Fumarolas de corrupción en la 4T

Triple Erre

Francisco Reynoso

Más le agradecerían los mexicanos al presidente López Obrador que abasteciera de medicamentos las farmacias del sector público, que las nuevas restricciones a los fumadores de tabaco, y ahora con advertencias punitivas.

La falta de medicamentos en lo general, y específicamente en las especiales para tratamientos contra el cáncer, han matado a miles de personas, muchas de ellas menores de edad; niños que apenas iban a vivir. Y de eso López Obrador no dice nada. Tendría que pedir perdón públicamente a las familias lastimadas por su incapacidad para gobernar.

Los cambios al reglamento de la Ley Federal de Control del Tabaco son francamente atentatorios a las libertades de millones de mexicanos y mexicanas que gustan de fumar tabaco.

Me gustaría ver que los inspectores de la Secretaría de Salud, con sus jefes Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell al frente, llegaran a la “plaza cannabis” del Senado y, ya no aplicar multas, o sermonear a los fumadores, sino intentar multar a los vendedores que ofrecen sus mercancías sin ninguna restricción ni moderación.

Por supuesto que jamás lo harán. En la 4 T son demagogos, farsantes, ineficientes, pero no brutos.

En gran medida, López Obrador quiere parecerse a Cuauhtémoc Cárdenas. Se recordará que el hijo del “Tata”, siendo gobernador de Michoacán (1980-1986), prohibió la venta de bebidas alcohólicas los fines de semana. El sábado a las 12 del día iniciaba la restricción y terminaba el lunes a las cero horas.

El “cuatemochas” también prohibió las peleas de gallos y cerró todas las zonas de tolerancia. A las prostitutas las hizo empleadas de servicio social y les dio créditos para adquirir vivienda.

Lo que va a provocar López Obrador con la amenaza de multas hasta de 10 mil pesos a los fumadores que no respeten áreas públicas restringidas: parques, jardines, estacionamientos, entre otros lugares, es alentar la corrupción que se ha enseñoreado en la 4T. La policía se lanzará a la cacería de fumadores y aunque anden por las calles buscarán meterles una buena mordida.

Los inspectores de la Ssa también le hincarán el diente a los restauranteros y prestadores de servicios que no puedan impedir que sus clientes enciendan un cigarrillo. Las multas van de 100 mil a 400 mil pesos. Y para quienes tengan publicidad o las cajetillas de cigarros a la vista se les sancionará con multa de 400 mil a un millón de pesos.

Trapitos al sol

De pena ajena —como dice López Obrador— el pleito entre Mario Delgado, presidente de Morena y Ricardo Mejía Berdejo, ex subsecretario de Gobernación y ahora candidato del PT a la gubernatura de Coahuila. Delgado acusó a Mejía de traidor, de morder la mano que le daba de comer y de lamer la bota que le pateará el trasero. El otrora subsecretario de Seguridad dice que Delgado es un corrupto y que ha hecho negocios turbios con las candidaturas de Morena.

Paseo por el Metro

Mario Delgado pidió a todos los gobernadores de Morena que inviten a sus estados a las “corcholatas” presidenciales y promuevan sus imágenes. La petición también se la hizo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. En una postdata Delgado sugirió a Claudia Sheinbaum que invite a César Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal y los lleve de paseo en el Metro…

No perdonan la traición

Muy sospechoso que el capo de capos, Joaquín Guzmán haya enviado una carta al presidente López Obrador para pedirle que gestione ante el gobierno de Joe Biden su regreso a México. Hace poco, acorralado por la Casa Blanca, López Obrador ordenó la detención de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán, presuntamente para deportarlo a Estados Unidos. En la mafia todo pueden perder, menos la traición…

Consentida de Peña Nieto

Alejandra Del Moral estuvo en Zacatecas como delegada del CEN del PRI. Fue durante el sexenio de Miguel Alonso. El gobierno estatal la trataba a cuerpo de reina. Era del dominio público que Alejandra hablaba directamente con el presidente Enrique Peña Nieto. En el PRI decían que la ex diputada federal y ex alcaldesa de Cuautitlán Izcalli era de las amigas consentidas y operadora política de confianza de Peña. Así que su candidatura a la gubernatura del Estado de México llevaría, más que la bendición del gobernador Alfredo Del Mazo, el apoyo del ex presidente, quien debe tener claro que si Delfina Gómez llega al palacio de gobierno de Toluca las cosas se le podrían poner difíciles, más por la desesperación a la que la justicia de la 4T ha llevado a Emilio Lozoya y a su mamá, Gilda Austin.

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

donrunrun@yahoo.es