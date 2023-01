Precavido, Ricardo Monreal saluda que Morena lo haya incluido como aspirante

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Pero el senador morenista no echa las campanas al vuelo

¿Por qué retener a Ricardo Monreal en Morena?, esa es la pregunta que muchos, dentro y fuera de ese partido se hacen desde hace tiempo.

En este sentido, hay que recordar que en una conferencia de prensa, el líder nacional de Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Martín Delgado, reiteró la lista de los aspirantes a la candidatura a la Presidencia de la República de ese partido para 2024.

Delgado estuvo en el Estado de México para apoyar ni más ni menos que a su candidata, Delfina Gómez, quien —no sobra señalar—, ha sufrido algunos embates en este trayecto breve que ha recorrido haciendo campaña para gobernar la entidad a partir de este año. O sea, puede que no le sea tan fácil a la maestra de Texcoco, como ella se lo había imaginado.

El caso es que el líder morenista fue enfático al señalar que la precampaña está dirigida a los militantes y simpatizantes de Morena. “Este año es de definiciones, y la clave para el triunfo dentro de dos años, independientemente de los comicios del Estado de México y Coahuila, debe haber unidad”, dijo.

Bueno, en la memoria aún está fresco el tema de la salida del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja y quizá por eso, no quieren perder a quien sin duda es uno de los artífices de dicho movimiento, el senador Monreal.

Incluso, el líder del partido oficial, en conferencia de prensa “se amarró el dedo” y arremetió en contra de Mejía Berdeja, al decir que el ahora ex funcionario, “mordió la mano” ni más ni menos que del presidente Andrés Manuel López Obrador y en una durísima recriminación, agregó que “el que muerde la mano que le da de comer, acostumbra lamer la bota de quien lo patea”. ¿Cómo le responderá Mejía Berdeja?

De lo anterior se desprende que el líder de Morena actuó por consigna directa de Palacio Nacional y para probar el grado de servilismo y abyección que tiene para quien habita en dicho Palacio, también “le echó de su cosecha” para volverse otro de los instrumentos de López Obrador para seguir con esta campaña de odio a prácticamente todo y atacar. La primera fue la flamante gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Hay que subrayar, por otra parte, que luego de muchos desaires y hasta groserías que recibió el zacatecano y que sin duda supo sortear, no es osado indicar que Morena no se puede dar el lujo de perder a una de sus principales piezas que desde su posición, señala los errores que día con día, por cierto, comete el ala más polarizada del partido oficial.

Mario Delgado dijo que hasta se atrevía a dar los nombres de quienes han manifestado sus aspiraciones: Claudia (Sheinbaum), Adán (Augusto López), Ricardo (Monreal Ávila) y Marcelo (Ebrard) y con ello, el dirigente morenista rectificó y reiteró para incluir en la mencionada lista al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y de facto, reconoció algo que el propio legislador zacatecano tiene un derecho legítimo de participar en la contienda presidencial interna de Morena.

Igualmente, el senador Monreal ha venido pugnando porque haya piso parejo en este fundamental proceso y que debe de realizarse de la manera más transparente posible. Vale la pena destacar que el legislador zacatecano saludó que al fin se avizorara una contienda morenista pareja, sin embargo, como hombre precavido que es, no “echará las campanas al vuelo” porque todo puede suceder incluso, en el futuro inmediato.

Y efectivamente, el inquilino de Palacio Nacional ha dado sobradas pruebas de cómo se las puede llegar a gastar.

Municiones

*** La senadora panista Kenia López Rabadán dio a conocer que los gobiernos encabezados por morenistas registran el mayor incremento en índices delictivos, siendo las entidades más violentas: Colima, Zacatecas, Baja California, Morelos y Sonora. Específicamente, la legisladora albiceleste señaló: “Con el informe se puso de manifiesto que en 2022 se cometieron diariamente 23.8 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Es el cuarto año consecutivo con más feminicidios y los estados más violentos y que además son gobernados por Morena son Colima, 107 asesinatos por cada 100 mil habitantes; Zacatecas, 79 asesinatos; Baja California, 72.9 asesinatos; Morelos, 56.3 asesinatos y Sonora, 55.4 asesinatos”.

*** Para el diputado Xavier González Xirión, que aspira al gobierno de la Ciudad de México, a pesar de que la CDMX tiene un presupuesto muy alto, no se ve en qué lo invierten. “Lo que sí podemos percibir es que se desvían recursos públicos, como en el caso de los destinados al mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro, sin que, por ejemplo, nos aclaren con qué dinero la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum y su comitiva aparece en todos los estados de la República, mantiene propaganda en todas partes y eso se llama falta de transparencia y corrupción”. Asimismo, Al hablar sobre las elecciones de 2024 y su aspiración a ser el abanderado de la Alianza Va por México, González Zirión dijo que “en la Ciudad de México hoy 43% de los ciudadanos no votarían por Morena”, por lo que con ese porcentaje de negativos es muy probable que triunfe el candidato de Va por México. ¿Será?

*** Y por cierto, en temas que se han convertido “el negrito en el arroz” para la señora Sheinbaum, el Metro, al encabezar el arranque del proyecto Metro-Energía, la funcionaria capitalina prometió, porque no puede ser otra cosa, que no escatimará en cuanto a inversión para el Sistema de Transporte Colectivo. Qué bueno que lo dice porque a lo largo de su gestión, de plano no ha cumplido y es verdad de a plomo que el Metro trabaja con muchísimas fallas debido, precisamente, a la falta de mantenimiento. Ya lo decía el líder del Sindicato del Metro, Fernando Espino Arévalo, hay en talleres esperando algún día una compostura alrededor de 175 vagones que no tienen para cuándo ser reparados simple y llanamente, porque no hay refacciones y muchas ocasiones, son los propios trabajadores los que se tienen que cooperar de su propio bolsillo para tratar de llevar a cabo alguna compostura y de eso, debería informarse la jefa de Gobierno de la CDMX y no estar organizando sus giras por el interior de la República para sus huecas conferencias, “políticas de gobierno exitosas en la CDMX”. Ya empezó a bajar de popularidad la funcionaria. ¿Preocupada?

