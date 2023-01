El Metro, su caída o empuje

Humberto Mares N.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México se vuelve a encontrar con el Metro. El Sistema Colectivo de Transporte (SCT) vuelve a ser un factor determinante en la carrera política de Claudia Sheinbaum. Primero de impacto social, político y mediático fue el caso de la Línea 12 con cientos de heridos y cerca de 25 muertos. El segundo, el día 7 de enero en la Línea 3, con un saldo de una muchacha fallecida y cerca de 65 heridos.

El sistema Metro (SCT) de la CDMX es la columna vertebral del transporte de la capital y en muy buena parte un aliado para la vida de los capitalinos y la actividad económica de la ciudad. En algún momento fue considerado el transporte Metro número 4 de los cientos que están operando en el mundo. Era una maravilla por todos lados.

Por ello es fundamental para el gobierno de la CDMX que funcione y opere como servicio confiable para los ciudadanos y turistas, pues es el activo número uno de la Ciudad de México. El que funcione bien, que esté presentable y sobre todo que opere con toda seguridad, es fundamental, lo cual hoy en día no sucede. Cuando los servicios de una ciudad y gobierno no funcionan debidamente, la opinión pública juzga con todo rigor. Hoy se refleja en las redes sociales la aceptación o no de la cabeza del gobierno está en juego.

Más allá de las cifras catastróficas, lo cierto es que en la historia del sistema se han registrado cuatro accidentes de graves consecuencias y tres de ellos se han registrado durante la administración de Claudia Sheinbaum.

Esta circunstancia, el mal funcionamiento y muchos más accidentes, manda muy mala imagen del gobierno a los ciudadanos, llámese como se llame. La opinión pública es implacable. Hoy la jefa de Gobierno de la CDMX, se vuelve a enfrentar a esta circunstancia y ella lo sabe perfectamente.

Los cuestionamientos sobre el mantenimiento de todo el sistema ha estado presente desde 2020 y se agudizó en 2021, luego de que se colapsó una trabe de la Línea 12, que dejó 26 muertos y 65 heridos. Se ha acusado con números la reducción de presupuesto para el Metro en años consecutivos. Sheinbaum lo ha negado, pero en los diarios se ha publicado el presupuesto con tres mil millones menos. Esto puede ser muy relevante, pero hoy el Metro se enfrenta a una imagen totalmente negativa. Los ciudadanos los siguen usando y es el transporte más usado por millones de personas diariamente. La razón es simple no tenemos un transporte más rápido que el Metro, con todo y sus inconvenientes. La saturación, incomodidad, retrasos, mala ventilación, y un visible deterioro y falta de mantenimiento.

El domingo pasado la mitad de esa línea que dejó de funcionar en mayo de 2021 inició operaciones con sonoro evento. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con funcionarios y usuarios, abordó el primer tren que partió de la estación Mixcoac para recorrer 9 estaciones que comprenden dicho tramo rehabilitado, para llegar a la estación Atlalilco.

Durante el discurso, la jefa de Gobierno negó que haya una militarización en el Metro, por la presencia de 6 mil miembros de la Guardia Nacional y afirmó que las recientes fallas se deben a eventos intencionados. Horas después, un convoy que llegaba a la estación Polanco, de la Línea 7, quedó separado al desprenderse uno de los vagones del tren, en medio del humo, generado por la falla. Los ciudadanos usuarios merecemos saber la verdad.

Inician formalmente

La actividad política en los estados que tendrán elecciones se ha iniciado. En Edomex y Coahuila ya se inscribieron las alianzas en sus respectivos órganos electorales locales. Las dirigencias nacionales no participaron porque el PRD se inconformó.

Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, anunció que el partido azul “encabezaría” candidaturas en la CDMX y la Presidencia en 2024, lo que ocasionó el desacuerdo del presidente Nacional del PRD Jesús Zambrano. De inmediato, Cortés corrigió y admitió que en la coalición “Va por México” que en los procesos de selección de candidatos para la Presidencia y la jefatura de Gobierno de Ciudad de México, que le corresponderán a su partido, fue sólo un acuerdo entre el PRI y PAN, y espera que otras fuerzas, como el PRD, se sumen. No obstante, negó que esto signifique que los abanderados de 2024 salgan exclusivamente de las filas panistas.

En tanto, en Morena abrieron en el Edomex sus actividades con un mitin en Toluca donde la maestra Delfina Gómez inició su precampaña oficialmente, mientras en Coahuila, su ex compañero de partido y de gabinete Ricardo Mejía Berdeja al grito de “viva Andrés Manuel López Obrador” anunció y se registró como candidato de Partido del Trabajo, luego de que Morena y el mismo presidente anunció su candidato al senador Armando Guadiana. En reacción, el candidato oficial de Morena en Coahuila, Armando Guadiana, consideró que la postulación con el PT del ex subsecretario le dará votos al PRI. Por parte de Va por México, suma a Nueva Alianza en el Estado de México a la causa de Alejandra Del Moral Vela.

Apunte

El estado de Chiapas está a punto de un estallido social entre los pobladores y los migrantes, debido que los 20 mil extranjeros irregulares varados colapsan las calles y la amenaza de un centro de atención masivo mantiene molesta a la ciudadanía, aseguró el director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

