Elidián lanza “Vagabundo” junto al grupo Ensamble

Ya disponible en plataformas digitales

Elías, Diana y Valeria Mejía celebran su paso firme en la música

Elidián es un grupo conformado por los hermanos Elías, Diana y Valeria, quienes son herederos un legado musical importante al ser hijos de Elías Mejía Avante, integrante de Los Ángeles Azules. No obstante, ellos han luchado por posicionarse en el gusto de la gente con su propio proyecto y estilo.

Actualmente están presentando su más reciente sencillo “Vagabundo” en complicidad con el grupo Ensamble, de lo cual Elías nos contó en entrevista para DIARIO IMAGEN “Vagabundo ya tiene tiempo que se venía platicando con los chicos de Ensamble, nos llevamos muy bien con ellos, y gracias a su manager fue el acercamiento, estamos encantados de hacer música y compartirla con grandes compañeros. El reto realmente era hacer que dos grupos de cumbia se escucharan con su sello en una sola canción y creo que si lo logramos. Con la voz espectacular de Ensamble, sus sintetizadores, trombones y obviamente con lo que hacen mis hermanas”.

Describe que es un tema guapachoso, “sonidero, pero sin dejar lo que venimos haciendo, desde un principio. Y a la gente le gusta, en Youtube ya estamos por las 500 mil reproducciones, lo ha ido compartiendo la gente, de forma muy orgánica”.

Con este tema, dice que su meta es ir por sencillos, “este año lo cerramos con ‘Vagabundo’, pero para 2023 empezaremos con dos o tres sencillos más para cerrar un disco de Elidián, que va a recopilar las canciones que hemos lanzado hasta ahora. El grupo ha madurado bastante, nos hemos consolidado, ya nos empiezan a conocer, hemos ido a ferias, eventos privados y la gente ya sabe quiénes somos, ya cantan las canciones, ubican a mis hermanas y a mí, pero es resultado de tanto trabajo, de constancia”.

Reconoce que evidentemente la influencia de su papá a quien apodan El Doc. los ha ayudado muchísimo, “El Doc. nos ayudó a entender lo que es la cumbia, los tiempos, los contratiempos, los sonidos, eso nos ha permitido mucho hacer fusiones y llevar sonidos que nos son propios de la cumbia a nuestro estilo. De repente el Doc. se nos pone medio de puntas, porque está acostumbrado mucho a la cumbia de los ochentas y nosotros metemos distorsión rockera o beat urbano, y nos cuestiona un poco, pero al final le agrada, y eso ayuda al género porque le da apertura”.

Afirma que les gusta hacer cumbia “la música ya no está peleada entre géneros, ahorita lo que queremos es extender la cumbia de Elidían, experimentando con más ritmos, géneros, con otros compañeros músicos” y no descartó tener una colaboración con su padre “Eso todavía lo estamos viendo, hicimos una prueba con el Doc. de una canción no está terminada, pero seguro nos emocionaría mucho que eso pase en algún momento”.

Finalmente dijo que todo este mes de diciembre tienen eventos, “vamos a Querétaro, Puebla, Veracruz, muchos logares a lo largo del mes y parece ser que, al evento de fin de año en la Ciudad de México, aunque eso no está confirmado.