un incremento de 57.4% respecto de los 12 mil 835 millones reportados en el acumulado de los primeros nueve meses del año previo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

COTEMAR: Al haber concluido en tiempo, calidad y con total seguridad los trabajos de atención de requerimientos operativos en las instalaciones de la planta de nitrógeno CNC, en los Centros de Procesos Zaap-C, Ku-S y Ku-M, Cotemar recibió un reconocimiento por parte de Pemex Exploración y Producción (PEP) por el excelente desempeño, aplicación y compromiso mostrado. También conocidos como trabajos de libranza total, este tipo de mantenimiento se lleva a cabo para dar continuidad operativa y preservar la seguridad de las instalaciones, el personal y el medio ambiente. En esta ocasión, el proyecto contó con un equipo de trabajo de 431 personas e incluyó el desarrollo de prefabricados en tierra, así como tareas a bordo.

