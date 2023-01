Ricardo Monreal pide organizar elecciones primarias entre aspirantes a la Presidencia

Ricardo Monreal afirmó que si la dirigencia nacional de Morena insiste en el método de encuestas para la designación del candidato a la Presidencia de 2024 él no participaría en este proceso, por lo que insistió en organizar elecciones primarias entre los cuatro aspirantes a suceder al presidente López Obrador.

Durante una conferencia de prensa, que ofreció en Monterrey, el senador el senador planteó una elección primaria, en la que tanto él como Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Obrador y Claudia Sheinbaum participen en foros regionales.

Se trata, dijo, de debatir propuestas, responder preguntas y fijar postura respecto de los problemas nacionales, a fin de que la gente valore quién puede representar la continuidad de la cuarta transformación.

—¿Usted cree en las encuestas?, se le preguntó.

—“No, yo no creo. Yo lo he dicho, yo no me sometería a una encuesta del partido; que la haga el partido, que la cante el partido, que la organice el partido, no creo”.

Monreal Ávila aseveró que en la designación de candidatos, en Morena se tiene que cuidar que no se reproduzcan los “viejos vicios que nosotros como oposición cuestionamos”, entre otros, el uso de dinero público o privado, que se destine de manera ilegal para apoyar campañas anticipadas.

Además, pidió al partido que fije reglas claras para los aspirantes, para que prohíba el uso de recursos públicos y privados, así como la propaganda personalizada.

Se trata, enfatizó, de que no existan ventajas o desventajas “en esta sucesión adelantada, y que esperemos los tiempos formales de la convocatoria y de la ley; “creo que debiéramos tener mucho cuidado”.

Monreal Ávila dijo que en este momento se tiene que buscar la unidad del movimiento, pues es lo único que garantiza que Morena ratifique el triunfo en 2024, pero si hay una fractura, ruptura o escisión “se pone en riesgo la ratificación”.

También declaró que aunque no se considera corcholata, él es el más preparado para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador:

Además, consideró un error haber adelantado tanto la sucesión presidencial, porque ya en este momento hay confrontación entre los aspirantes.

“Veo entre los que encabezan o los que tienen más preferencia, una lucha interna, que puede desencadenar en problemas más serios; y creo que sí me da ventaja dos cosas: la capacidad y la experiencia.