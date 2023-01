Lula en Planalto, desaloja a “vándalos”

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente brasileño Lula da Silva informó la noche de este domingo que este lunes estará en Planalto para continuar con sus actividades, luego que centenares de “vándalos” y “fascistas” ocuparon las sedes de los tres poderes en Brasilia en demanda de la intervención del Ejército para lograr su destitución.

A su regreso de una gira por Río de Janeiro, el mandatario brasileño triunfador de unas elecciones democráticas y que tomó posesión el pasado 1 de enero, dijo que se investiga quienes financiaron el asalto a las instituciones y se identifica ya a los autores materiales de los daños causados a los inmuebles propiedad de la nación.

Lula firmó un decreto para el desalojo de los invasores mediante la intervención de las fuerzas armadas que tendrán hasta el fin de mes para realizar su cometido, la noche del domingo el mandatario brasileño estuvo en Planalto para ver las condiciones en que se encuentran las instalaciones y reanudar sus actividades este lunes.

Sin duda, Lula da Silva ejerce el poder: No concede ninguna representatividad a los partidarios de Jair Bolsonaro, que pasea en Orlando, los acusa de vándalos, fascistas y extorsionadores, por lo que se les castigará de acuerdo a la ley, pues hay libertad, pero no para destruir las instituciones y la democracia. Bien por Brasil, que se haga respetar la ley y la democracia.

TURBULENCIAS

Una hora en “La Bestia”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó el viaje del AIFA a Polanco para dialogar a bordo de “La Bestia” con el presidente estadounidense que arribó la noche del domingo a México -luego de estar en la frontera-, para participar en la Cumbre de Líderes de América Norte, que se prolongará hasta el miércoles próximo. Una recepción presidencial en la que AMLO calculó bien los tiempos para hablar con su homólogo estadunidense y decir: Seguiremos platicando… El que estuvo feliz por el éxito de sus gestiones diplomáticas o por el descarrilamiento de su adversaria es el canciller Marcelo Ebrard, quien acompañado de los embajadores Ken Salazar y Esteban Moctezuma, cuidaba los detalles de la recepción en el AIFA, convertido en un búnker por la presencia de las fuerzas de seguridad de México y Estados Unidos y aunque no hubo nada adicional, sí fue impresionante el desplazamiento de “La bestia” por los polvosos caminos de Tecámac hacia la residencial Polanco seguido de una caravana de cuando menos 60 lujosas suburban que trasladaban a la comitiva… El cese de un funcionario menor y la promesa de llegar hasta sus últimas consecuencias, como es tradicional en este tipo de eventos, es la respuesta de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, ante el “alcance” de trenes en la Línea 3, en las estaciones La Raza y Potrero, lo cual no disminuye el ánimo de sus adversarios que ven irresponsabilidad y falta de mantenimiento en uno de los medios de transporte más importantes de la zona metropolitana y donde se mueven diariamente millones de personas… Siguen las dudas y las especulaciones respecto a la detención de Ovidio Guzmán López: Si es que se le detuvo dentro de la caravana de hombres armados que merodeaba por Jesús María o en su residencia en el cerro más alto de la comunidad, la cual fue baleada, saqueada y destrozada. Y si la primera detención fue hace tres años y luego liberado, cómo es que hasta hace apenas seis meses se planeó el rafagueo para su recaptura. También si hay o no orden de aprehensión en México y si está bien sustentada la petición de extradición de los EU, cuestión que seguramente aclarará el mismo Biden ahora que se encuentra en la Ciudad de México.

