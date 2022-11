No hay acuerdo con AMLO para ser el “Caballo de Troya”: Monreal

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Rechaza que pretenda dividir a la oposición en 2024

Luego de presentar su Plan de Reconciliación el sábado, desde la Arena México, por redes sociales hubo un comentario que le caló fuerte a Ricardo Monreal:

Que su supuesta búsqueda de la Presidencia en 2024 no era más que un engaño urdido en acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador a fin de ser el abanderado de Movimiento Ciudadano y desde ahí actuar como el Caballo de Troya electoral que jalaría a otros partidos opositores —PRI, PAN y PRD— a fin de reventarlos y así garantizar el triunfo de quien el mandatario quiere sea su sucesor.

El zacatecano salió de inmediato a aclarar:

“Son descalificaciones: Que si voy a jugar un papel frente a la oposición, si voy a unir a la oposición, si voy a ser el Caballo de Troya de la oposición… si hay ya acuerdos con el Presidente para irme a MC y desde ahí dividir a la oposición.

“Todo eso es falso; conjeturas falsas de quienes no conocen mi historia. Mi historia es muy clara… lo mismo decían cuando era candidato del PRD, que sería sólo comparsa del Presidente, ¡y les ganamos!, y nunca volví al PRI.

“Lo mismo les digo ahora: Las conjeturas que han hecho son falsas. Soy un hombre honesto, limpio y el día que decida lo voy a hacer con toda integridad.

“He estado en el PRI, en el PRD, en el PT, en MC, y ahora en Morena, y me siento muy digno de haber estado ahí; tengo muchos amigos ahí.

“Y deseo que haya unidad en la oposición para que sea una contienda muy equilibrada, una competencia realmente atractiva para la población.

“Eso es la democracia. Pero nunca me prestaré a denostar a la oposición; ni nunca me prestaré a componendas, ni menos voy a prestarme a actitudes que lesionen a la oposición, nunca lo haré; no voy a actuar mezquinamente con nadie”, subrayó evidentemente dolido por la suposición.

La marcha del 27 no le aportará nada a AMLO

En cuanto a su opinión sobre la marcha del 27 en apoyo a AMLO, el zacatecano consideró que realmente no ve que le vaya a beneficiar en nada al mandatario.

López Obrador, dijo, es un Presidente que, según las encuestas, cuenta con una aprobación sobre el 60 por ciento de los mexicanos, lo cual supone muchos millones de ciudadanos, más de los que se puedan reunir en una marcha.

“Aun cuando no vinieran a marchar, lo que yo creo que va a ser la más grande marcha en la historia del México moderno, yo creo que va a rebasar el millón de personas, pero aun cuando no viniera ese millón de personas el Presidente va a mantener su nivel de aceptación y popularidad; no va a ganar más ni menos.

“La legitimidad lo acompaña y no tiene por qué demostrarse eso en la calle, porque la gente lo dice y lo afirma. Más del 60 por ciento está con él, lo apoya. Entonces, esa muestra del próximo domingo pareciera ser muy fuerte, pero no la necesita el Presidente de la República. Eso es lo que creo”.

Consideró, sin embargo, que esta marcha puede ser factor de una mayor confrontación y polarización social si se involucran en ella sectores que actúen o descalifiquen a otros sectores, por ejemplo a quienes participaron en la marcha del domingo 13.

“No conviene la polarización; lo he dicho siempre, porque después de la polarización viene violencia. No le conviene al país.

“Yo hago un llamado a que todos asumamos con responsabilidad y tolerancia lo que está pasando, incluso un llamado a la marcha del próximo domingo para que no se involucren sectores y permitan que sea la marcha pacífica. No conviene porque ese tipo de manifestaciones siempre son muy vulnerables y obviamente ojalá y esto no provoque mayor polarización”.

Hace falta proteger a mariachis

Rodeado ayer de músicos, especialmente de mariachis quienes asistieron al Senado en su día, Monreal dijo que este es un sector que opera bajo condiciones muy vulnerables respecto de sus derechos sociales.

—¿Cómo se encuentra este sector, senador?

—“Descuidados en sus derechos: No tienen seguridad social, no tienen Infonavit, no tienen prestaciones, son trabajadores libres, no tienen ningún tipo de acompañamiento institucional.

“Y es lo que nos pidieron, vamos a revisar toda la parte de derecho laboral, de garantías laborales y de cómo fortalecer su trabajo, a los mariachis de México y del mundo”, dijo.

Nada de la electoral

Respecto de la reforma electoral hoy en proceso en San Lázaro, Monreal dijo no saber nada.

No sabemos cómo venga… si no infringe principios constitucionales, si no contradice postulados y rubros, rangos, preceptos de la Carta Magna, podrá revisarse (en el Senado).

Dijo no haber visto la iniciativa ni el contenido de la misma.

“Pero lo que sea el Senado va a actuar con mucho cuidado, ya lo comenté, no va a precipitarse, va a tomar su tiempo y vamos a revisarlo con mucho cuidado: Cualquier modificación a leyes ordinarias o cualquier modificación constitucional, con mayor razón… me dicen que el día 29 o 30 estarán (los diputados) aprobando la reforma constitucional, como está previsto, seguramente no alcanzará la mayoría calificada. Enseguida se presentará la reforma legislativa ordinaria (la del plan B de AMLO) y querrán sacarla pronto, pero en el Senado vamos a esperar”, indicó.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa