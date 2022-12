OSJUAEMéx celebra ocho años con Gala Navideña

Toluca, Estado de México.— En el marco de la celebración del octavo aniversario de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México (OSJUAEMéx) -que propone la música como una herramienta valiosa para el desarrollo social de infancias y juventudes-, se llevó a cabo el concierto Octavo Aniversario y Gala Navideña, en el Centro Cultural “Casa de las Diligencias”.

Bajo la dirección de Hilda Saquicoray Ávila, la OSJUAEMéx interpretó obras que han sido importantes para ésta de manera músical y emocional. La primera parte del concierto se tocaron dos piezas musicales del aclamado compositor Arturo Marquéz Navarro: “La leyenda de Miliano”, composición con la que la orquesta se presentó por primera vez ante las autoridades, y “De la Mora a las Raíces”, una melodía especial de Marquéz Navarro, en homenaje al árbol de la mora, símbolo universitario de la Máxima Casa de Estudios mexiquense.

Posteriormente, se presentó la obra “Sinfonía India”, de Carlos Chavéz, y como cierre a la primera parte del ensamble, fue interpretada la pieza “Marfil”, de Gina Enriquez, en donde la compositora representa la vida y muerte de un elefante. En la segunda parte se interpretaron canciones navideñas, para dar paso a las celebraciones decembrinas, como All I Want for Christmas is You, Christmas that Special Time of the Year, It’s Christmas y The Carol March of the Imperial Bells.

Durante su intervención, Hilda Saquicoray Ávila destacó que durante estos ocho años, la orquesta ha recorrido un camino lleno de aventuras, a través del cual sus integrantes han crecido de forma conjunta y se han cosechado distintos logros tanto para la este ensamble musical como para la UAEMéx.

Actualmente está compuesta por 55 jóvenes universitarios de distintas licenciaturas que forman parte de la segunda generación de la OSJUAEMéx y se han presentado en distintos espacios del ámbito nacional, como el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y el Auditorio Nacional, e internacional, con una presentación en Colombia, donde interpretaron música tradicional mexicana.