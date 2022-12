De duendes, bebedizos, sombreros y demás

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Con cumplimiento de palabra de PRI, se retoma alianza Va por México: Jesús Zambrano

De duendes, bebedizos, sombreros y demás. Así es como el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto al tema de su controvertida reforma electoral, con todo y su famoso “plan B”, siguió aplicando lo que se ha convertido en una de las máximas en esta errada y llamada Cuarta Transformación y que la sabiduría popular consigna como: Aventar la piedra y esconder la mano.

Ahora resulta que fueron varios duendes, no sólo uno y para hablar en términos periodísticos, los que metieron mano en el referido “plan B” y se supone que colaron en el documento aquello de que los partidos pequeños —el PVEM y el PT, específicamente—, podrían recibir votos de regalo para no perder su registro y esto es algo totalmente inconstitucional en lo que supuestamente no reparó el inquilino de Palacio Nacional, menos aún los diputados morenistas que, cegados bajo sus órdenes, no se tomaron la molestia de leer casi 500 páginas y la aprobaron nada más porque esa era la “línea”.

Ni los verdes ni el PT deberían de olvidar que al de Tepetitán no le importa dejar “colgados de la brocha” a estos institutos políticos, cuestión de recordar que al Partido Encuentro Social, (PES), López Obrador les prometió “el oro y el moro” para que estuvieran de su lado y al final, dicho partido perdió su registro.

Ahora, y como el propio tabasqueño lo reconoció, su famoso “plan B” será corregido en el Senado de la República, a donde ya está y el presidente de la Junta de Coordinación Política de esa instancia legislativa, Ricardo Monreal, se ha comprometido a que se revisará con toda la calma, sin “fast-track”.

Desde San Luis Potosí, el legislador zacatecano refrendó ese compromiso al reiterar que se eliminarán de dicha reforma, las inconsistencias constitucionales y ya con las respectivas modificaciones será devuelto el documento a la Cámara de Diputados, a donde los legisladores de Morena y rémoras, estarán a la espera de la instrucción que reciban desde Palacio Nacional, aunque la incomodidad en las filas tanto del PT como del PVEM, se volvió a dejar sentir. Por ejemplo, ¿qué va a hacer ahora el flamante diputado Gerardo Fernández Noroña con sus aspiraciones a 2024?

Por su parte, y con una excusa que no tiene sentido alguno, el flamante secretario de Gobernación, Adán Augusto López, insistió que “por error los cambios (al “plan B” fueron aprobados por la Cámara de Diputados”. Así, el grado de improvisación e incapacidad de los flamantes integrantes de esta errada y llamada Cuarta Transformación.

De pasada, en el gustadísimo “stand-up” mañanero, López Obrador se dio un tiempo para manifestar su molestia porque sus adversarios, los conservadores que son muy malos, por las “ex benditas redes sociales”, luego de lo ocurrido en Perú con el presidente Pedro Castillo, que fue aprehendido cuando pretendía llegar a la embajada de México en dicha nación, han puesto el #SiguesTuAMLO y aquí hay que subrayar que eso no viene de la nada, pues los últimos acontecimientos nos indican que el Presidente de México se está quedando solo, cuestión de recordar que sus “hermanos”, el presidente de Argentina, Alberto Fernández y el recién electo de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, los dejaron solo en aquel asunto cuando quiso llevar al subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel a la titularidad del Banco Interamericano del Desarrollo, (BID).

Si lo anterior no fuera suficiente, el gobierno de Perú, ahora encabezado por Dina Boluarte, ya envió un diplomático, pero contundente mensaje para que el inquilino de Palacio Nacional no se ande metiendo en asuntos internos que sólo conciernen a los peruanos.

Como se consignó en este espacio en anterior entrega: Los delirios e imposiciones de López Obrador no pueden ir más allá de nuestras fronteras y la pregunta es: ¿Por qué habrá reaccionado así?, ¿acaso alguien le habrá dado un bebedizo al tabasqueño?, si es así, podría inferirse que desde hace mucho tiempo se lo estarían suministrando y lo que tendría que hacer es revisar a los elementos de su seguridad.

Así, por esas misas redes sociales, puede verse a López Obrador, con un sombrero como los que usaba Pedro Castillo, quien por cierto, dijo que no se acordaba que había decretado Golpe de Estado porque algún bebedizo le habían dado que también lo hizo estar tembloroso durante su mensaje a la nación. Otro “hermano” se le cayó al tabasqueño.

Municiones

*** El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, habló sobre la reactivación de la alianza Va por México, al señalar en conferencia de prensa que, “desde nuestro punto de vista, con el cumplimiento de la palabra del PRI (al votar en contra de la controvertida reforma electoral), se retoman y restituyen las bases fundamentales para que podamos recomponer las relaciones (entre PAN, PRI Y PRD) y empecemos a transitar e nueva cuenta juntos”. Recordó Zambrano Grijalva que se vienen procesos electorales el año entrante en el Estado de México y Coahuila y ahí se está trabajando para integrar coaliciones amplias e importantes que definan cuál será el método abierto y quién va a abanderar esos procesos. Esto va ligado para la definición de cara a 2024, “cómo vamos a construir las principales candidaturas al 2024, los métodos y procedimientos, todo esto de mano de la sociedad civil hay que construir este frente con una plataforma clara de compromisos y yo creo que están sentadas las bases para eso”.

*** Es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, es el más interesado en que se lleven a cabo debates entre “corcholatas y corcholatos” y más allá, entregó una carta al dirigente nacional de Morena, Mario Martín Delgado, que contiene una serie de propuestas de cara a las elecciones internas que deberán seguirse para definir a quien sería el candidato o candidata a la contienda Presidencial en 2024, entre las que pidió también “piso parejo”. Esto, por aquello de que ya se sabe de qué lado está Mario Delgado, ¿o no?

*** Con el objetivo de armonizar las constituciones federal y locales en materia de desarrollo urbano, la Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Administración Pública Local del Congreso capitalino aprobaron, por unanimidad, el dictamen para reformar los artículos 3, 7, 94 bis, 94 ter y 94 quater de la Ley de Desarrollo Urbano, como lo propuso, a través de una iniciativa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Con ello, estableció el presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, Víctor Hugo Lobo Román, el documento fue turnado a la Mesa Directiva del Legislativo local para que sea discutido y, según el caso, aprobado por el Pleno, dada la importancia del dictamen que propone, entre otras acciones, la simplificación de trámites para iniciar obras y/o actividades, lo que fomentará el desarrollo económico de la Ciudad.

