Chumel Torres responde sobre demanda que puso en su contra Gloria Trevi

“No pretendo que a alguien le vaya mal en su carrera o en su vida”

Se presentará el 4 de febrero en el Pepsi Center WTC con el espectáculo de stand up, llamado El blanco de tus críticas

Poco más de un mes después de que Sergio Ramírez, abogado de la cantante Gloria Trevi, anunció que levantaría una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra el influencer Chumel Torres, ésta ya fue oficializada por daño moral.

La querella que había sido anunciada desde el 5 de diciembre de 2022 se debió a que Chumel Torres publicó en su cuenta de Twitter un chiste sobre la artista, respecto al caso de trata de personas en el que fue involucrada en el 2000 y del que salió absuelta.

El influencer ofreció una conferencia de prensa sobre su próximo espectáculo de Stand up y ahí aprovechó para aclarar el tema de Gloria Trevi.

“Meterme una demanda por un meme o un tuit pienso que es ridículo. Si un chiste mío o de alguien te ofende, perdón pero es humor. No pretendo que a alguien le vaya mal en su carrera o en su vida, pero hacer un chiste de una situación no hace que la situación desaparezca”, explicó Chumel Torres.

“Me parece ridículo, pero está bien hay muchas ridículas que son realidad. El tema si procedió le hablé a mi abogado y le dije ‘¿es real?’ y él me dijo: ‘sí es real, no tienes de qué preocuparte, pero si hay que atenderlo, no tienes ni medio problema aquí. No rompiste ninguna ley’”, contó el influencer.

Por otro lado, Chumel Torres anunció el show que presentará el 4 de febrero en el Pepsi Center de la Ciudad de México. El espectáculo de stand up, llamado El blanco de tus críticas, ha estado de gira por varios estados de la República con buenos resultados, señaló.

Para construir este stand up, Chumel dijo que realizó un análisis de los últimos años y de cómo extraña el sentido común. “Estaba bien padre cuando la gente no se ofendía por todo, cuando podías decir una broma y la gente era lo suficientemente inteligente como para saber que es una broma”, reflexionó.

Este espectáculo, explicó el comediante, hace “una crítica y una sátira de los tiempos modernos”. En este sentido, señaló: “hablo de cómo no estamos levantando la mano para quejarnos de las cosas que tenemos que quejarnos”.

Entre los temas que aborda en El blanco de tus críticas, destacó que hablará sobre el tema sobre lo que pasó con HBO. “Les voy a decir qué pasó de este lado”, dijo, contar “eso, el presidente te está dando fregadazos; tus amigos, tus amigos, tus tíos, tus vecinos se asustan”.

