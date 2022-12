AMLO apaga el fuego con gasolina

Espacio Electoral

Eleazar Flores

NO ASOMBRA-. No asombra la postura presidencial de seguir atacando a periodistas y medios de comunicación en general, sobre todo cuando dice “en México no hay periodistas objetivos, independientes y plurales”, añadiendo que “ando buscando un tonto que se los crea”.

Aquí valdría preguntar al jefe del comando guinda ¿dónde existirán esos periodistas que busca? Y la otra cosa, que avise cuando encuentre al tonto que se los crea.

Si usted pensaba que el espíritu navideño imbuiría al padre de la Cuarta Transformación se ha equivocado, pues los ataques siguieron durante la homilía en el púlpito mañanero de ayer.

Olvida el mandatario que fueron esos periodistas no objetivos, no independientes y no plurales quienes dieron cuenta de su arrollador triunfo electoral el primer domingo de julio de 2018, cuando el eterno candidato alcanzó lo que por 18 años venía buscando.

Según el tabasqueño los periodistas y medios de comunicación se sostienen para mantener influencias y sacar contratos del gobierno.

Ignoro si en este tipo de periodistas y empresas periodísticas incluya al rotativo capitalino que tiene la mayor partida presupuestal por dos o tres años consecutivos y también los de su entidad natal, que nunca habían sido incluidos en la lista de medios apoyados por la fuente presidencial, hasta 2019, año de la asunción del predicador sureño al poder.

Y estos datos no están en el libro “El rey del Cash”, contenido creíble para la mayoría de los lectores menos para los de la cuarta transformación, sino en la relación presupuestal que autoriza la perínclita Cámara de Diputados.

Pero todo lo antes escrito es para entender, o tratar, el escrito firmado por más de 150 periodistas cuya lista encabeza Adela Micha y cierra Yuridia Sierra, dirigido inteligentemente A LA CIUDADANÍA y no al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien para variar, intenta por todos los medios, exculpar a su gobierno a tal grado de considerar al atentado contra Ciro Gómez Leyva como “un AUTOATENTADO”.

Además, el mandatario recurre a otra suposición más, el hecho de querer perjudicarlo a él y a su administración con esto del atentado contra el periodista del Grupo Imagen.

En la lista de periodistas apoyadores del esclarecimiento del atentado contra Ciro Gómez hay nombres de colegas de varios estados del país y si se hubiera hecho una convocatoria más abierta seguro que aumentarían nombres y firmas de colegas.

En fin, que el caso de Ciro Gómez Leyva despertó más las conciencias de solidaridad, ante un gobierno que, lejos de reconocer sus deficiencias y prometer esclarecimientos, lanza ataques y descalifica en forma generalizada a quienes se empeñan en reflejar la realidad nacional, que es lo que molesta al poder.

