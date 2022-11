Con sus traiciones, él la mató, la cremó y enterró… ¿y ahora la revive?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Alejandro Alito Moreno, presidente del PRI, tiene ya quizá 10 días hablando de la supervivencia de la alianza Va por México, ésa que con sus veleidades y traiciones mató, cremó y enterró, al impulsar la iniciativa de extensión de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.

La verdad es que por más que es reclamada por intelectuales y otros sectores sociales, los líderes del PRD, Jesús Zambrano, y del PAN, Marko Cortés, ya le extendieron su certificado de defunción al negarse a hablar nunca más con Alito.

Pero el campechano no les cree.

Y ayer, desde San Miguel de Allende, Guanajuato, al celebrar el 43 aniversario de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la COPPPAL, rodeado de dirigentes políticos de la región, Moreno insistió en que la alianza con PAN y PRD sigue adelante.

Indicó que con el compromiso de rechazar la reforma electoral del gobierno, que lastima, debilita y daña al INE y TEPJF, se dio un paso firme y sólido para otorgarle robustez a la coalición del PRI con el PAN y el PRD.

Y ante la cara de “what!” de no pocos de los asistentes, agregó:

“La construcción de la alianza Va por México de cara a las elecciones en el Estado de México y Coahuila, que se celebrarán el año próximo, va muy bien y se encuentra en una etapa importante de fortaleza para impulsar su consolidación hacia el 2024”.

Recordó que los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados dieron un posicionamiento muy firme, en el sentido de que la alianza legislativa votará en contra de la reforma electoral del gobierno de Morena.

Ese voto en contra, subrayó, surge de que esa iniciativa de reforma electoral lastima, debilita y daña al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Con ello, dijo, se dio un paso firme, un paso sólido, para darle esa firmeza, esa robustez a nuestra coalición.

Lo que está haciendo ahora la coalición, indicó, es fortalecer la defensa del régimen democrático.

Hoy queda presentar una buena propuesta a México.

De hecho, argumentó, los ataques del gobierno a los líderes opositores, se deben a que “la coalición es potente”.

Moreno dijo:

“Cualquier presión, cualquier persecución —que ya han hecho—, ni me asustan, ni me doblan, ni me echan para atrás”

Así, ante dirigentes y representantes de los más de 70 partidos progresistas de 30 naciones, indicó que “podemos avanzar en la elaboración de iniciativas legislativas dirigidas al fortalecimiento democrático de América Latina y el Caribe”.

Moreno estuvo acompañado por Porfirio Muñoz Ledo, Sofía Carvajal Isunza, secretaria ejecutiva de la organización e hija de Gustavo Carvajal; Alberto Aguilar Iñárritu y Jorge Córdova, además de Ildefonso Guajardo.

Hoy sólo falta que en este milagro de revivir la alianza, participen de nuevo Jesús Zambrano y Marko Cortés.

Senado asediado por hackers

Ricardo Monreal reveló ayer que los ciberataques se han incrementado a nivel internacional, con un costo en 2022 para la economía mundial estimado en 8 trillones de dólares, que se incrementará a 10 trillones de dólares en 2025.

Así, al inaugurar el Foro Virtual “Hacia un Ciberespacio más Seguro para México”, organizado por la Cámara alta, el presidente de la Junta de Coordinación Política explicó que tan sólo en este año, el Senado ha sufrido 300 mil intentos por hackear sus cuentas y fuentes.

El hecho de que los ataques cibernéticos estén al alza, dijo, es indicativo de la necesidad de contar con un modelo de gobernanza de la ciberseguridad, que responda a las nuevas exigencias con un marco jurídico sólido y moderno.

Consideró que tener un ciberespacio seguro es fundamental para el desarrollo adecuado del sector público y privado y la gente se beneficia de un libre flujo de información en línea.

El líder de los senadores de Morena advirtió que existe un alto riesgo de que puedan ser atacados los sistemas en sectores críticos, como es el caso de telecomunicaciones, el sector energético, el de seguridad, lo que ha ocurrido con la Defensa Nacional o Marina y podría tener repercusiones muy severas.

Afirmó que regiones como América Latina y el Caribe tienden a recibir cada vez más ataques de delincuentes cibernéticos, ya que en 2021 sufrió más de 298 millones de intentos de ciberataques, un aumento del 600 por ciento, respecto de 2020.

El caso es que en México y en el mundo se ha acelerado de manera exponencial el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los avances tecnológicos, como la red 5G y el Internet, que facilitan una mayor conectividad de las personas, hogares, empresas, industrias y gobiernos, creando así un entorno cada vez más digital.

Derivado de esta creciente digitalización “hemos sido testigos de la proliferación de los ataques cibernéticos perpetrados por grupos criminales, ya sean grupos multinacionales o gobiernos de otros Estados”, señaló.

