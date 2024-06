¿Puede anularse la elección presidencial 2024?

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Se judicializa la elección presidencial y va pa’ largo el entuerto.

Por primera vez en la historia del presidencialismo azteca, México estaría en la antesala de la anulación de la elección presidencial del pasado domingo 2 de junio, en caso de confirmarse el monstruoso fraude electoral cibernético que acaba de ser detectado por la inteligencia artificial.

¿Puede anularse la elección presidencial del pasado 2 de junio del 2024?

Claro que sí. Y todo indica que ya les agarraron los dedos con la puerta a los mapaches de AMLO y su “corcholata”.

La Constitución de la República contempla 3 supuestos por los que se podría anular una elección presidencial, que hasta hoy no ha ocurrido en dos siglos del ponzoñoso presidencialismo:

“Que alguna candidatura exceda el gasto de campaña en 5% al monto autorizado; que se adquiera o compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de la ley, y por recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas (art. 41, base VI de la Constitución Federal)”.

Tanto los partidos políticos que conforman la alianza PRI, PAN, PRD y su candidata Xóchitl Gálvez han recurrido ya a la judicialización del 60% de la votación nacional, para ello han contratado a los juristas más probos de México. Y tienen agarrados ya a los mapaches electorales de dónde más duele. Fue relativamente fácil descubrir cómo recurrieron al fraude cibernético.

En primer lugar, el INE con su consejera presidenta Guadalupe Tarddei, se prestó para que en el cómputo del PREP se incluyeran solamente actas en las cuales ganaba de calle la señora científica Sheinbaum. Y luego, se dieron a la tarea de cambiar en las actas ya votadas, los números de casillas y secciones para presentarlas como novedosas, pero de otros estados de la república y para ello contaron con los valiosísimos servicios de unos mapaches que AMLO contrató en Cuba.

Todo iba bien, hasta que una sospechosa acta escrita a mano que provenía del estado de Campeche revelaría que en el PREP del INE había gato encerrado, más bien era un tigre de bengala que hasta el lujo se dio de producir un ciberataque o caída del sistema en el INE de la capital del país para dar tiempo a que Morena reapareciera con cifras maquilladas y muy alejadas de las que contenía el candidato de la alianza PRI, PAN, PRD, Santiago Taboada y daban como vencedora a Clara Brugada de origen guatemalteco.

El acta campechana fue paseada por varios estados de la República recogiendo solamente las actas en las que Claudia Sheinbaum parecía una candidata arrolladora. Pero ¿qué creen? La inteligencia artificial comenzaría a cotejar acta por acta y descubrir el monstruoso fraude electoral. Asunto que tendrá que resolverse en la Sala Superior del Tribunal Federal y va pa’ largo.

Por lo pronto, hay temblorina entre los especuleros del dinero que ya le dieron su cale a la dizque electa presidenta Claudia Sheinbaum. La temblorina en el sector financiero no es tanto porque quieran o no a Claudia, sino porque los mapaches electorales se despacharon con la cuchara grande para que el partido Morena, señalado como un partido financiado por el narco, obtenga la mayoría calificada en las cámaras de diputados y senadores, que desde ahora se tambalea porque ya encontraron también en dónde los duendes de la 4T se están robando nuestros votos, razón suficiente por la cual unos incrédulos electores no atinan a entender por qué la señora Sheinbaum y su matraquero de Palacio tenían listo el fraude desde hace más de 2 años y prueba de ello es el Estado de México, que sirvió como laboratorio para abultar el fraude aprovechando que cuenta con el padrón más grande de México con 13 millones 39 mil 854 ciudadanos.

Los cómputos distritales de este miércoles en todo el país nos dejarán con la boca abierta sobre cómo esos demonios de la 4T aprendieron el fraude electoral de su papá el PRI.

