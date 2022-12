Samuel se anota

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Nadie se lo propuso, por eso fue que el propio Samuel García Sepúlveda alzó la mano y se autoproclamó “corcholata” presidencial del partido naranja.

Samuel aprovechó la presencia de sus amigos con los que inició el recorrido político para anunciar su pretensión de disputar la candidatura presidencial.

No importa que su amigo, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, lo supere en popularidad e intención del voto dentro de las encuestas sobre los prospectos presidenciales.

El gobernador de Nuevo León cree contar con el carisma y la popularidad necesaria para repetir el “truco’’ de ganar una elección como lo ha venido haciendo.

La oportunidad se la puso a mano el propio dirigente nacional y dueño de la franquicia del MC, Dante Delgado, quien anunció que su partido (de él) no irá en alianza de ningún tipo y habrá de presentarse con sus propios medios y candidatos en las campañas electorales de 2023 (Coahuila y Estado de México) y 2024, “la joya de la corona” política.

Por eso ni tardo ni perezoso y siempre oportuno, el gobernador de Nuevo León asumió la estafeta de aspirante presidencial, al fin y al cabo, que su amigo Colosio se hace rejego y dice que no es su momento o, tal vez juega con esa estrategia, para irrumpir después y Enrique Alfaro se encuentra deteriorado y prefirió no asistir a la convención del partido naranja.

Samuel inició como diputado local, siguió como senador y actualmente ejerce como gobernador, basado en el respaldo del voto ciudadano, por lo que apuesta su resto a repetir la misma historia como candidato presidencial.

Confía en que su partido lo respalde y en que los electores sean iguales de frívolos que él y que su esposa y compañera de lucha, Mariana Rodríguez ponga el ingrediente adicional para hacer una campaña divertida y vacía que alegre a los ciudadanos y los convenza de sufragar por él y su pareja.

Samuel no ha conseguido crecer como político, ni siquiera consolida un buen gobierno, pero sus ocurrencias y las de su consorte siguen siendo el aliciente que los impulsa a alcanzar los sitios superiores de la política y de los cargos públicos.

Su administración no ha tenido éxitos y los problemas se le acrecentaron desde que asumió el gobierno del estado, donde ha pasado por la crisis del agua, la del Fiscal y ahora la del Metro, entre otras muchas.

Los frecuentes viajes al extranjero para intentar posicionar su figura en el ámbito internacional no han traído nada bueno para Nuevo León, pero sus selfies sirven para alegrar la visión de sus seguidores. Egipto, El Vaticano y otros lugares más, incluidos estados de la Unión Americana dan cuenta de los recorridos de un Samuel tozudo y valentón que advierte que, en el caso de un nuevo fiscal, tiene el derecho de veto para frenar el nombramiento de uno que no le sea cercano a su entorno.

Por lo pronto, Samuel va en caballo de hacienda y no hay otro prospecto que le salga al quite, ya que el propietario del membrete no aspira a cargo tan elevado y prefiere guardarse para competir nuevamente por el gobierno de Veracruz en el mismo 2024.

Quedó abierto el registro de los y las aspirantes a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con cinco aspirantes: Yasmín Esquivel Mossa y Norma Lucía Piña, por parte de las mujeres y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek. La elección se realizará el primer día hábil del mes de enero y será cuando se sepa si por vez primera una mujer asume dicho encargo… Dante Delgado anunció que será en junio cuando el MC defina qué método seguir para la selección de su candidato presidencial.

