Con la consigna, “Mi voto no se toca”, ciudadanía se manifestará vs “plan B”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

La pobreza franciscana, sólo para atacar a órganos autónomos

Hoy será presentado un muy importante documento ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, (INE), en el que de nueva cuenta se subraya que el tristemente famoso “plan “B” de la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, pone en severo riesgo las elecciones de 2024, porque el inquilino de Palacio Nacional está verdaderamente obsesionado en reducir los recursos destinados al INE y —según él— ahorrarlos.

Con eso de que desde hace meses estableció su famoso discurso de la “pobreza franciscana”, mismo que -dicho sea de paso- los flamantes integrantes de su gabinete, distan mucho de haber seguido; al contrario, el despilfarro no tan debajo de la mesa es el que permea en el partido oficial, sobre todo, ahora que estamos en la cuenta regresiva de la carrera presidencial en Morena.

Han pasado poco más de seis meses desde que el tabasqueño, diríase que “decretó” que su régimen pasaba de la austeridad a la “pobreza franciscana” y sin embargo, ya ha quedado más que demostrado que esa medida que era un mayor adelgazamiento de la burocracia, aunque como ya se señaló, no la siguen los lopezobradoristas a pie juntillas, ha terminado por debilitar a la administración pública, aparte, desde luego, la ineficacia e incapacidad que han demostrado los miembros del actual gabinete, pero además, desde que el de Tepetitán la anunció, especialistas coincidieron en señalar que esta retrógrada medida iba con dedicatoria a mermar a los órganos autónomos.

En aquella ocasión, López Obrador señaló que los ahorros los canalizaría a los más pobres, eterna bandera de su discurso, pero ahora bien podría traducirse en que el Presidente, al iniciar con la carrera presidencial, también busca la compra del voto y que su errada y llamada Cuarta Transformación se preserve.

El problema es que el inquilino de Palacio Nacional no toma en cuenta que México está sumido en la inflación, gracias en buena parte a sus “buenos oficios”, lo que de nueva cuenta sube los precios de los productos básicos y eso afecta precisamente a los más pobres, así que ¿el voto le costará más caro a López Obrador?

No es la primera vez que el INE advierte que la reducción de personal y de los recursos, van dirigidos desde Palacio Nacional para vulnerar su autonomía e independencia. En este sentido, no hay que soslayar el llamado que hiciera por las “ex benditas redes sociales”, -del que ya se dio cuenta-, el consejero Ciro Murayama en el que encendió los “focos rojos” respecto a que esta errada y llamada Cuarta Transformación pretende apropiarse de la información personal de toda la ciudadanía, trasladándola del INE a dependencias gubernamentales como la Secretaría de Gobernación.

Finalmente, lo que le causará un nuevo coraje a López Obrador, será la marcha propuesta para el 26 de febrero por diversas organizaciones civiles con la consigna, “Mi voto no se toca”, por lo que ahora la pregunta es: ¿Qué se inventará esta vez el inquilino de Palacio Nacional para organizar un evento de contramarcha?, ¿será acaso un enésimo informe, o hacerse de nuevo el mártir como acostumbra?

Municiones

*** Y hablando del INE, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, resolvió dos medidas cautelares, una por la probable realización de actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada y la segunda, por probable uso indebido de la pauta y violación al principio de equidad en la contienda del Proceso Electoral Local 2023 del Estado de México. A juicio del INE, la carta que el presidente nacional de Morena envió a 12 gobernadores emanados de ese partido, podría constituir actos anticipados de campaña y la injerencia de personas servidoras públicas. Como se recordará, el PAN y el PRD denunciaron la utilización indebida de recursos públicos y la vulneración al principio de imparcialidad, atribuible ni más ni menos que al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; a Morena e incluso al propio Delgado Carrillo, derivado de la reunión en las oficinas de la Secretaría de Gobernación a la que acudieron las gobernadores morenistas y la flamante jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en la que de plano, las oficinas de la Segob se convirtieron ya en la casa de campaña de las “corcholatas” presidenciales porque como se recordará, Mario Delgado les tiró línea directa de Palacio Nacional, al exigirles que realicen actos anticipados de campaña y tomen partida en el proceso federal, ayudando a su partido para generar una ventaja indebida, lo que podría constituir un uso indebido de recursos públicos.

*** Pero otra de las funciones del secretario de Gobernación, es proteger a los gobernadores consentidos de Palacio Nacional. Tal es el caso del flamante Cuitláhuac García, de Veracruz que, para variar no hizo nada luego de que una familia fuera asesinada en carreteras de ese estado. Adán Augusto López pidió a los representantes de los medios, no hacer alegoría del delito.

*** Y el único que está muy tranquilo ante el jaloneo que se traen en Morena por Coahuila, es el candidato de ese partido al gobierno del estado, Armando Guadiana, quien “ni suda ni se acongoja” y así como ha acudido a partidos de futbol americano de la NFL de la postemporada, ahora se prepara para el próximo 12 de febrero asistir al Súper Bowl, “siempre voy, pues qué hago, me tengo que sacrificar”. Pero para que los seguidores del senador Guadiana Tijerina no deberán preocuparse pues les dejará unas botargas para que los entretengan y no lo extrañen. ¡Qué tal!

*** El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, intervino en el caso de María Elena Ríos, quien fue agredida con ácido por el entonces diputado priista Juan Antonio Vega Carrizal, quien fue acusado de feminicidio por la saxofonista e informó que continúa en prisión, a pesar de que el juez Teódulo Pacheco fue quien proporcionó arraigo domiciliario a Vega Carrizal, en un caso que ha estado plagado de corrupción y favoritismo. El gobernador Jara dice que esta acción se trató de un error, ya que no hay las condiciones mínimas para que el exdiputado priista permanezca en su domicilio “el lugar no guarda la mínima garantía de seguridad”, aseveró el mandatario estatal y le prometió protección a Elena Ríos, quien ha vivido una verdadera pesadilla, pero su lucha ha servido de ejemplo a otras mujeres que son víctima de agresión. En una entrevista concedida a un diario español, la saxofonista declaró que le gustaría a veces dormir para no despertar, lo que es perfectamente explicable por el temor que tiene de que Vega Carrizal vuelva a intentar atacarla, más aún porque el tiempo pasa y el agresor continúa sin recibir condena.

