Para Monreal, el “plan B” de AMLO es sencillamente inconstitucional

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Desde hace rato, Ricardo Monreal ya no cuida de los mensajes que envía a su ex jefe político el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así que los que le dirigió ayer fueron claros y directos. Le advirtió que modificar el número de consejeros del INE, o de diputados y senadores, o de magistrados electorales requiere de mayorías calificadas en el Congreso.

Que es inviable hacerlo con simples cambios a leyes secundarias, como dice AMLO lo hará dentro de un supuesto “plan B”.

El zacatecano considera que lo que anuló la iniciativa de reforma electoral del mandatario, fue el embate persistente desde Campeche contra Alejandro Moreno.

Y que hasta hoy, lo anunciado por Presidencia como “plan B” para sacar adelante una reforma electoral alterna, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, son planteamientos “ilegales” e “inconstitucionales”.

De sacar adelante esas modificaciones a leyes secundarias, tan sólo con sus mayorías parlamentarias, los opositores que integran el 33% de las cámaras acudirán a la Corte, como ya lo hicieron en el caso de las leyes secundarias en materia de seguridad pública, afirmó.

“Creo que podría modificarse la Ley de Medios de Impugnación o la Ley Electoral, porque esas no requieren mayoría calificada, es como lo de la reforma en materia de seguridad pública, que sigue sub judice en la Corte y que en este caso no se podría modificar la integración de las Cámaras, los principios de representación proporcional, mayoría relativa, la composición del INE, sin la modificación (constitucional), podrían hacerse modificaciones secundarias, pero no fundamentales”, explicó.

Para el zacatecano, lo que anuló la reforma electoral de AMLO no fue la marcha del domingo, pues el PRI ya había decidido desde antes votarla en contra.

Según su apreciación “el presidente del PRI, Alejandro Moreno siente que no se ha cumplido con los acuerdos de la última reforma en materia de seguridad, y la agresión persistente en su contra, desde su estado, alejó la posibilidad de acuerdos”, puntualizó.

Sin embargo, Monreal cree que la marcha en defensa del INE fue una llamada de atención para que Morena (AMLO) deje la arrogancia, vuelva a sus orígenes, escuche a todos los sectores del país y recomponga su relación con las clases medias.

“Yo creo que es una reflexión a tiempo y ya he dicho que el movimiento de regeneración debe de revalorar y recomponer su relación con las clases medias, con los intelectuales, con los universitarios, con los empresarios e incluso con los medios de comunicación. Para mí esta relación que históricamente habíamos mantenido en armonía y con respeto, puede recomponerse y crear un abismo entre ellos y nosotros.

“Ahora mismo Morena (AMLO) tiene que aprender a escuchar, son momentos en los que no podemos actuar con la arrogancia, sin escuchar y sin ver lo que está pasando en el país”, subrayó.

AMLO: La inexactitud y el encono

Desde su mañanera, López Obrador dijo que insistir en una reforma electoral alterna, o “plan B”, le conviene a México porque los mapaches lo que buscan es insistir en el fraude electoral, “eso es lo que está en el fondo”.

Se oponen, insistió, porque han perdido sus privilegios, porque ya no puedan robar y porque son muy corruptos, y muy clasistas, racistas, y eso los trae molestos.

En fin, el viejo y persistente rol de sus argumentos.

Por ello, y si la oposición desecha su iniciativa, “es probable que yo envíe una reforma que no requiere de dos terceras partes, un ‘plan B’… es posible que sin violar la Constitución se pueda proponer en una ley o alguna reforma electoral, de que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral y del INE… que no haya plurinominales, y en vez de 500 sean 300… Lo ideal sería la reforma constitucional pero los intereses de los oligarcas no quieren la democracia… pero no dejar de luchar”, dijo.

El odiado X González pide:

En este contexto, con estos enconos presidenciales, el empresario Claudio X. González, convocante de la marcha del domingo 13 de noviembre, difundió 7 puntos de qué “hacer” después de lo alcanzado:

1.- Estar atentos al proceso legislativo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para exigir y acompañar a los legisladores que defiendan al INE.

2.- Identificar las oficinas de gestión y las redes sociales de legisladores federales para exigir con su voto que defiendan al INE.

3.- Utilizar en físico y de forma digital, calcomanías, carteles, lonas y mensajes que serán difundidos por Unid@s.

4.- Asistir a convocatorias y a actos públicos que se organicen en defensa del INE.

5.- Unirse a la presión a legisladores para que voten en contra de reformas que atenten contra el INE y la democracia.

6.- Participar en la construcción de la propuesta ciudadana para integrar al Plan de Gobierno 2024-2030.

7.- Sumarse a una gran red ciudadana para exigir, proponer y mejorar la democracia.

