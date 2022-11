Borgatta, transforma sonrisas con verdadera tecnología de punta

5 divisiones y más de 7 mil productos

Se destaca por su oferta vanguardista en salud bucal para profesionales

Arturo Arellano

Borgatta, es una empresa mexicana con casi 50 años de trayectoria, que apoya a todos aquellos profesionales de la salud bucal que buscan los mejores tratamientos, productos de altos estándares de calidad vanguardista, materiales de última generación y herramientas que facilitan la atención y la realización de procedimientos dentales.

Cindy Borgatta Directora de marketing de la empresa, platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN “mi papá comenzó esta empresa, Juan Carlos Borgatta, con mi abuelo hace 49 años, estamos por cumplir 50. Estudió laboratorista clínico y se dio cuenta de ciertas necesidades en el mercado de este tipo. Nuestro primer producto fue una caja de revelado, para radiografías muy chiquitas, se revelaban en una cajita roja. Mi padre y abuelo empezaron fabricando ese producto y de ahí empezó a funcionar eso de crear cosas nuevas”.

Narró que su padre estudió odontología en la UNAM y cuando se graduó, se encontró en ese punto donde debía decidir si ejercer o regresar al tema de ser empresario e incursionar en industria dental como facilitador de productos “se decidió por la segunda opción, se metió en importar y distribuir todo tipo de productos hasta que llegó a la ortodoncia. En ortodoncia teníamos más de 300 productos, no había un auge tan grande el tema de la salud dental, ni se le daba esa importancia, pero al paso de los años si ha crecido la necesidad de tener una sonrisa bonita”.

Explica que algunos productos “los fabricamos en México, otros los importamos, nuestro corte es ortodoncia, aunque vendemos otras cosas como baberos, cubrebocas, limas, muchos otros productos, aunque si nos centramos en la alineación dental con brackets o alineadores. Brackets importamos y vendemos, alineadores que son guardas plásticas, los fabricamos en México”.

Detalló que el mercado latino y en México es uno muy sensible en cuanto a los precios “no hay poder adquisitivo de un país de primer mundo, en el caso de los Brackets, que no son alineadores, tenemos cuatro líneas comerciales, de lo muy económico, pasando a lo económico, medio y de alta calidad, hay de todo para todos. ¿En qué cambia? El tratamiento funciona, pero es en aspecto de durabilidad y estética. Como los coches, no es lo mismo un Nissan o un Toyota, que un Mercedes, son acabados, desempeño, rendimiento, potencia diferente, pero al final también cumplen con su función de llevarte. Y nosotros tenemos la garantía de que si no sirve lo cambiamos”.

De modo que venden al mayoreo y menudeo “tenemos oficinas en Guatemala, Panamá y España, en mercado latino están los depósitos dentales, son tienditas donde el dentista va y compra sus materiales, ellos son nuestro cliente de mayoreo, pero también le vendemos al odontólogo, pero en su mayoría diría que el 60 por ciento de la venta es mayoreo”.

Destaca que “voltear al espejo y ver una sonrisa bonita, te da autoestima, si hay gente con dientes chuecos o pequeños, tienden a no sonreír, se tapan con la mano, porque inconscientemente no se gustan, no les gusta cómo se ven, incluso para hablar, no articulan mucho, esconden con los labios de forma inconsciente. Pero cuando les cambias la sonrisa, inmediatamente las personas sonríen más y pierden ese miedo de mostrar lo que hay en su boca. No solo es estético sino de autoestima”.

De modo que invita a todos a visitar su página web donde tienen su oferta de productos, “nuestros doctores pueden comprar a través de Ecomerce o hablando a las oficinas a través de telemarketing, es un mercado que va creciendo en línea” concluyó.

ESTO ES BORGATTA

Borgatta cuenta con más de 7,000 productos con líneas de diferentes gamas en calidad y tarifas, especializándose en 5 divisiones:

Educación continua: Orientada a la actualización de los profesionales que tiene el objetivo de formar a la nueva generación de especialistas en Ortotecnología, fomentando técnicas integradas a plataformas de planificación que permiten ejecutar tratamientos con mayor precisión.

Inteligencia médica: División pionera en soluciones integrales que ofrecen nuevos modelos de negocios B360, el cual pone en las manos de los profesionales de la salud plataformas de diagnóstico, planificación y productos 3D tangibles.

Bioframa: Especializada en el desarrollo y fabricación de productos de cuidado oral en marcas propias o privadas, distinguiéndose por la calidad, presentación y cumplimiento de las exigencias de los clientes.

Ingeniería: Experta en la creación y fabricación de equipos médicos de alta tecnología sobresalientes en la precisión de la imagen, operación segura y protección para el paciente.

Dental: División con más de 40 años en donde se consolidan los productos de todas las divisiones, dando respuesta a las demandas del cliente que se acercan a los profesionales, abarcando softwares de diagnóstico y planificación digital.

Para mayor información: https://www.borgatta.com.mx/nosotros