Sergio Mayer Mori afirma que, si todos somos UNO: Ganamos

Con su nuevo sencillo “We One”

Músico, compositor y actor mexicano con un gran futuro musical

A la par de su carrera como artista en cine y series de televisión, Sergio Mayer Mori reitera su pasión primogénita por la música con su nuevo álbum, “We One”, que en su mismo título resume la esencia conceptual del proyecto; pues afirma que, Si todos somos UNO: Ganamos. Empapado de su filosofía de vida y lleno de mensajes para quien los necesite.

Sergio Mayer Mori presentó el álbum, con temas escritos y producidos por él mismo, que consiste de tres bloques de cuatro tracks y un sello final para un total de 13 temas, de lo cual nos platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN.

“Creo que sí, efectivamente ya encontré el sonido que quiero y los temas de los que quiero hablar, estoy muy feliz de compartir este disco con la gente, lleva muchos años metido en mi mochila, es un disco que hice con el corazón y espero igualmente llegar al corazón de la gente”.

Aseguró que es algo nuevo, “tampoco quiero escucharme como pretencioso, ni mucho menos, pero si suena original, como algo que ahorita no existe. Más que el sonido, es el tipo de mensaje que lleva, es algo que muy poca gente hace. Todos hablan del carro, el dinero, la nalga y a mí me gusta tener algo más importante que decir, con valor, con peso, dar información con sentido y que también te ayude”.

Mayer Mori destacó que las canciones fueron escritas en diferentes momentos de su vida “pero no etapas, porque al escribirlas ya estaba con mi vida definida, encerrado en mi estudio, en mi casa, sabiendo lo que quería hacer y haciéndolo, pero no fue muy separado, el proceso creativo entre canción y canción. Estuve bastante enfocado por meses para llegar a lo que hoy tenemos”.

De modo que, se dijo feliz de tener la claridad de lo que quiere, “por eso fluye todo, tuve al menos 60 canciones de donde elegir, pero solo 13 cupieron en el disco. Y todo tiene que ver, creo que si no hubiera tenido las experiencias de vida que he tenido hasta ahorita, no estaría pensando igual o hablando de lo mismo, siento que afirmativamente me ha tocado una vida privilegiada, dirían algunos, pero también me tocó vivir cosas muy fuertes a muy temprana edad y eso me ha impulsado en vez de bloquearme y cerrarme”.

De modo que, el proyecto habla de conexión “estoy seguro de que para todo hay público, habrá a quien no le guste, siempre habrá juicios, pero quien lo escuche con el corazón y lo reciba con eso, seguramente se va a conectar. Estoy mientras, sacando los sencillos y en cuatro meses, sale el disco completo, y en esas fechas estaré ya con presentación en vivo. Ahí si para que veas me faltan tablas, apenas empezare a dar shows, he dado muy pocos, tengo todavía mucho que mejorar y trabajar en el escenario, pero estoy poniendo todo mie empeño en eso”.

Finalmente, aclaró que no va a dejar su carrera como actor “Va mucho de la mano con la música, se complementan y me encanta, el cine es una de las artes que más amo, aunque siendo honesto me gusta más estar atrás de la cámara que adelante, seguramente hare cosas como escritor y director” dijo y concluyó que ya está trabajando en su primer guion “no es una película como tal, pero estoy escribiendo para que sea el audiovisual dentro del disco”.