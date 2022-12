Piso parejo a “corcholatas”

Punto por punto

Augusto Corro

El presidente Andrés Manuel López Obrador apoyó que se efectúe un debate entre los aspirantes de Morena a la presidencia de la República.

Añadió que deben tener cuidado de no ser acusados de actos anticipados de campaña.

Sin duda, la decisión de las “corcholatas” de debatir se traduciría en un buen ejemplo de discusión política. Se conocerían los proyectos que los precandidatos en busca de la silla presidencial.

Esos planes serán muy parecidos porque tendrán como eje central el pensamiento que nutre la Cuarta Transformación (4T).

En Morena, los señalados como aspirantes a la contienda electoral de 2024, son: Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; el senador Ricardo Monreal; y Adán López, titular de Gobernación.

A los citados contendientes políticos, el debate también los ayudará a que los conozca el electorado de todo el país. Cabe señalar que las cuatro corcholatas citadas están de acuerdo en debatir.

Grave error

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, más tardó en autodestaparse como aspirante presidencial, que en recibir un alud de críticas por sus pretensiones.

Fue uno de los asesores del mandatario nuevoleonés, Fernando Elizondo Barragán, ex gobernador de la citada entidad, quien asumió la iniciativa de rechazo a la postura de García Sepúlveda.

Pues consideró que se trata de “un grave error que traerá muchas consecuencias negativas”.

Agregó: “Lo mismo pienso de la decisión de este partido (Movimiento Ciudadano) de participar sin alianzas en las elecciones de 2023 y 2024”. Dijo que las decisiones citadas van en dirección opuesta y renunció a ser miembro del consejo asesor del gobernador.

“He declinado la calidad de mentor del mismo y he pedido no ser incluido en nada que tenga que ver con estos proyectos políticos”, concluyó. El líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, declaró que su partido no se sumaría a ninguna organización política en las elecciones que están en puerta (Coahuila y Edomex), y la contienda presidencial.

“Una tradición?

Ya parece una tradición que los gobernadores practiquen la corrupción y los acompañen sus funcionarios en la ejecución de delitos, como el saqueo de los recursos públicos.

Nos referimos a los casos de Hidalgo y Durango, en los que los ex mandatarios podrían ser llamados por las autoridades correspondientes a rendir cuentas. En la primera entidad, Contraloría detectó auditorías irregulares en el gobierno de Omar Fayad Meneses.

En el presente, el ex gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, también sería investigado por supuesta corrupción durante su mandato. Tres excolaboradores del exmandatario se encuentran detenidos acusados del saqueo de recursos públicos.

Esfuerzo sin resultados

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reveló en el “Martes del jaguar”, un chat de WhatsApp entre Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, en el que hablaban sobre reuniones con Lorenzo Córdova, el titular del Instituto Nacional Electoral (INE).

La información, muy superficial, se suma a las grabaciones ilegales que da a conocer cada ocho días, en las que expone pláticas de políticos, supuestamente ilegales.

Las llamadas telefónicas citadas tuvieron como personaje central al líder del PRI, Alejandro “Alito”, paisano de la mandataria Layda Sansores. Lo que se suponía que iba a ser una bomba política, terminó en la pura amenaza.

“Alito” continuó con sus actividades políticas y hasta participó entre los legisladores que votaron contra la reforma electoral de López Obrador.

La gobernadora Layda Sansores exhibió los chats de los tres líderes opositores, Marko Cortés, PAN; Alejandro “Alito” Moreno, PRI; y Jesús Zambrano, PRD.

En fin, queda claro que las grabaciones ilegales ofrecidas por la mandataria campechana no surten el efecto deseado.

aco2742@hotmail.com