¿Dónde está el piloto?, pregunta Monreal, ante la proliferación de la impunidad

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Luego de insistir que la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, la corcholata sucesoria preferida del presidente Andrés Manuel López Obrador, está detrás de la brutal embestida política y de descalificación en su contra para sacarlo a la mala de Morena y de la sucesión presidencial del 2024, Ricardo Monreal admitió que su dignidad ya casi no tiene espacio dentro del partido en el poder y, ante tanta violación a la Ley y la Constitución, pregunta:

“¿Y dónde está el piloto (de México)?… no lo sé. Es muy triste que esto esté pasando”.

Pone como ejemplo de este contexto de violaciones constitucionales y transgresiones de la Ley el caso de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, quien no sólo tiene denuncias por haber cometido actos de corrupción en su gestión como delegada de Álvaro Obregón, sino por caer en desacato a autoridad federal que le ordenó no difundir audios y videos en contra de él, sino que además lo hizo en la televisora del estado de Campeche.

Detrás de esa embestida explicó existe un evidente acto de “persecución, hostilidad, descalificación y estigmatización. Todo, esos males de la democracia que afectan al desarrollo del país”, subrayó.

Por todo ello, dijo Monreal, la Fiscalía General de la República debería ya darle curso al expediente contra Layda y solicitar a la Cámara de Diputados el juicio de procedencia para que se le quite el fuero y sea sometida al proceso penal que merece.

Pero, lo cierto es que, dijo, “tenemos una violadora sistemática y contumaz de la Constitución y la ley y eso no se puede tolerar, menos abrazar; y menos felicitar, no se puede. Al contrario, se le tiene que llamar la atención y someterla a juicio, porque no hay otra forma en un Estado de Derecho, como todos debemos estar sometidos.

—¿Usted ve viable que eso se haga, finalmente, con la gobernadora?

“No lo sé, porque tiene muchos mantos de impunidad. Aquí hay denuncias presentadas por la alcaldesa de Álvaro Obregón, denuncias ante la Fiscalía por corrupción y por deshonestidad, por desviación de recursos, y no la han tocado ni con el pétalo de un citatorio; ¿quién la protege? ¿por qué?

Ese es el tema de fondo. O sea, claro, la impunidad la puede cubrir hasta la Cámara de Diputados, pero va a llegar el día en que termine y entonces nos veremos las caras.

“… para mí es una presunta delincuente y esto amerita que se separe del cargo y que sea sometida a un proceso ordinario, como cualquier mexicano o mexicana que viole la Constitución y la ley… no deseamos funcionarios que de manera contumaz y sistemática sean violadores de la Constitución y la ley…

“Violar la suspensión (del amparo que le otorgó a él un juez federal) es desacato de una autoridad federal y que también es otro delito, que trae como consecuencia también el suprimir el fuero y someterlo por desacato a la autoridad que viole una suspensión.

“Como dijo el Presidente. Aquí retomo sus palabras: “El poder atonta a los inteligentes, y a los inteligentes las vuelve locas”.

“¡Pobre Campeche, pobre estado!, con tanta gente buena y gobernado de esta manera, con tanta ínsula de arrogancia y de prepotencia, con tanto autoritarismo para expulsar y para decidir qué es lo que deben de hacer los ciudadanos.

“No voy a aceptarles una sola de sus mentiras ni una sola de sus basuras, que por cierto todas son recicladas de etapas pasadas”, precisó.

—Evidentemente que “hay tiro” entre usted y la Jefa de Gobierno. ¿A dónde va todo esto?

“Le voy a ganar a la jefa de Gobierno… y le voy a ganar a los preferidos del poder, porque soy un hombre limpio, porque soy un hombre con autoridad moral, porque soy un hombre honesto y porque tengo capacidad para orientar y dirigir este país hacia un desarrollo político, social y económico superiores”.

Pidió a los reporteros de su fuente, esperar al próximo mes para definir si se queda o se va de Morena.

Y deslizó una grave amenaza:

“En diciembre platicamos, si es que Dios nos permite la vida, porque no sabe uno, se están muriendo muchos por infarto”.

Un Monreal ya sin más compromisos que con él mismo, frente a una circunstancia en la que incluso toca al propio presidente Andrés Manuel López Obrador al preguntar públicamente dónde está el piloto en medio de todo este desastre de violaciones constitucionales y de abierta impunidad con que se desenvuelve la gobernadora Sansores.

Interesante saber qué dirá en diciembre que viene. Plazo pedido a medios para definirse, aunque es obvio que no le queda más que irse por la libre y quizá como candidato de otro partido, otra alianza o independiente.

Como sea, ha dado el paso y ha señalado sin mencionarlo como responsable de esta circunstancia a AMLO por haber adelantado su sucesión y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por la embestida en su contra.

Más claridoso y definido no puede ser.

