Reforma electoral: No son las Tablas de Moisés, pero sí las de AMLO

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

No, no son las tablas de Moisés, pero sin duda, el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende por todos los medios que su regresiva reforma electoral se conviertan en las tablas de su errada y llamada Cuarta Transformación o como lo refirió el consejero presidente del entonces IFE, José Woldenberg, lo que procede, es detener los afanes reeleccionistas de esta administración.

Resulta que el flamante Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, por línea directa de su jefa, la también flamante jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, defendió dicha reforma electoral a la repetitiva voz de que no se quiere destruir al INE y, de paso, calculó que a la marcha en defensa de la democracia del domingo pasado, habían asistido alrededor de 15 mil personas, pero qué curioso, -por decir lo menos-, que precisamente el Presidente, en su gustadísimo “stand-up” mañanero, -actividad única de su abultada agencia-, calculó que habían asistido 50 mil personas.

O sea, el inquilino de Palacio Nacional le tiene que enmendar la plana a sus furiosas y polarizantes huestes y granjas de bots, que por las “ex benditas redes sociales”, arremetieron en contra de quien se manifestó el fin de semana en defensa del INE.

Bueno, pues tampoco se dieron cita en el tramo que comprende de El Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución 50 mil personas. Ahí están como prueba las fotografías y los drones de las calles aledañas ocupadas por una enorme ola rosa.

El problema aquí, es que esta errada y llamada Cuarta Transformación, así como quien la encabeza, vive en la creencia de que ellos tienen el dominio absoluto de movilizarse. De hecho, si otro sector de la sociedad lo hace, entonces es antidemocrático, sin importar, por ejemplo, que él, en el pasado, hubiera cerrado la avenida de Paseo de la Reforma, nada más porque se le ocurrió, argumentando fraude electoral en las elecciones presidenciales del 2006

Este último es un fenómeno muy parecido a cuando en sus largos años de candidato, López Obrador alegaba aquello de “voto, por voto, casilla por casilla” y decía vehementemente que si no ganaba una elección, entonces en automático era fraude.

Así, en este orden de ideas, Martí Batres, al igual que otras voces afines y serviles al tabasqueño, defendieron la reforma electoral lopezobradorista y es entonces que el ex diputado perredista sentenció que su jefe, no quería acabar con el INE porque “ni que fueran las tablas de Moisés”, pero sí son las de López Obrador, habría que recordarle a quien es también, experto en marchas y en confrontar y polarizar. Las organizaba hasta dentro del salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Por cierto y a este respecto, no deja de correr la versión, no sólo en los corrillos políticos de que este personaje podría tener presuntamente algún vínculo con uno de los protagonistas del feminicidio de Ariadna Fernanda. ¿Será?, en fin, ya se verá.

Y efectivamente, sobran las movilizaciones en las que personajes políticos se han querido montar, empezando por López Obrador, y sí a la marcha en defensa por la democracia se “subieron” personajes como: Elba Esther Gordillo, Roberto Madrazo, Vicente Fox, Margarita Zavala, Germán Martínez Cázares, Jorge Triana, por citar solo a algunos, eso no minimiza la enorme convocatoria que tuvo y el golpe directo a la cara que le representó al de Tepetitán.

Por cierto, al senador Martínez Cázares, le gritaron más de una vez: “¡qué bueno que rectificaste, Germán!” y el legislador, ex morenista y antes panista, sólo acertaba a asentir y ello surgió porque no se olvida que el ex dirigente del PAN, dio el brinco a Morena, donde obtuvo la posición de director general del IMSS, de la que salió “echando pestes” para retomar su escaño en la Cámara alta y de ahí, dejar al morenismo y formar su propio grupo junto con otros senadores como Emilio Álvarez de Icaza y Gustavo Enrique Madero, conocido como “plural”.

Por otra parte y respecto a la tan llevada y traída reforma electoral, en conferencia, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, fue especialmente tajante al informar que su partido está listo para votar en contra de la reforma electoral, que tanto se empeña en sacar adelante el presidente. Lo que la ciudadanía salió a defender en las calles, “el PRI lo respaldará en la Cámara de Diputados”, dijo el campechano.

La anterior es sin duda una posición tan importante como coyuntural porque en los corrillos políticos, no deja de mencionarse que el Revolucionario Institucional está a prueba y que los resultados se verán precisamente, a la hora de que en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en uno de los partidos de futbol en los que juegue la selección Nacional de México, se vote dicha reforma.

Municiones

*** Y nuevamente, por instrucciones directas y precisas de Palacio Nacional, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, alista -según ella- un “Martes del jaguar” de miedo, porque se supone que va a seguir “balconeando” al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal y ahora agregó al consejero-presidente del INE, Lorenzo Córdova.

*** Y por cierto, quien vio la marcha desde las instalaciones del Senado, fue precisamente el también coordinador morenista, Ricardo Monreal y expresó su opinión sobre dicha movilización haciendo hincapié en que Se debe respetar la marcha, porque es la expresión de ciudadanos ejerciendo sus derechos constitucionales y que además se tiene que analizar y reflexionar sobre lo que proponen en la marcha. Asimismo, el legislador zacatecano subrayó que respeta la posición del presidente López Obrador en torno a esta movilización, pero, ojo, no descalifica la marcha. “Quienes marcharon fueron respetuosos”. Agregó que desde su punto de vista personal, no hay que minimizar dicha movilización, ni tampoco reducir la importancia de este tipo de manifestaciones, porque representan a una parte de la sociedad. Ya sobre el debate legislativo de la reforma del presidente, Monreal informó que una vez que concluya la Cámara de Diputados su revisión, el Senado va a realizar un minucioso análisis en el que se escucharán todas las voces. Hizo el compromiso de que no se preocupen quienes han expresado opiniones, porque en la Cámara alta van a actuar de manera responsable, con mucha seriedad, no de manera apresurada, con ecuanimidad, seriedad y prudencia, que es lo que corresponde.

*** El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con Ricardo Monreal, de seguro para pedirle que apoye sin cuestionar, la mencionada reforma electoral, a lo que el legislador zacatecano advirtió que no se respaldará en la Cámara alta una reforma electoral regresiva o que ponga en riesgo las conquistas ciudadanas.

