Hay zopilotes porque hay algo podrido

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

AMLO llama carroñeros a opositores

Trata de salvar “corcholatas”

Estragos del gobierno en la 4T

Metro: preguntas a Claudia

Air Force One, de Biden regresó al AICM

Mexicana, para el Ejército

Guillermo Vals

Chevron

La descomposición de todo gobierno comienza por la

decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado

Montesquieu (1689-1755), escritor y político francés

Cada vez que critican a alguna de sus “corcholatas”, en especial a Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador califica de carroñeros a los opositores. El tabasqueños está en campaña y busca crear espíritus chocarreros entre quienes no creen en su gobierno.

Pero, ¿sabrá el significado de sus palabras?

Los zopilotes son animales carroñeros que se alimentan de animales moribundos, muertos o podridos. ¿Acaso a quienes defiende están en esas condiciones?

Sinónimos de “carroña”: Cadáver, despojo, podredumbre, resto, desperdicio; carne corrompida, podrido; persona, idea o cosa ruin y despreciable, según la Asociación de Academias de la Lengua Española.

De acuerdo a Wikipedia, En zoología, un carroñero o necrófago es un animal que consume cadáveres de animales sin haber participado en su caza. Los carroñeros son útiles para el ecosistema al eliminar restos orgánicos y contribuir a su reciclaje.

Pero, detrás de sus expresiones está la sombra del libro escrito por Paco Ignacio Taibo II, Temporada de Zopilotes, que es una narrativa de la Decena Trágica, que dibuja los numerosos levantamientos armados alrededor del país, durante 1906, 1907, 1908, dirigidos por la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano, para fortalecer el movimiento “democrático” en 1910 liderado por el acaudalado empresario Francisco I. Madero. Aglutinó todas las fuerzas políticas en contra de Porfirio Díaz, quien se enquistó en el poder 34 años. La Decena Trágica, los diez días de intrigas palaciegas para asesinar a Madero (del 9 al 19 de febrero del 1913).

Sin embargo, los zopilotes estaban en contra del gobierno en turno, considerado autoritario y, en medio de una desigualdad económica y social al extremo. ¿Es la misma historia para la actual administración y su ambición por perpetuar a su clase política de Morena?

Mi candidez reporteril.

El objetivo de AMLO no sólo es salvar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sino a su proyecto de gobierno, mismo que no ha cuajado entre la población, ya que sólo lo conoce por los programas sociales donde regala dinero a sectores que no lo necesitan, pero representan votos en favor de su partido, Morena.

Sin embargo, entre tanto bla, bla, bla, no ha quedado claro el monto de dinero destinado para el mantenimiento del Metro. Cuando les preguntan a los de Morena sobre el dinero que provocó la muerte de sus gobernados, la respuesta es que hacen politiquería. ¿Y el dinero, amá?

Con el uso legítimo del presupuesto se podrían haber salvado vidas.

PODEROSOS CABALLEROS

METRAZO: El alcance de trenes en la Línea 3 del Metro debe aclararse el por qué de los 4 accidentes mortales en el Metro, en 53 años, 3 ocurrieron en el gobierno de Claudia Sheinbaum; por qué no aclaran el monto de recursos para mantenimiento de ese sistema; por qué el Metro está en ruinas y considerado el peor y más sucio del mundo. No son preguntas con espíritu politiquero. *** BIDEN: Independientemente de los temas bilaterales ente México y Estados Unidos, el presidente de esta nación, Joe Biden, aterrizó en el AIFA. El avión presidencial, el Air Force One, dejó a Biden y al poco rato voló al AICM, de la Ciudad de México. Con esto destruyó lo que había construido López Obrador, con el AIFA y Biden. Otra anécdota presidencial. *** MEXICANA DE AVIACIÓN: Compra gobierno activos de Mexicana de Aviación. Gobierno y sindicatos de los trabajadores de Mexicana de Aviación acordaron la compraventa de activos de la extinta aerolínea por 816 millones de pesos. La intención del gobierno federal es crear una aerolínea dirigida por elementos en retiro de la Secretaría de la Defensa Nacional. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes adquirió la marca Mexicana de Aviación, que incluye otras submarcas; un edificio en Guadalajara; un piso en la calle de Balderas en la Ciudad de México; el centro de adiestramiento que está frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; y un simulador de vuelo. *** GUILLERMO VALS: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene nuevo presidente, Guillermo Vals Esponda, y ya le espera la resolución de 358 expedientes contra servidores públicos por presuntas faltas administrativas y posibles actos de corrupción, reveló la secretaria de la Función Pública.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

CHEVRON: Bajo el liderazgo de John S. Watson, Chevron México, realiza a través del programa “Energiza tu Escuela”, el equipamiento de la primaria Francisco I Madero, de La Paz, Baja California Sur, para mejoras en su infraestructura. Este programa se inició en septiembre pasado. Al comprar 30 litros o más de gasolina, Chevron donó 10 pesos para apoyar esta escuela. El donativo fue operado por la Fundación Glasswing International, que dirige Valeria Suárez, para buscar la escuela que necesita el recurso.

