María Conchita Alonso regresa “¡Única!” al Lunario en solitario

En la Antesala del Auditorio Nacional

El 10 de diciembre será un concierto lleno de nostalgia, afirma la cantante

Luego de una breve ausencia de los escenarios mexicanos, María Conchita Alonso regresa de manera individual para ofrecer un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, al que ha denominado “¡Única!”. De modo que, el público podrá disfrutar de su potente voz el 10 de diciembre y los boletos ya están disponibles en las taquillas el inmueble y en el sistema Ticketmaster

Para dar detalles al respecto, María Conchita platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN “Mis conciertos me gusta que sean de nostalgia, sobre todo en esta época que vivimos tan fuerte, a todos nos gusta recordar lo vinito, el amor, la tranquilidad, lo que tuvimos que no nos dimos cuenta que teníamos, entonces, es una noche de sentimientos, lo principal es que el público sienta lo que el artista está entregando y yo daré lo mejor de mí” aseveró.

Y es que asegura que, no solo se trata de cantar sino de interpretar y llevar al máximo los sentimientos “Para cantar una canción de letra bonita y melodía, si la cantas sin sentimiento no das nada, no sirve, por eso hay que entregarse en alma y corazón, eso es lo que yo hago, me entregó al 100 por ciento, converso con la gente, los escucho. Vamos a poner videos, algunos que filmamos en los noventas, pero con un antes y el ahora, va a ser algo de mucha nostalgia”.

Y dice importante llevar mensajes positivos a la gente “Creo que yo me inclino siempre por lo bonito, hoy hay muchas cosas, pero mis ángeles que me protegen y me acompañan me dicen que hay que llevar un mensaje de paz. No entiendo cuál es la desesperación de muchos artistas en vender, en ser gigantescos e ir por todo el dinero del mundo, aunque de por medio le vendan su alma a la oscuridad, al demonio, eso ocurre muchísimo. Pero yo no, nosotros llevamos luz, llevamos amor, contrarrestamos lo feo con lo bonito; contrarrestamos lo vulgar con el romance y el amor, porque para mí es muy fuerte, que los padres dejen que sus niños vean y escuchen ese contenido vulgar de ahora, habiendo otro tipo de música tan bella”.

En ese mismo sentido dijo que “Hay música que, por medio de sus letras y sus videos, se meten en la mente del humano sin darse cuenta, y embrujan, entonces hay que consumir cosas que sean edificantes, por eso la función de los padres en las familias, que no se destruya el núcleo familiar. Los padres deben estar pendientes de sus hijos, no dejárselos solo a las escuelas o al gobierno. Hay mucho peligro en el mundo y se está queriendo normalizar incluso la pedofilia, es sorprendente, que exista tanta maldad en contra de los niños, lo que sucede, que ellos son lo más cercano a Dios, por eso quieren destruirlos, y quieren que la oscuridad predomine, no podemos permitirlo”.

Sobre el repertorio para el Lunario, reconoce que ha sido muy difícil conformarlo “uno elige siempre las cuatro o cinco canciones top, que siempre se quieren escuchar, luego otras que son éxitos, pero que no canto mucho en vivo, es complicado, se hace una lista, se habla con el representante, con el director musical, y se toman decisiones. Pero la idea que tengo ahorita, es por lo menos cantar ‘Promesa’ voy a poner el video de cuando se hizo en los noventas. Quiero que viajemos a esa era de nuestras vidas”.

En cuanto a sus planes a futuro nos cuenta “Yo lo único que quiero es tener paz, tranquilidad, seguir teniendo libertad para hacer lo que me dé la gana, sin control, sin meterme en la vida de otros, quiero seguir trabajando y vivir como he querido vivir siempre, como lo he hecho, con mi música. Hay que luchar muy fuerte, porque existen esos políticos a nivel mundial que trabajan día y noche en tener control absoluto de la humanidad, pero lo que no saben, es que el pueblo, los ciudadanos tenemos el verdadero poder, si nos unimos debemos hacer que los políticos trabajen para nosotros” dijo.

Sobre su experiencia en el periodo de pandemia dijo “Me abrió los ojos a la realidad, me dio más fuerza, me hizo creer más en Dios, en los Ángeles y en mi música, desperté. Me di cuenta que llevamos viviendo mucho de una forma equivocada, quieren que tengamos terror, miedo, porque cuando tenemos miedo, nos controlan, es uno de los peores enemigos, la idea de la elite mundial es eso crear pánico, desunión. Pero no debemos permitirlo tenemos el poder en nuestras manos y la música juega un papel muy importante, hay que consumir cosas bonitas”

Luego de su paso por el Lunario del Auditorio Nacional el 10 de diciembre próximo, María Conchita Alonso, ira a Guatemala el 9 de febrero y luego ira a grabar una película en Europa. Los boletos para el Lunario en Ciudad de México están disponibles en el sistema Ticketmaster