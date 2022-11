Julieta Vengas estrena nuevo álbum con dos presentaciones en México

De manera independiente

Llevará su arte al Teatro Metropólitan este 25 y 26 de noviembre

Isabel Violeta

Julieta Vengas presenta su nuevo álbum “Tu Historia”, proyecto que comenzó a principios de la pandemia y con el que ahora se presentará en el Teatro Metropólitan los días 25 y 26 de noviembre, fechas en las que se reunirá a cantar y disfrutar con su público.

En conferencia de prensa, la cantante habló del proceso de su reciente disco, “es muy bonito poder estar presentándome de nuevo, estoy muy feliz, pues el año pasado tuvimos que suspender el proyecto de una obra, pero hoy, ¡por fin!, ya estamos presentando esta gira y mi disco que salió el 11 de noviembre, ya de forma independiente, que ha sido un paso importante para mí. En la producción de este disco estuvo Alex Anwandter, artista chileno que admiro mucho; y qué lindo poder ver de nuevo a la gente”, comentó la también compositora.

También aprovechó para externarnos que “la música es para mí como fotos de mi estado emocional, me gusta saber que tengo un recorrido hecho, he cambiado, pero sigo igual, como la música que solo evoluciona conservando su esencia, siento que siempre estoy en un punto de aprendizaje, siento que debo ser más madura por que en unas cosas soy muy seria y en otras no”.

Sobre el regreso que la compositora tuvo en la música, dijo, “en la parte musical me hacía falta parar un poco y darme cuenta qué quería en la música, aunque de todas formas el mundo nos frenó, empecé mi disco en la pandemia porque necesitaba escribir, fue un proceso muy lento, pero lo que logré es darme cuenta que necesitaba las dos cosas en mi vida, estar en casa, en familia, pero también salir de gira, tengo pláticas con mi hija sobre lo que soy y me gusta, trato de buscar un balance”.

Aunque en estos próximos conciertos confirmó que no tendrá invitados, aceptó que las colaboraciones le gustan mucho “me encanto la colaboración del tema ‘Lo siento bebé’, junto a Tainy y Bad Bunny. Tainy fue quien me invitó a escribir la canción, eso me pareció increíble, esa es la manera de colaborar desde la composición, para mí toda la música que sea genuina, y cuente una historia es buena. Me gustaría seguir colaborando, desde la composición quiero invitar a varias personas a trabajar así”.

En cuanto a las canciones de su nuevo álbum, contó que “la canción ‘La nostalgia’, es de sus preferidas, la escribí cuando empezó la pandemia y me di cuenta de que no podía viajar a mi país, me llegó eso mismo, la nostalgia, fue muy fuerte, de ahí empecé con las demás canciones. En los temas ‘La nostalgia’ y ‘Tu historia’ es como ver el pasado, pero no como algo malo, y en historia, trato de decir que a las mujeres nos han narrado como sumisas y la mamá perfecta y eso poco a poco lo estamos mostrando diferente y podemos contar nuestra historia individualmente”.

La expectativa de Julieta Venegas sobre las presentaciones es poder cantar mucho con sus fans, tanto canciones nuevas como las viejitas, pues asegura le encanta compartir con la gente.

Julieta Venegas estuvo en esta ocasión más metida en el proceso general del álbum “para este disco decidí que iba a invertir más en videoclips, habrá 6 videos para 6 sencillos y lo mejor es que es con puras directoras mujeres”, explicó la cantante.

En cuanto a la portada del disco que es una pintura al óleo del esposo de Alex Anwandter, llamado Sergio Miguel, quien se encuentra en Instagram como @sarujio, explicó Julieta Venegas indicó, “platicábamos de que fuera un retrato que proyectara sobriedad y seriedad, algo austero, porque siento que así soy y nos inspiramos en un archivo de mi papá, él toma fotos de eventos, y esta portada fue inspirada en una foto que mi papá tomo en los años 70”.

Julieta externó la incomodidad que tiene sobre la inseguridad que viven las mujeres “en México hemos ido muy lento con el tema de la seguridad y es que somos las mismas mujeres que estamos tratando de cambiar las cosas, en percepción social nos falta mucho, Yo escribí una canción sobre eso, se llama ‘Caminar sola’, y habla sobre el miedo que sentimos las mujeres al salir por la noche, es increíble que a mi edad me sigue pasando y que tengo miedo de mí, de mi hija, de mis amigas, me gustaría concientizar, debemos cambiar cómo nos relacionamos”.

Casi por concluir, dio un pequeño consejo a los músicos que quieren seguir creciendo, “primero debes pensar qué te impulsa a hacer la música, es una profesión noble y si eres perseverante pasarán cosas que te cambian, las cosas cambian todo el tiempo, si sigues caminando todo se acomoda. Es un buen momento para la música independiente”.

Para terminar esta conferencia con buenas noticias de parte del equipo de YouTube le entregaron una placa por el millón y medio de suscriptores que ha alcanzado.

Además de estas presentaciones en la Ciudad de México, Julieta Venegas estará presente en el Tecate Pal Norte el 31 de marzo de 2023 y en el Festival Ceremonia 2023 los días 1 y 2 de abril.

“La nostalgia”, su quinto sencillo y video lanzado recientemente en exclusiva para Facebook, acumuló más de 50 millones de vistas en la semana de su estreno