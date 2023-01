“Alito” logra fortalecer alianza opositora

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Priistas, a Edomex y Coahuila

En 2024, presidencia al PAN

Alianza, única opción vs. Morena

Perfilan gobierno de coalición

Compartirían el poder partidos

Metro: Dirán que fue sabotaje

Presencia de la GN, decorativa

Superdólar, realidad o ficción

Grupo Modelo, RSC

Como el miedo es el mayor suplicio de los tiranos, el crimen

más irremisible a sus ojos, es hacerles sentir miedo

Jean Baptiste Say (1767-1832), economista francés

Ponerse de acuerdo para enfrentar al oficialismo es clave de los partidos de oposición. Si PAN, PRI, PRD e incluso MC y otros más, se unen podrían participar de un gobierno de coalición, donde se distribuirían, de acuerdo al número de votos, las principales posiciones de la cartera burocrática, en caso de ganar las elecciones.

Ayer, la alianza opositora dio a conocer que se pusieron de acuerdo y que crearán un frente común contra Morena y el oficialismo, en las dos gubernaturas a disputa este año, Coahuila y Estado de México.

Quien logró convencer a sus pares en el PAN fue Marko Cortés; así como en el PRD, Jesús Zambrano; fue Alejandro Moreno, “Alito”, líder nacional del PRI, quien llevaba una cartera de opciones para este año que son muy competitivas.

Primero, con el apoyo del gobernador priista, Alfredo Del Mazo, el candidato tricolor sería el más competitivo; y en Coahuila, también con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme, su candidato, Manolo Jiménez, tendría ventajas ganadoras.

Pero, para lograr el apoyo panista y perredista, los invitó a compartir el gobierno y esto lo convierte atractivo para los opositores.

La coalición Va por México anunció que las candidaturas en Estado de México y Coahuila serán del PRI, mientras que las candidaturas a la Presidencia de la República y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México serán para aspirantes del PAN, en el 2024. No hay que olvidar que están en juego 9 gubernaturas y el Congreso federal, así como 30 Congresos locales.

Claro, esto será con independencia de su filiación partidista, o incluso para perfiles sin afiliación partidista.

Ante esto, no se descarta que la candidatura a la Presidencia de la República y la jefatura de Gobierno de la CDMX sean encabezadas por un perfil priista bajo las siglas del PAN; tal como sucedió con la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, quien fue candidata al gobierno de Hidalgo, pero registrada bajo las siglas del PAN; o Esteban Villega, en Durango, quien participó en una contienda interna junto a los panistas.

Acuerdos civilizados para lograr equilibrios electorales.

PODEROSOS CABALLEROS

SHEINBAUM: Por órdenes de López Obrador, se destinaron más de seis mil policías de la Guardia Nacional, para el Metro de la Ciudad de México. Esto, luego que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dejó ver sus sospechas de que los últimos accidentes en el Metro de la capital del país tienen “orígenes sospechosos”. Todo parece indicar que están preparando el terreno para culpar a presuntos opositores del gobierno y que no se afecte la imagen administrativa de la “corcholata” preferida de AMLO. La GN, en el Metro es decorativa; el escenario para un futuro montaje… perdón anuncio para defender a Claudia. *** DÓLAR: En la 4T están que brincan de gusto porque el precio del dólar está debajo de los 19 pesos. Dicen que es el logro de la política económica del gobierno de López Obrador. Aquí es donde tenemos que hacer algunas precisiones científicas. El precio de una divisa no es el reflejo de las políticas económicas, sino de algo más sencillo: La oferta y demanda de las divisas. En México, las remesas de los paisanos, por más de 36 mil millones de dólares, así como la inversión extranjera en mercados bursátiles, motivo por el cual también han tenido repuntes las bolsas mexicanas. Pero, hay un factor que los gobiernos no quieren aceptar y es el flujo de dinero negro o producto de la venta de drogas, contrabando y otras actividades ilícitas que utilizan dólares y los envían a México. Todo ese dinero se capta en el sistema financiero mexicano. Hay muchos dólares, entonces el precio tiende a bajar.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

GRUPO MODELO: Va en serio el compromiso de Grupo Modelo, con el fomento del consumo responsable de bebidas alcohólicas. El grupo cervecero presidido por Cassiano de Stefano, considera que las experiencias de sus consumidores sean positivas a través de un consumo responsable, por lo que, como parte de las metas que han trazado en esta materia hacia 2025, desarrollan una serie de estrategias que fortalecen esta misión entre nuestros consumidores. Juan Manuel Rosales, Gerente de Responsabilidad Social Corporativa de la cervecera, es el responsable de lograr esos objetivos.

