Amagan activistas con más amparos contra Tren Maya

José Luis Montañez

Tratarán de impedir que se coloquen pilotes en el Tramo 5

El colectivo Sélvame del Tren informó que van a interponer un nuevo amparo contra las obras del Tren Maya, a fin de que no se coloquen pilotes en el Tramo 5 como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Gemma Santana, miembro del colectivo puntualizó: “La manifestación de impacto ambiental que llegó a salir después de que destruyeron la selva no permite el tema de los pilotes. Estamos por sacar otro amparo, porque como lo quieren implementar no es viable y se tendrían que restringir nuevamente los trabajos para hacer los estudios”.

Y declaró que las comunidades por donde pasa el trazado del Tren Maya no apoyan el proyecto y quienes lo hacen son ejidatarios a quienes el gobierno federal ya les ha pagado por la cesión de sus terrenos para el proyecto.

A decir, de la activista, los representantes de tres comunidades indígenas de Calakmul, Campeche, ofrecerán hoy una conferencia de prensa para hablar de las violaciones a los derechos humanos que están enfrentando y que no habían manifestado antes por temor.

“Esta semana varios integrantes del colectivo Sélvame del Tren estarán dialogando con senadores de diversas fuerzas políticas que les han ofrecido su respaldo. Este gobierno está violando toda la Ley del Equilibrio Ecológico. Sabemos que no es un gobierno que respete las leyes, lo que es muy peligroso, porque además todo el tiempo nos está descalificando, nos está poniendo en riesgo, pero no podemos dejar de alzar la voz y de justamente honrar la verdad”, concluyó Santana.

Constructoras, sin trabajo por obras del Tren Maya

Por otro lado, Raúl Monforte González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Yucatán, aseguró que hasta un 60 por ciento de la industria de la construcción no cuenta con obras, ni trabajadores, pues ellos se han incorporado a los trabajos del Tren Maya.

Monforte González, explicó: “No sólo no hemos tenido injerencia en las obras del Tren Maya, en los tramos de Yucatán, sino que no hay maestros de obras disponibles, pues todos están en esas labores, no están disponibles para otros proyectos” lamentó.

En este escenario, aseguró que no se espera una situación diferente, sino hasta mediados o finales del próximo año, a menos que el gobierno federal vea que los constructores locales puedan tener participación en las obras del Tren Maya, como se les había prometido en un principio.

El líder de los constructores dijo que sus agremiados están en condiciones de competir en la mano de obra y los proyectos, “es cuestión de que la Federación nos tome en cuenta para las obras del Tren Maya y otras inversiones, como las que se harán en la zona de La Plancha en Mérida. Es necesario que se apoye al trabajador local” concluyó.

Conectividad aérea de Quintana Roo se dispara entre enero y noviembre

Después de la etapa más grave de la contingencia sanitaria por la Covid-19, comenzó una recuperación paulatina del turismo en Quintana Roo, la cual fue más rápida que en otros destinos gracias a que jamás se cerraron las fronteras mexicanas, lo que llevó a los paseantes a elegir principalmente el Caribe mexicano para vacacionar.

En este sentido, fue notoria la recuperación en el flujo de paseantes, así como en ocupación hotelera y en las actividades de los prestadores de servicios. Mientras que, en los tres aeródromos de la entidad, es decir, el Internacional de Cancún, el de Cozumel y el de Chetumal, ha tenido un aumento en el número de conexiones bastante importante.

En números del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), el Caribe mexicano alcanzó conectividad aérea con 115 ciudades en sus tres aeropuertos, de enero a noviembre, es lo que significa un alza de 40% en las rutas, entre las que destacan algunas de Canadá y de Latinoamérica.

El CPTQ, destaca que de Canadá lograron recuperarse 12 ciudades y de Latinoamérica otras ocho, que estaban pausadas desde que fue declarada la contingencia sanitaria. Es decir, que con el levantamiento de las restricciones, ya se está logrando superar el arribo diario de pasajeros y es que, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de Cancún se esperan cerca de 28 millones de visitantes para cerrar 2022.

El informe de promoción turística reveló que al menos hasta el mes pasado, en rutas que conectan con Canadá se reportaron 15 ciudades en total, cuando durante el 2021, eran únicamente tres, aún bajo el yugo del Covid-19. No obstante, para este año, con la pandemia prácticamente en el pasado, los viajeros recuperaron la confianza por salir de sus países, principalmente con destino al Caribe mexicano.

Mientras tanto, con Estados Unidos, que es el principal emisor de viajeros rumbo a Quintana Roo, se mantiene conexión con 36 ciudades, y a nivel nacional hay rutas con 26 ciudades, lo que es evidencia de una franca recuperación.

En cuanto al mercado de Europa, refieren que aún se está en proceso de recuperación, con una conexión en la actualidad de 19 puntos. En esa tarea de agilizar la recuperación con el viejo continente, las autoridades y turisteros quintanarroenses, asistieron a la feria de España, donde promovieron los mercados, em un afán de el turismo de incentivos, congresos y convenciones.

En ese evento, se reunieron con líderes mundiales de turismo, pertenecientes a destinos como África, España, Grecia, Italia, Lituania, Portugal, Suiza.

Mientras tanto, la Secretaría de Turismo calcula que van a llegar 18 millones de visitantes este año, lo que de nueva cuenta rompería los récords para el Caribe mexicano.

En contraparte a los buenos números, el CPTQ podría enfrentar para el próximo año una disminución en el presupuesto, según datos del Observatorio Legislativo, ya que serían 474 millones, cuando el año pasado fueron 628 millones, lo cual podría repercutir en sus estrategias para seguir posicionando a Quintana Roo como uno de los destinos favoritos de los viajeros en el mundo.

