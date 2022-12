La reforma electoral no se define

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Corrigen negligencia de diputados de 4T. Los ajustes a lo aprobado en la Cámara de Diputados serán debatidos. Mientras el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que los cambios que realicen a la minuta enviada por la Cámara de diputados sobre reforma electoral, la oposición advierte que continúa el peligro y riesgo para la democracia y la fortaleza del INE.

En dos comisiones, senadores corrigieron 100 imprecisiones en técnica legislativa, procesal y violatorios a la Constitución del “plan B” en materia electoral, referentes a salvar la identidad de los partidos pequeños. La Cámara alta pueda confirmarse en el pleno, por lo que al tener cambios regresaría a San Lázaro para ser ratificada y entrar en vigor.

Entre ellas, fue regresar a la redacción original el artículo 15, fracción cuarta de la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales que establece que para conservar el registro un partido político debe tener cuando menos 3% de la votación total emitida, con lo cual eliminan la redacción que incluyó por motu proprio, los partidos Verde, del Trabajo y PES, que propusieron que fuerzas políticas pequeñas, conocidas como la “chiquillada”, intercambiar votos entre las agrupaciones que postulan una candidatura común, lo cual prácticamente garantizaba la permanencia de estos partidos y que puedan conservar los excedentes del financiamiento público, a fin de usarlos en el siguiente ejercicio fiscal. Garantizaban recursos y registro. Lo que necesitamos es menos dinero para los partidos. Hoy concluye el periodo ordinario de sesiones del Congreso Federal y hasta el momento de redactar esta colaboración, el senado no había votado la propuesta del “plan B”.

Porfirio opina

El “plan B” de AMLO significa un golpe de Estado, advierte Porfirio Muñoz Ledo. El Ejecutivo federal debe ser procesado ante la Corte Penal Internacional, afirma el ex presidente de la Cámara de Diputados. Advirtió que el “plan B” del Presidente, en materia electoral, significa un golpe de Estado en México, por lo cual consideró que el mandatario mexicano debe ser procesado ante la Corte Penal Internacional por esos hechos.” La iniciativa electoral de AMLO significa un golpe de Estado contra nuestro régimen constitucional el Senado no debe aprobarla”, sostuvo el experimentado político y compañero de luchas políticas de AMLO.

Puebla se “enciende”

Ante la sorpresiva muerte del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que en QEPD, las aguas se agitaron antes de tiempo, tanto por la selección del gobernador interino para concluir el mandato de Miguel Barbosa, como por el candidato de Morena, para la elección que se llevará a cabo en 2024.

Dos personajes de Morena que han estado buscando la nominación de su partido, el diputado federal Ignacio Mier y el senador Alejandro Armenta, seguramente acelerarán su paso, ante las circunstancias que se presentan en el estado.

Las fuerzas políticas del estado, tanto priístas como de Morena estarán presentes. El priismo poblano, representado por Mario Marín, el famoso “góber precioso”, estará a favor del senador Armenta, quien fue muy allegado a Marín durante su gobierno, en tanto que Mier fue muy allegado a Melquiades Morales.

Sin duda, las aguas se mueven en el partido oficial. No sólo por el caso Puebla, también en Edomex y Coahuila, cuyas elecciones para gobernador se llevarán a cabo el año que entra.

El caso de Coahuila, que hace unos días Morena dio a conocer que las encuestas arrojaron como ganador al senador Armando Guadiana, sobre el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, quien señaló que desconocía los resultados de la encuesta, dado que otro ejercicio de consulta el subsecretario Mejía aparecía con un 97% de reconocimiento en los encuestados, mientras que la consulta hecha por Morena aparece el ganador con 26% de reconocimiento. No cuadra.

Las encuestas hechas por Morena han dejado dudas y han sido rechazadas. Oaxaca es un ejemplo claro de la poca claridad sobre la forma de hacer las encuestas y sobre todo la duda de que efectivamente se llevaron a cabo. El año pasado, Morena nunca pudo demostrar la realización de las encuestas para elegir candidato en Oaxaca, hasta que al final reconoció que no la tenían. El pretexto fue que los resultados se extraviaron.

Nuevamente, las encuestas de Mario Delgado no convencen, ni a los propios morenistas. Mejía tiene razón cuando dice “tengo severas dudas de cómo se levantaron”, por no decir que no se llevaron a cabo. Bajo las experiencias, es posible incluso que no se llevaron a cabo. Esperemos que Morena las muestre. Por el lado del Edomex, la priista Alejandra Del Moral, coordinadora para defender al estado, presentó a su equipo de trabajo, en donde aparecen políticos con mucho camino andado, tanto en el estado como en el PRI.

Los jóvenes, sin vacuna

Los contagios de Covid 19 y de influenza van a la alza, según datos del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que afirma han sido constantes durante seis semanas continuas. En la mañanera, el reaparecido López-Gatell pido a los jóvenes que gocen de salud plena, ciento por ciento sanos, no se vacunen contra la influenza, porque no lo necesitan. Verdaderamente, la sapiencia de este señor es muy limitada. Las vacunas son para prevenir no para curar. En qué país la autoridad de Salud les pide a los ciudadanos, jóvenes o no, que no se vacunen. Sólo en México. Ese es el servicio de Salud de primer mundo que tenemos y que prometió la 4T. Lamentable. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

