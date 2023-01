Telefónicas, a punto de abandonar el país; decae servicio

Arrumba AT&T servicio de telefonía en México

Desinversión y abandono de clientes

Impagable la banda AWS

Movistar devolvió la banda completa

En crisis las redes 4G y 5G

Presionan para aumentar tarifas

Edomex: ¿Quién ganará tarjeta rosa o Bienestar?

Delfina y Alejandra, propaganda de mentiras

AMLO defiende a Pedro Castillo en la Celac

ACCIONA, RSC

La voracidad de la Cuarta Transformación para tener más dinero para elecciones, los hizo aumentar el precio del espectro radioeléctrico, para el uso de telefonía celular. Hoy, por ese alquiler ganan 4 mil millones de pesos, pero va en franca caída el ingreso.

Podrían ganar 6 mil millones de pesos, sin ser tan voraces. Nadie quiere invertir para perder dinero.

En silencio, como aquellos que sufren sin soltar lágrimas en público, las telefónicas ven un incremento en las tarifas de las bandas de transmisión de datos, que se fijan a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que encabeza Javier Juárez Mojica, marcadas desde la SICT, donde manda Jaime Nuño.

El costo promedio del radioespectro crece un 28%, pero hay más participantes entre los que se encuentran telefónicas no tradicionales, como Walmart y otras.

Lo que podría ser un factor importante de competencia entre las empresas que prestan el servicio de telefonía celular, la desinversión del sector provocaría que tecnológicamente las herramientas de comunicación de los mexicanos en sus teléfonos se hagan obsoletas.

La banda 5G ya debería haberse generalizado en el país. Sin embargo, ni siquiera el 1% de territorio nacional cuenta con esa banda para enviar rápidamente voz, datos y video. Se mantiene con muchas fallas la 4G y, lo que es peor, están escamoteando a los usuarios sus datos.

Esto pasa con AT&T, que lidera Mónica Aspe Bernal, que no respeta el monto de datos por la tarifa que ofrece en sus planes. Con Movistar de Camilo Aya Caro, la situación es peor.

Pero, vamos por pasos en la gran crisis de la telefonía celular en México.

En 2020, Telefónica Movistar empezó a devolver por completo el espectro radioeléctrico al gobierno de López Obrador y compartió infraestructura con AT&T y sanear sus finanzas ante la carga financiera que representa el pago de bandas.

Un año antes, la empresa que dirige Mónica Aspe devolvió parte del espectro de la banda de 800 megahertz en las regiones 5 y 9 del país, así como parte de las bandas AWS de 850 mhz.

Ahora, AT&T devolverá más espectro, con lo que disminuirá casi totalmente la ampliación de sus servicios móviles en la Ciudad de México, Guadalajara, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.

Con Telcel o América Móvil de Daniel Hajj, no devuelven la banda del espectro, pero han dejado de inversión en servicios y han trasladado a los clientes el aumento de precios de la banda. Se ven en la disyuntiva de que si invierten se convierte en preponderantes del mercado y tienen sanciones.

La sentencia de quienes sólo ven dinero y más dinero, desde el gobierno federal, es que millones de mexicanos suframos de una telefonía celular estancada tecnológicamente.

Lo que se ganó de terreno con Enrique Peña Nieto, se perdió con López Obrador. Ahora, las telefónicas cargan la mano a usuarios y los presionan a gastar más, fuera de los límites que les marca el IFT. Trampas por todos lados.

PODEROSOS CABALLEROS

EDOMEX: Las cartas de presentación de cada uno de los candidatos en el Estado de México, para asumir la silla del gobernador Alfredo Del Mazo, es el programa social de cada una de las contendientes. Delfina Gómez de Morena, y sus satélites, impulsa su campaña en programas sociales del López Obrador y la alternancia, donde el PRI no ha dejado el poder desde el siglo pasado. En la casa de enfrente, Alejandra Del Moral, de la alianza opositora, finca su campaña en la “tarjeta rosa”, que es la manera como Alfredo Del Mazo canaliza dinero a las mujeres, que representan el 51% del electorado en la entidad. Pero, al final de cuentas, una habla de sacar al PRI de la gubernatura y la otra de ser valiente. No hay la menor duda que los asesores electorales “patito” de ambas partes, cobran más de lo que merece su “trabajo”. *** CELAC-PERU: ¿López Obrador teme verse en el espejo de Pedro Castillo? Por lo pronto, en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Andrés Manuel exhortó al organismo a aprobar un planteamiento de condena al encarcelamiento del depuesto presidente Pedro Castillo y reprobar la represión al pueblo peruano. Toda represión es reprobable, pero no se puede perdonar a un jefe de Estado que da un golpe de Estado al desaparecer al Congreso, para no ser juzgado por delitos graves de corrupción. En México se apoya a corruptos, narcos, delincuentes, asesinos y otras lacras sociales. Hasta los proponen para puestos de elección popular.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

ACCIONA ACCIONA obtuvo la certificación ‘Top Employer 2023’ en ocho de sus mercados principales: España, Brasil, México, Australia, Estados Unidos y Canadá; y suma por primera vez, a Chile y Sudáfrica. Adicionalmente, por segundo año consecutivo, logró el sello ‘Top Employers Norteamérica’, como una de las mejores empresas empleadoras del continente. La certificación la otorga Top Employers Institute, una organización global de referencia en el reconocimiento de la excelencia en el ámbito de la gestión corporativa de personas.

