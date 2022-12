López-Gatell, la mentira patológica

Víctor Sánchez Baños

Covid crece, pero no pasa nada

No hay recomendaciones

Gobierno inútil y criminal

Más muertos por influenza

Meningitis en Durango ¿no es grave?

Desinformación homicida

Cofece, obstáculo para AMLO

Salario mínimo, insuficiente

Del Moral pierde terreno

Gana Enrique Vargas

Iberdrola, RSC

El mejor gobierno es el que se hace innecesario

Karl Wilhelm Von Humboldt (1767-1835), político prusiano

El sistema de salud del país es un fracaso. Esto no está siquiera a discusión. El exceso de muertes por la pandemia tiene un culpable, con nombre y apellido. Sus políticas sanitarias resultaron criminales y, por si fuera poco, dejó secuelas en cientos de miles de mexicanos, debido a sus decisiones que estaban basadas en intereses personales, del grupo en el poder y, fundamentalmente, por corrupción.

Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador se le fue de las manos la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19; no se han dado medidas suficientes para frenar el contagio sistemático de la llamada viruela símica y, ahora, minimiza lo ocurrido en Durango, con las casi 20 muertes y más de 1,400 personas que tienen “positivo” a esa enfermedad por un medicamento contaminado con un hongo en la aplicación de anestesia llamada raquia.

Esto, aunado a lo que ocurrió en el 2020 en un hospital de Pemex, en Villahermosa, Tabasco, en donde un medicamento que se aplica en las diálisis, limpieza de sangre ante fallas renales, en el que murieron otras 20 personas.

En estos casos el común denominador fueron medicamentos de la farmacéutica PiSA, que preside Carlos Álvarez Bermejillo.

Al inicio del sexenio el gobierno de López Obrador, donde daba la cara el subsecretario Hugo López-Gatell, quien es el arquitecto de todo un cementerio a causa de su incompetencia.

Lo peor de todo, aún, es la orden de este sujeto para cancelar la compra de vacunas contra la Covid. Claro, vacunas de firmas prestigiosas internacionales y con la autorización de la Organización Mundial de la Salud. Compran a Cuba, para seguir ayudando a ese país que está en una miseria insoportable, la llamada Abdala.

Como gobiernos autoritarios, sólo quieren imponer su voluntad. No quieren que los mexicanos tengamos la libertad de elegir nuestro destino, nuestro futuro, nuestra salud, nuestra educación. Ellos quieren meterse hasta en las alcobas.

Deben permitir la libre importación de medicamentos y vacunas, autorizadas en instituciones internacionales como la FDA, de Estados Unidos; PMDA de Japón; Agencia Europea de Medicamentos (EMA), entre otras. Y, por razones de emergencia, la Cofepris, que está bajo el regazo de López-Gatell, autorizar la libre importación y venta en farmacias, hospitales y al público en general, las vacunas contra la Covid. Que cada quien elija la vacuna que necesite o quiera.

En el caso de meningitis en Durango, Hugo López-Gatell se concretó a decir que no es grave, a pesar que más de 1,400 personas recibieron un medicamento para la aplicación de un anestésico en la médula ósea, desde marzo de este año. Ya murieron 17 personas y no es grave para el político que se siente español.

No hay detenidos, ni tampoco se han explicado lo que ocurrió. Compraron medicamentos en el mercado negro; mal manejo del laboratorio Pisa, que es la que vendió el medicamento en 4 hospitales de Durango.

Impunidad en el sector salud es igual a muerte.

PODEROSOS CABALLEROS

COFECE, OBSTÁCULO MONOPOLISTA DE LA 4T

Obedece AMLO, a regañadientes, y enviará terna para Cofece. Tras emplazamiento de Corte, AMLO enviará terna con candidatos para ocupar vacantes en Cofece, que, dijo, defiende a empresas, no al pueblo. Todo porque ese organismo autónomo multó a Pemex, CFE y otras dependencias gubernamentales por estimular los monopolios, pero de gobierno. Es impresionante la forma como el gobierno quiere controlar todo. Pero, afortunadamente, no le ha dado tiempo de destruir las instituciones. Al diablo con las instituciones, no lo ha logrado.

AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO DEL 20%, INSUFICIENTE

Tendrá un aumento del 20% el salario mínimo a partir del 1 de enero. Alrededor de 300 pesos en la frontera y arriba de los 200 pesos en el resto del territorio nacional. Esto significa 9 mil pesos mensuales y 6 mil pesos respectivamente. Este incremento puede ser aniquilado por la galopante inflación, en especial la subyacente que oscila entre el 15 y el 30% Insuficiente, pues.

EL PVEM, LA VENTA CARA DE SU AMOR

A pesar de que la dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México señaló que podría contender solo en las elecciones a gobernador para 2023 en el Estado de México y que la decisión final la tendrá su militancia; el representante de Morena, Horacio Duarte, reiteró su confianza de que será posible concretar la alianza con el PVEM, para ir juntos al proceso electoral. El ex presidente de Morena en el Edomex aseguró que independientemente de que vayan solos o en coalición con otros partidos como el PVEM, Movimiento de Regeneración Nacional va a ganar la gubernatura, de acuerdo con los resultados de las últimas encuestas. Al final de cuentas, lleva ventaja Morena, pero se está achicando. Un personaje que va ganando terreno es Enrique Vargas, el líder de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de Edomex, sobre Alejandra Del Moral. ¿Habrá cambio?

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

IBERDROLA: Para Guanajuato, entidad gobernada por Diego Sinhue Rodríguez, además de tener plantas de energía eólica de la empresa Iberdrola, objetivo de los ataques de la 4T, ahora estaría por albergar un proyecto solar a gran escala promovido por la empresa La Sauceda Solar en el municipio de San Diego de la Unión. Según se ha informado en medios nacionales, la inversión para la ejecución de este proyecto se estima en casi 87 millones de dólares americanos, que equivalen a mil 739 millones de pesos. Se instalarán aproximadamente 435 mil 150 paneles solares y 91 inversores.

