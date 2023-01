Lucha legal y electoral

Desde el portal

Ángel Soriano

Partidos políticos e instituciones en proceso de extinción se preparan para dar la batalla legal y electoral este año y estar en condiciones de participar en la contienda de 2024, pero para ello se requiere conocer el destino de los mismos: Sí prevalecerá la ley sancionadora a los que violan las normas vigentes o se entrará en una nueva etapa para hacer valer los derechos políticos de ciudadanos y de partidos.

También, si la merma al prestigio de la UNAM y la SCJN por la fraudulenta tesis de la ministra Yasmín Esquivel sobrevivirán mediante reformas para establecer castigos o beneficiarla con la una ley que permita la impunidad, luego de un plazo determinado y se haga retroactiva a la encumbrada funcionaria.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, informó que la institución se prepara para dar la batalla legal en la SCJN, y en donde, necesariamente, el voto de la ministra Esquivel será definitivo en favor de la IV-Transformación, en tanto el resto de los ministros, así como la nueva presidenta, tendrán oportunidad de demostrar de qué lado está la justicia.

También el INE tendrá que frenar las adelantadas precampañas para posicionar a sus precandidatos y sobra creatividad: Desde los “amlitos” hasta los “marcelitos”, los saludos de los deportistas a uno de los contendientes y las medidas policiacas disfrazadas de programas de seguridad están a la orden del día. Una intensa lucha este año en una batalla que tendrán que librar las debilitadas o reforzadas instituciones, custodios de nuestra democracia.

Piden a Sheinbaum ofrezca disculpas

Desde luego que la Guardia Nacional y las autoridades capitalinas tienen que encontrar justificaciones a las acusaciones de militarizar al país y al Metro, en especial, pero no a costa de criminalizar a los ciudadanos más pobres. Este es el caso de la usuaria Viviana Salgado, de Ixtapaluca, a quien se le cayó una de las aspas de su lavadora en las vías y fue detenida y acusada de sabotaje; se demostró que fue un accidente. La diputada del PAN, Laura Gutiérrez, pide a Sheinbaum se disculpe con la agobiada señora víctima de la intransigencia…Y Marko Cortés, líder nacional del PAN, dijo que documenta sus alegatos para echar abajo el “plan B” de la reforma electoral en la SCJN y que atenta contra la imparcialidad de las elecciones. En el PAN, el diputado Santiago Creel, de sobrada experiencia parlamentaria en la administración pública y tareas partidistas, se alista para contender por la candidatura presidencial de su partido o en alianza Va por México. Será cuestión de preguntarle al mecenas partidista Claudio X González si está de acuerdo con las pretensiones del ex secretario de Gobernación de Vicente Fox… La plenaria de Morena que organiza el presidente de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal, será un foro ideal para los cuatro aspirantes a la candidatura presidencial. Esta es la primera vez que se les verá juntos, si es que no ocurre un imprevisto que eche a perder tan atractivo evento de fin de semana… Y pese a que el zacatecano ya aclaró que no busca ningún puesto de consolidación o de negociación, hay quienes lo promueven para ocupar el cargo de Fiscal General de la República que ahora ocupa el convaleciente Alejandro Gertz Manero. Monreal afirma que su única aspiración por ahora es sustituir al presidente López Obrador en la Presidencia de la República, no para otro, y para ello se ha preparado y considera tener las cualidades necesarias para ejercer el encargo… Se menciona también a Arturo Zaldívar y a la senadora Olga Sánchez Cordero y pese a que la Fiscalía es autónoma, el Ejecutivo tendrá que decidir al respecto si es que éste queda vacante como adelantan los críticos de Gertz, que son muchos.

