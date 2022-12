Olé México comenzará su gira con Eugenia León como invitada

Acompañados por La Orquesta Sinfónica de Minería

El próximo 11 de diciembre en el Auditorio Nacional, bajo la producción de los hermanos Alondra y Mane de la Parra

Isabel Violeta

Olé México GNP es un proyecto creado por los hermanos Alondra y Mane de la Parra, que fusiona la música popular mexicana, interpretada por las voces características del flamenco español; acompañados por la Orquesta Sinfónica de Minería. En las voces estarán Buika, Pitingo y como invitada en esta ocasión Eugenia León.

Este concierto nos recordará que el talento no tiene color, cultura, ni bandera, nos pertenece a todos. La gira dará comienzo este 11 de diciembre en el Auditorio Nacional a las 6 de la tarde.

Para anunciar el evento se ofreció una conferencia de prensa en la cual, por medio de una videollamada, Alondra de la parra, dio gracias a los presentes y a los que creen en este sueño que se va a materializar en el Auditorio Nacional.

Buika fue la segunda en tomar la palabra y confesó, “muchas gracias maestra Alondra, es un verdadero honor formar parte de esta locura, son sonidos muy diferentes a los que no estoy acostumbrada y ahora escuchar mi voz y la de mis compañeros con la orquesta, es grandioso, al final con esta idea maravillosa podemos repartirnos amor”.

Alondra, presentó a Pitingo diciendo “la siguiente persona le tengo mucho cariño es único y creador de la Solería sol a ritmo de la bulería” y éste le respondió “igualmente estoy muy honrado de que me considerarán, esto es un sueño no es fácil unir a tantas culturas y razas, yo vengo aquí a México y gracias a Alondra y Mane he aprendido mucho, esto es un disco de puro amor de abrazarnos entre culturas, no falten al concierto”.

Alondra agregó “Estamos de lujo con la orquesta que nos acompaña, nos recuerda que la música nos pertenece a todos, y hay que aprender uno del otro, y por otro lado es un honor estar ahora con Eugenia, a quien admiro desde pequeña pues crecí escuchándola.”

Y Eugenia León comentó “creo que es uno de los proyectos más bonitos en los que he trabajado, el trabajo con la música popular me parece muy importante, es una experiencia que envuelve, es un acto de amor. GNP es una familia y estoy feliz de estar en ella y a lo mejor un día llegamos a hacer una función con Lila Downs, reitero estoy muy feliz de participar en este proyecto”.

Fue el momento de presentar al coproductor Mane de la Parra, de quien Alondra dijo “como hermano lo adoro, pero como músico y siendo una persona tan talentosa lo admiro más, pues él es creador de está historia mi coproductor Mane de la Parra.

Mane emocionado replicó “es para mí también un honor estar aquí y que los sueños se cumplan, porque con una hermana como Alondra, cuando le cuentas una idea, ella lo hace realidad. Esto es un colectivo de amor para todos los habitantes del mundo, pues las fronteras sólo son el tiempo, todos somos uno, solo cuenta el corazón y queremos que la gente que estuvo guardada salga y vea que los conciertos de música clásica no son aburridos. No hay un proyecto igual, démonos la oportunidad de abrazarnos y de decir ‘vivir es increíble’”.

Y en cuanto a la selección de canciones y los arreglos, la directora de orquesta admitió que los arreglistas no son mexicanos, puesto que ella quería dar una versión nueva de esos clásicos, ninguno había escuchado antes versiones de los temas con los que trabajarían, ni siquiera el arreglista de “Amor eterno”, había escuchado alguna vez al maestro Juan Gabriel.

Y para que todos puedan disfrutar del imperdible concierto nos dieron la noticia que GNP seguros, comprometidos con la gente, pondrán los boletos del evento al 2×1, en cualquier sección y ya se encuentran a la venta en www.tiketmaster.com o en las taquillas de recinto.