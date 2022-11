Oportunista, Rosario Piedra Ibarra se queja con diputados

La que aprovechó por manera por demás oportunista que todas las atenciones estuvieron centradas ayer en el partido inaugural de la Selección Nacional en contra de Polonia y la manera en cómo se salvó México, fue ni más ni menos que la flamante presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra que, así como antes evitó por todos los medios a su alcance acudir al Senado de la República, donde tuvo la descortesía de dejar “colgados” hasta a los legisladores hasta de su partido, en la Cámara de Diputados la situación le pintó distinta, pero aún así, la Piedra, se dedicó a quejarse amargamente de las agresiones que la pobrecita ha sufrido y eso que le recordaron que por la ley, no se puede meter en cuestiones electorales.

La presidenta de la respectiva Comisión en la Cámara Baja, la también morenista Nelly Minerva Carrasco Godínez, la escuchó con toda atención y diríase que hasta la consoló, porque en el centro del debate, estaban las recomendaciones que la CNDH hizo en torno al Instituto Nacional Electoral, en una abierta intromisión de un asunto que no le corresponde. La señora Piedra -según ella-, advirtió sobre los riesgos en la elección de los próximos consejeros del INE -cuatro serán-, al asegurar que ella misma resultó elegida por un método similar y ahora recibe presiones.

No, bueno, cuando Rosario Piedra fue electa al frente de la CNDH, como se recordará, se dio toda una confrontación en la que muchos de sus correligionarios no la defendieron y ayer, la oposición le dijo que la titular de la CNDH preside “un elefante blanco”, que seguramente competirá con los otros elefantes de ese color básico como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el que no viaja ni el presidente.

El que no se dejó llevar por el partido inaugural de México, fue el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, que en su momento, censuró la posición de Piedra Ibarra con sus recomendaciones al INE, todo, para complacer al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Monreal Ávila hizo votos para que la sensatez prevalezca en dicha movilización y explicó que no se puede legislar en una ley reglamentaria sin haber modificado la Constitución, no se podría; y ese asunto no habría ministro de la Corte que votara a favor de la constitucionalidad y una norma que infringe la disposición constitucional. También previó que dicha reforma no alcanzará la mayoría calificada.

Al rechazar que el Presidente se equivocó con su controvertida reforma electoral, el también coordinador morenista estimó que no son momentos oportunos de modificaciones trascendentes. El Presidente decidió hacerlo en la segunda mitad, es su derecho y el legislador tendrá que decidir si acepta o no la propuesta del Presidente.

Al anunciar que no asistirá a la marcha del 27 de noviembre, Monreal hizo un llamado a que todos los acudan, lo hagan con responsabilidad y tolerancia y pidió que no se involucren sectores y permitan que sea la marcha pacífica. No conviene porque ese tipo de manifestaciones siempre son muy vulnerables y obviamente ojalá y esto no provoque mayor polarización.

Hizo sus propios cálculos y estimó que la asistencia a dicho evento rebasará el millón de personas, “pero aun cuando no viniera ese millón de personas el presidente va a mantener su nivel de aceptación y popularidad; no va a ganar más ni menos”. ¿Será?

Municiones

*** A raíz de la emergencia sanitaria, la implementación del trabajo remoto y el crecimiento de la educación en línea, México ha logrado colocarse en el sitio 57 de 121 naciones que aprovechan la tecnología digital. En solamente 24 meses, México ha logrado avanzar una década en este rubro; así lo dio a conocer la UNAM después de que analizara información proveniente de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT). De acuerdo con el portal de estadísticas alemán Statista, en este 2022, se registraron 98.6 millones de mexicanos con acceso a internet, que representa un incremento de 16 millones de personas si se compara con las cifras de 2021. Adicionalmente, el registro de audiencia digital elaborado por ComScore indica que los usuarios de aparatos electrónicos favorecen el uso de celulares por encima de las computadoras para obtener información, lo que obliga a poner la lupa en las estrategias que los medios de comunicación llevan a cabo enfocadas a sus audiencias digitales. En el rubro de los medios informativos, destaca por ejemplo caso de Radioformula.mx, que alcanzó un crecimiento de lectores de hasta 56% en el periodo de diciembre a agosto del presente año.

*** El Órgano de Justicia Intrapartidaria del PRD, anuló el X Consejo Estatal de este instituto político en la Ciudad de México, ante la serie de “errores e inconsistencias sustanciales y graves”, informó la presidenta del Sol Azteca en la capital, Nora Arias Contreras. A través de su cuenta de Twitter, la dirigente perredista, Nora Arias, informó en torno a la resolución que emitió el órgano interno de justicia del PRD. “Ya emitió la resolución y nos da la razón”, afirmó. “El X Consejo Estatal del @PRD_CDMX, NO tiene validez; todos los actos y resolutivos se revocan ante los ´errores e inconsistencias sustanciales y graves´”, publicó Arias Contreras. El pasado 9 de octubre, se celebró el X Consejo Estatal del PRD, donde se efectuaron nombramientos sin consultar a la militancia, ni a los consejeros, quienes impugnaron la sesión, la cual “no tiene validez”, según determinó el Órgano de Justicia Intrapartidaria.

*** Pues nada, resulta que la siempre agradable senadora morenista Citlalli Hernández utiliza un supuesto apoyo a migrantes para urgirle a que se discuta la reforma electoral, (la de López Obrador, le faltó añadir, y a que no se pierda el enfoque de que hay millones de mexicanas y mexicanos en el exterior, que por un lado sí presumimos y decimos que las remesas, que su trabajo, que su esfuerzo fortalecen la economía de nuestro país; pero por otro lado es fecha que no cuentan con todos los derechos político-electorales como mexicanas y mexicanos. Se equivoca la radical legisladora e imita a su jefe con eso de que las remesas son un logro de esta errada y llamada Cuarta Transformación. Nada más falso.

*** Y por cierto si alguien duda que el inquilino de Palacio Nacional no hace más que polarizar, hay que ver que en el partido de Monday Night que jugaron hace dos días los 49’s de San Francisco contra los Cardenales, en el medio tiempo, a la hora que apareció el famoso grupo Firme, fueron recibidos con tremenda rechifla. Pues, ¿qué imaginaba la flamante jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Shenbaum, que se iba a aceptar su proselitismo adelantado? Pues no, ella tampoco es la dueña de la capital de la República, como erróneamente supone.

