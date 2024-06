Reducir casos de infecciones de transmisión sexual y embarazo forzado

Congreso a médicos generales para atender la dermatitis

Con el objetivo de dar continuidad a las políticas de salud, impulsadas a nivel federal y con ello brindar más y mejores servicios a las y los mexiquenses, se llevó a cabo la 3ª Sesión del Comando Estatal Interinstitucional de los Servicios de Salud, en donde se abordaron las acciones que se realizan en diversas vertientes. La doctora Macarena Montoya Olvera, titular de la Secretaría de Salud estatal, destacó que la responsabilidad y compromiso de cada uno de los representantes de las instituciones que conforman el sistema de salud en la entidad, contribuirá a reducir los riesgos de incidencia y fortalecer acciones en torno a diversos temas, que han sido planteados por el Consejo Nacional de Salud para el Bienestar el Consejo de Salubridad General y el IMSS. Un punto fundamental es la interrelación del sector, que permite dar continuidad a las líneas de acción prioritarias e implementación de funciones esenciales a favor del bienestar colectivo. La doctora Alethse de la Torre Rosas, Directora General del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA (Censida) y enlace del Servicio Nacional de Salud Pública con el Estado de México, al presentar la Integración del Centro Coordinador para el Bienestar al Comando Interinstitucional Estatal del Sector Salud, afirmó que esta tarea tiene como objetivo avanzar en los procesos de mejora continua en los servicios de salud, a través de la eficiencia, eficacia y atención equitativa a las y los mexiquenses. En tanto, la doctora Sonia Echeverri Frías, Jefa del Departamento de VIH/SIDA y Hepatitis C del Instituto de Salud de Edomex, al abordar el tema de la eliminación de la transmisión vertical del VIH y Sífilis, afirmó que se han registrado avances, pero es necesario reforzar la coordinación interinstitucional para el diagnóstico, a través de un seguimiento puntual del embarazo para dar tratamiento oportuno. Asimismo, el Doctor Germán Venegas Esquivel, Asesor de la Jefatura de Prestaciones Médicas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en el Estado de México Poniente del IMSS, presentó avances en el desarrollo de mapas microbiológicos y Red de Infectólogos del Estado de México, en el primer caso, dijo, se trabaja en los Hospitales Materno Perinatal “Mónica Pretelini”, para el Niño y el Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”. Para el segundo punto, también se avanza en la conformación del grupo de especialistas de la entidad y tener un panorama de las cinco enfermedades infecciosas más frecuentes y disponibilidad de antibióticos. A su vez, el doctor José Alberto Ángeles Pozo, responsable estatal del componente de Violencia e Igualdad de Género y Aborto Seguro del ISEM, destacó la implementación Kit PEP Códigos 046 y 010 o Profilaxis Post Exposición, los cuales tienen como objetivo reducir los casos de infecciones de transmisión sexual y embarazo forzado por violación, por lo que se trabaja entre todas las instituciones para atender a la población y brindar atención oportuna en este tipo de casos.

El 70% de los pacientes con problema dermatológicos se atienden primero con su médico general con casos de dermatitis atópica, acné, herpes labial, quemaduras, dermatofitosis, verrugas causadas por el Virus del Papiloma Humano, protección solar, psoriasis y eccemas, de acuerdo a información referida por la Asociación Nacional de Médicos Generales y Familiares. A. C. Frente a ello la revisión primaria es crucial para la detección temprana y oportuna de enfermedades cutáneas por el cual surge Dermaland, el primer congreso de dermatología que busca capacitar a médicos de primer contacto, en el reconocimiento y tratamiento de afecciones dermatológicas comunes, el evento es clave para capacitar a los médicos no dermatólogos o en el reconocimiento y tratamiento de afecciones dermatológicas comunes, ofreciendo una plataforma educativa donde los profesionales de la salud pueden adquirir conocimientos actualizados y prácticos en dermatología, fortaleciendo así su capacidad para brindar una atención integral. Dermaland ofrece una experiencia educativa integral y especializada para médicos generales, internistas, pediatras, ginecólogos, angiólogos y otros profesionales de la salud no dermatólogos. “Estamos enfocados en proporcionar conocimientos actualizados y prácticos en dermatología, dotando a los médicos de herramientas clave para el reconocimiento y diagnóstico temprano de una amplia gama de afecciones dermatológicas comunes, afirmó el doctor Juan Manuel Ávalos Garavito, presidente de la asociación.

