Banda El Recodo en “Malinche, el musical”

Bajo la producción de Nacho Cano

La Madre de Todas las Bandas cautivó a los españoles

Fenomenal…espectacular… excepcional… de otro nivel… así fue la participación de Banda El Recodo en “Malinche El Musical”.

Fue este fin de semana que Banda El Recodo regresó a España para ser parte de Malinche El Musical, producido por Nacho Cano.

Tal cual como lo plantea la obra de Nacho Cano al celebrar la unión entre dos pueblos y sus culturas, así mismo el talento y profesionalismo tanto del autor español como de la Madre de Todas Las Bandas, se unió para crear algo extraordinario y único en el musical Malinche.

Fue con la versión Regional Mexicana de “México Mágico”(el primer single de la obra), que El Recodo, tuvo una serie de participaciones especiales durante las 4 funciones de este 13 y 14 de enero, presentaciones en las que cautivaron una vez más a los españoles y llenaron de orgullo a los mexicanos.

Los miles de asistentes, no pudieron ocultar su sorpresa, alegria y nostalgia al verlos en el escenario, dejando el corazón en cada una de las canciones que cantaron.

El sinaloense, España Cañi, Homenaje a un príncipe, homenaje a Rocio Dúrcal, Cielito Lindo, El Rey, son algunas de las canciones que La Banda tocó en La Madre Patria, enchinando la piel de todo el público y llevando a algunos incluso a las lágrimas.

Cabe destacar que el tema, “México Mágico” de Nacho Cano es la segunda canción que el español le da a un artista mexicano, y en palabras del propio Nacho no podía ser de otra manera pues: “Lo importante no es estar de moda, lo importante es permanecer a pesar de no estar de moda”.

Sobra decir que las entradas para estas 4 funciones en las que participó La Banda. estuvieron totalmente llenas y no era para menos, ya que la unión entre dos íconos musicales como lo son La Banda El Recodo y Nacho Cano, sólo podía garantizar algo único, de calidad y sobre todo algo hecho con el corazón, en pocas palabras, un éxito rotundo.

Teniendo para Nacho Cano y los españoles nada más que agradecimiento, La Banda El Recodo regresa a su tierra Mazatlán, Sinaloa, con un éxito más en su carrera y demostrando una vez más porque es y seguirá siendo La Madre De Todas Las Bandas.