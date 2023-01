¿Supo AMLO que irían por Ovidio?, ¿avaló operativo… o no le quedó más que aceptarlo?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Como en la captura de 2019 —de la que fue liberado por instrucciones presidenciales—, la aprehensión ahora de Ovidio Guzmán no generó ni un tiro.

Los que la ejecutaron —la DEA, el Ejército o la Guardia Nacional—, ahora sí hicieron lo que dicta el manual y tras la captura lo sacaron inmediatamente de Culiacán y del estado.

Así, cuando se vinieron los bloqueos e incendios de vehículos, las balaceras en la capital sinaloense, Ovidio ya no podía ser canjeado por nada.

Y al gobierno federal no le quedó otra que aceptar el hecho realizado.

Y como la forma es fondo, diría el clásico Reyes Heroles, las caras que vimos después, desde la de Andrés Manuel López Obrador, la del general Cresencio Sandoval y la de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Seguridad, nos mostraron perplejidad, pero no satisfacción del deber cumplido.

Y la perplejidad sólo advierte el desconcierto por no haber sido avisados de ese operativo.

La confirmación de que ninguno de ellos sabía del operativo, se dio en la “conferencia” donde el general Sandoval —con una expresión de desconcierto, y yo diría hasta miedo—, informa de la captura de Ovidio, de donde sale casi corriendo sin aceptar preguntas de los periodistas.

Marcelo Ebrard, un político con la mayor experiencia, es quien a medio día interviene para disminuir las especulaciones de que Ovidio sería extraditado en fast-track a Estados Unidos.

Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, indica a los medios que el proceso de extradición del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán cumplirá primero con todos los procesos establecidos en la ley, comenzando por ver qué delitos se le imputan en México.

“Hay un procedimiento que se tiene que seguir, según la ley mexicana… se tendría que presentar el día de hoy, según lo que escuché, ante las diferentes autoridades, pero no podríamos extraditarlo o proceder a extraditarlo en esta circunstancia el día de hoy o mañana o pasado, no se podría”, dijo.

El sólo comentario de Ebrard de “según lo que escuché”, nos dice que el canciller tampoco sabía del operativo, siendo que él debía haber sido informado porque por el pasa el trámite de extradición.

Remató:

“Tenemos que cumplir con las formalidades que la ley nos impone y además tiene un proceso aquí en México abierto, que es lo que da origen a la orden. Yo supondría que lo que vamos a ver es un proceso en México y conforme a la Ley de Extradición, pues veremos conforme se vaya avanzando qué elementos aportan y cuál es el criterio que va a seguir la Fiscalía, pero, el día de hoy, yo esperaría un proceso aquí en México”.

El canciller negó que la DEA haya participado en esta captura.

“Si hubiera ocurrido yo estaría enterado, No, que yo sepa no. Yo creo que yo lo sabría. Hasta ahorita, no. Hay una solicitud de extradición que tenemos registrada que es el 19 de septiembre de 2019 y esa es una solicitud de detención provisional y luego ya se hace el procedimiento de extradición”, explicó.

En México debe imperar la ley

Tras la sorpresiva aprehensión de Ovidio Guzmán, el senador Ricardo Monreal indicó que eso muestra que la ley debe imperar en México.

Por ello convocó a los tres órdenes de gobierno a hacer un frente común para recuperar la tranquilidad en Sinaloa tras los casos de violencia luego de por la detención de Ovidio Guzmán.

“Todos debemos ahora hacer un frente común de respaldo tanto al Ejecutivo federal como al estatal, para lograr la pronta normalización de la vida en aquel estado”, subrayó.

Protestan por casino al lado de escuelas

Vecinos y asociaciones de padres de familia de escuelas alrededor del centro comercial Pabellón Bosques, en Tecamachalco, ven con alarma cómo se prepara la apertura y operación de un casino lo que significaría un riesgo para niños y jóvenes de la zona.

Por ello exigen la atención inmediata del alcalde priista de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, a quien le advirtieron que de no entrarle a este asunto, ellos bloquearán las principales arterias y carreteras que pasan por esa demarcación.

Indicaron que el casino en curso de operación cuenta ya con permisos a pesar de que no pocos advirtieron que este tipo de negocios cercanos a los centros escolares son un riesgo para niños y jóvenes. Entre otros, en esa zona se encuentran el emblemático Instituto Cumbres Internacional y la Prepa Anáhuac.

