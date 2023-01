Trabuco electoral

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

A chiflar a su máuser ideologías partidistas. México vive una emergencia política y para echar del gran poder político de México a un Andrés Manuel López Obrador con su mafia del poder, la otra mafia del poder concretó el trabuco electoral para las gubernaturas de Coahuila y el Edomex, ésta última entidad considerada como la “joya de la corona” del PRI.

La adversidad les hace cara de hereje y se juntan el agua con el aceite PRI, PAN, PRD no sólo para las elecciones de este 2023, sino para las presidenciales de 2024, en las que el PAN será mano para la candidatura presidencial y del gobierno de la Ciudad de México, aunque dejan abierta la posibilidad de que en ambos casos entren candidatos de la sociedad civil que no pertenezcan a ninguna de las 2 mafias del poder actual.

Esto último suena bonito y está por verse porque la realidad es que a las poderosas oligarquías políticas y del dinero, es decir las familias que históricamente han ostentado el poder político y económico en México están incrustadas en los partidos políticos y ya se les queman las habas por mandar a la rechintola a un Morena que está destruyendo al país y ha dado sobradas muestras de su incapacidad para contener a las mafias criminales con todo y que el ejército y la Guardia Nacional están fuera de sus cuarteles.

México y el mundo viven una crisis partidista, toda vez que los partidos no han cambiado y la sociedad exige que ya no sean las mismas familias poderosas las que viven agarradas de nuestros dineros públicos, sino que el poder sea oxigenado con gente joven, apartidista, honesta, que no sean corruptos como los que hemos visto históricamente en el PRI, PAN, PRD, Morena y sus rémoras aliadas que han tenido vida artificial mediante las alianzas corruptas y que han lucrado con el poder político en México.

¿Serán capaces los partidos políticos de dejar de ostentar el monopolio político para dar entrada a personajes de la sociedad civil sin tacha y que tienen diagnósticos certeros para cambiarle el rumbo al país? Por eso le dijo que suena bonito que la alianza Va por México se habrá a la sociedad, porque si no lo hacen esas lacras sociales terminarán pronto en el museo o la rotonda de los partidos ilustres.

A razón de esa crisis partidista, la gente les dio la espalda a los partidos de la pomposa alianza PRI, PAN, PRD de los que ya estaban hartos de sus tropelías y por eso optaron por la novedad partidista llamada Morena, encabezada por AMLO, pero muy pronto se dieron cuenta de que cabecearon para donde iba el golpe.

Con López Obrador, la nación azteca se volvió ingobernable. El anuncio de la dizque estrategia de “los abrazos, no balazos” no fue más que una inequívoca señal para que las mafias criminales hicieran de las suyas a sabiendas de que tendrían manga ancha e impunidad. Hoy, esa barbarie la vemos en prácticamente todos los estados de la República gobernados por Morena como Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Baja California Norte, Colima, Tamaulipas, Puebla, Guerrero, Hidalgo y Sonora convertidos en un polvorín político y social y en tierra de nadie. Aunque no escapa el macabro Guanajuato gobernado por el PAN, donde las mafias se han enseñoreado y convertido al Estado en una entidad donde la vida no vale nada, como dijera el ilustre José Alfredo.

No puede la mafia del poder político con las mafias delincuenciales y es que en muchos casos gobiernos y mafia criminal son la misma cosa. Para 2024, es seguro que habrá un candidato presidencial blanquiazul o alguno independiente con arrastre suficiente para dejar suspirando a las “corcholatas” morenistas que siguen creyendo que llegaron al poder para quedarse y todo porque la ultrajante tesis de AMLO es que “Morena obtiene sus votos de la gente más ignorante y analfabeta” y en esos compatriotas finca su estrategia política. ¿Cuánto tiempo más aguantarán los pobres de México semejante ultraje a la dignidad humana?

