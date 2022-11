Vacuna Patria y glifosato

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Conacyt tiene dos encargos: Elaborar la vacuna Patria contra Covid-19 y un sustituto del herbicida glifosato y que, próximamente, la directora María Elena Álvarez-Buylla dará a conocer los avances en ambos temas que constituyen asuntos vitales para la salud de la población.

Reconoció que hay presiones externas en contra del desarrollo de ambos componentes ya que su control y comercialización -medicamentos e insumos agrícolas-, deja grandes ganancias a las trasnacionales y constituyen verdaderos retos para la ciencia, pues requiere de amplios conocimientos que Conacyt desarrolla.

Se podrá decir que Conacyt llega tarde al combate a la epidemia de Covid-19 pues ésta, prácticamente, desapareció en la comunidad internacional que realiza ya sus actividades normales cotidianas, y, desde luego, podría reaparecer en una sexta ola -que ya se anuncia-, o una nueva epidemia de las que siempre han azotado a la humanidad.

Hasta ahora, nuestras instituciones de investigación y de educación superior no han respondido como se requiere a los retos del presente: cuando se inició la epidemia hace tres años no se contaba ni con ventiladores ni con vacunas, como en muchos países; se tuvo que empezar de cero. Igual ocurre con el glifosato que, pese a ser un insumo vital, no se tiene sustituto; se espera que Álvarez-Buylla informe al respecto.

TURBULENCIAS

Desarrollo y finanzas en Oaxaca

Farid Acevedo López será el próximo Secretario de Finanzas y Raúl Ruiz Robles de Desarrollo Económico del gobierno del ingeniero Salomón Jara Cruz en Oaxaca. Farid Acevedo López dijo que buscará un nuevo modelo tributario que estimule la recaudación, y servicios más ágiles y eficaces a través de la simplificación de trámites. Es doctor en Ciencias de lo Fiscal y maestro en Fiscal por la UABJO. Se ha desarrollado en el ámbito académico como catedrático, asesor general y Secretario del Consejo Técnico de la UABJO, y Ruiz Robles ofrece colocar a Oaxaca en el epicentro del desarrollo del sureste mexicano, tiene 32 años de experiencia en el sector empresarial y ha sido representante de las diversas cámaras de comercio e industria oaxaqueña como Canacintra y Coparmex… La amenaza a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, es una demostración de cómo actúa la delincuencia organizada en el país y que si no se instrumentan los mecanismos de combate a la misma, ésta escalará a otros niveles que son un verdadero peligro para la seguridad nacional. Y así como se protegerá a la mandataria colimense -que rindió su informe de gobierno-, habrá que hacer lo propio con los del resto del país que está asolado por la violencia… La marcha del 27 será un festejo de los programas sociales y de las obras sociales en marcha que ya dan resultados, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que descarta que ésta sea en apoyo a la reforma electoral para desaparecer el INE; lo que se busca con un nuevo organismo electoral es reducir los costos de la industria electoral, pero eso no lo quieren ver sus adversarios, dijo… Duramente cuestionado el director del Instituto de Infraestructura Educativa en Oaxaca, Adolfo Maldonado Fuentes, durante su comparecencia en comisiones en el Congreso Local, dado que las cifras contenidas en el VI informe de Gobierno no van de acuerdo con la realidad, hay obras inexistentes y empresas fantasma que se han beneficiado con los recursos públicos, le indicaron los legisladores de Morena que se dan vuelo ahora que los funcionarios van de salida y que no tienen interés en aclarar las cosas ni en asumir su responsabilidad. Esta semana continúa la comparecencia de secretarios del despacho.

