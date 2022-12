Dice AMLO que lo de Ciro pudo ser ordenado por la oposición para afectar a su gobierno

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La multiplicidad de hipótesis y de especulaciones respecto del atentado sufrido por el periodista Ciro Gómez Leyva, la noche del jueves anterior, fue alimentada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador al afirmar que el ataque pudo provenir de la oposición para afectar a su gobierno.

En su mañanera dijo que no se debe descartar ninguna posibilidad en la investigación de estos hechos, a excepción de las que advierten que su gobierno puede tener relación con el atentado.

“Nosotros no silenciamos a nadie, somos respetuosos de los derechos humanos y el principal es el derecho a la vida, pero sí puede ser un caso vinculado al proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos”.

Recordó que se ha dicho que el periodista agredido presentó en su programa tres o cuatro días antes que puede ser una respuesta a los hechos.

“… ahí está eso… pero también el que grupos contrarios a nosotros, para afectarnos, hayan llevado a cabo un acto con esas características.

“En este asunto, en este caso en particular, les diría que, además de una vileza, no tendría el efecto que posiblemente, si existiera esa intención, causaría para afectar nuestro gobierno, porque la gente sabe muy bien que nosotros somos respetuosos de la vida y no nos atreveríamos a hacer una cosa así, es una cuestión de convicciones, la gente sabría”, malabareó.

No contento con victimizarse con el atentado ajeno, añadió:

“No está demás decirles que no va a tener efecto político, o el que ustedes están pensando, porque el pueblo tiene mucha información y ya no se deja manipular. Entonces hay que analizarlo, hacer la investigación hasta dónde se pueda llegar”.

Es decir, que se investigue a PAN, PRI, PRD, MC y a Claudio X González y otros que como él critican a AMLO y a su gobierno, como posibles autores intelectuales del atentado a Ciro Gómez Leyva, no para quitarle la vida al periodista, sino para afectar al gobierno.

Eso es lo que cree el Presidente, ¿cómo la ve usted?

Ahora resulta que la víctima no es el periodista, sino AMLO.

Senadores de Morena refrendan lealtad a AMLO

Sin su coordinador, Ricardo Monreal, los senadores de Morena refrendaron su lealtad ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ante ellos, sin embargo, abogó por la permanencia y respeto a posiciones que ocupa el zacatecano en el Senado.

“No quiero que se haga un escándalo con su salida”, indicó.

A su vez, como cabeza sustituta del grupo, el senador Alejandro Armenta Mier, presidente del Senado, afirmó que los legisladores de Morena han actuado con madurez, para hacer realidad todas las disposiciones legales que han permitido la recuperación de nuestro país.

Armenta Mier afirmó que él y sus compañeros de bancada “entendemos que no hay proyecto personal, por más legítimo que éste sea, que se anteponga a la Cuarta Transformación.

“Lo tenemos claro, actuamos con madurez, actuamos con prudencia, nos comportamos con sensatez y así hemos acompañado a la colegisladora para hacer realidad todas las disposiciones legales que han permitido la recuperación de nuestro país para los mexicanos”.

El poblano afirmó que cada una de las senadoras y de los senadores de Morena entienden que en el debate, en la lucha contra quienes se apoderaron del país, nuestro discurso debe ser leal, pero también eficaz y contundente.

Recordó que la bancada ha acompañado a López Obrador desde antes de su arribo a la Presidencia de la República y desde esta cámara en todas las reformas que son prioritarias para el movimiento, por lo que, sin dudarlo, con plena certeza, lo acompañarán en 2024 “y en la memoria histórica que usted ha generado para nuestro país”.

La Cámara de Senadores entiende el papel que tenemos en el Congreso de la Unión, pues la función bicameral nos permite complementar y enriquecer el conjunto de disposiciones que han surgido de la Cuarta Transformación.

“En nuestro país, Morelos, Hidalgo y Matamoros se atrevieron a darnos Independencia; Juárez y Lerdo nos dieron un país de instituciones, fortalecieron el Estado nación”.

Agregó que Villa, Zapata y las hermanas Serdán nos dieron una Revolución y un texto constitucional que es vigente, pero la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, está recuperando el país para México; “eso nos llena de orgullo en el Senado de la República.

“Tenga la plena certeza de que nos sentimos equipo, y tenga la plena certeza de que las y los senadores, en el grupo parlamentario de Morena, en cada uno y en cada una de ellas, tiene a un hombre y a una mujer leal que le acompañan”, concluyó Armenta.

El riesgo de la temporada, son los incendios

Cómo no todo en la vida es política, ahora pasamos a prevenirlos de no correr riesgos con incendios.

Estos se incrementan extraordinariamente en estas fechas a causa de adornos y luces navideñas de baja calidad que provocan cortocircuitos.

La atención médica por quemaduras durante esta época aumenta en un 300 por ciento por el uso imprudente de fuegos pirotécnicos, accidentes en la cocina y cortocircuitos por instalaciones eléctricas en mal estado

Por ello son procedentes las recomendaciones de expertos Roberto Rivera Mier, director de Nuevos Negocios de Alliance Specialized Systems, quien sugiere de entrada verificar sus instalaciones eléctricas.

