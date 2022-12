Las verdaderas intenciones

Perfil de México

Armando Ríos Ruiz

Un artículo publicado apenas, revela que no hay una luz en el gobierno actual que revele un interés del Presidente para apoyar a la población con el propósito de subsanar sus problemas. Nada. Absolutamente nada es más importante que las elecciones. Su única y verdadera preocupación es ganar a toda costa lo que se avecina: Las del año entrante y las del 2024.

No importa siquiera un ápice la seguridad. La criminalidad desbordada. No importan los feminicidios ni que los niños mueran de cáncer. No importa que la economía amenace la supervivencia de los mexicanos. No importa dilapidar el dinero en obras que no tienen ningún futuro, como el AIFA, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas. Como no le quitó el sueño tirar a la basura 400 mil millones de pesos con la cancelación del Aeropuerto de Texcoco.

No importa absolutamente ningún rubro. No gobierna para complacer necesidades de nadie. Gobierna para satisfacer sus caprichos. Viste sus discursos con supuesto interés de ayudar a los pobres. Sabe que son los más fáciles de convencer para sus fines proselitistas. Hay un trasfondo en sus sentimientos que deja ver al verdadero hombre, totalmente despojado de espíritu de justicia y de ayuda verdadera. Lo único que le importa es convencer para ganar.

Su ego es gigantesco. Para sentirse halagado tuvo que realizar una marcha con acarreados de todo el país. No soportó que una anterior organizada por los ciudadanos fuera tan nutrida. Tenía que demostrar que es adorado igual que se adora a Dios, con quien pretende poder competir abiertamente y ganarle. Como aquellos reyes persas que no vacilaban en expresar que eran divinos.

El artículo dice que “la propuesta de reforma educativa… está en manos de operadores electorales y ex fundadores y ex dirigentes de Morena, así como de ex delegados del Bienestar”. “Se trata del sector con el mayor presupuesto de la administración pública para 2023, con más de 402 mil millones de pesos”.

“El Sol de México revisó el perfil de los titulares de las secretarías en las 32 entidades del país y encontró que en 23 de ellas la educación de casi 30 millones de mexicanos está a cargo de expertos en la arenga, en mítines, movilización ciudadana y en llevar electores y votos a las urnas”.

“En las otras entidades del país, las secretarías de educación tienen

al frente a personajes sin conocimiento del sistema educativo. Son expertos en plantas de producción cervecera y coaching de liderazgo, ex regidores municipales, burócratas del sistema educativo y ex dirigentes sindicales”.

¿Esto es querer a México? ¿Interesarse por conducir el destino del país a la superación o siquiera a salir airosamente de sus padecimientos, los mismos que él le ha acarreado? ¿No parece más bien trabajar para ganar elecciones? ¿Y las de quién? Obviamente, está en espera de inducir a sus delirantes seguidores a gritarle en los mítines, que quieren su reelección, como ya ha ocurrido. Apostamos doble contra sencillo esto será repetitivo muy pronto.

De tener que aceptar irse a su rancho, también prepara a los educandos en hacer proselitismo para que uno de sus incondicionales se quede en su lugar, mientras él mismo despacha atrás del trono. Es su único y verdadero proyecto. A lo largo de cuatro años, no hay mexicano que haya visto en él una verdadera preocupación por nada que no sea ganar elecciones.

No hay predisposición ni capacidad para más. El artículo es revelador. Los párrafos que cité dicen mucho del verdadero pergeño del Presidente. Del único propósito que lo motiva, porque gobernar realmente le resulta demasiado difícil. Sería mucho pedir. Le resulta más fácil hacer lo que sabe por haberlo hecho siempre: Engañar a diestro y siniestro para competir en comicios. Si son amañados, mejor. También cuenta con un espíritu de venganza desbordado.

¿Y para qué prebendas a las fuerzas armadas y perdón a delincuentes? Pues para que intervengan en caso de que a algunos mexicanos se les ocurra tratar de cerrar el paso a sus intenciones.

ariosruiz@gmail.com