“Todo el mundo habla de Jamie”

El musical estará encabezado por Joaquín Bondoni, artista de 19 años con experiencia en teatro y televisión, y Nelson Carreras, artista cubano-guatemalteco recién egresado de La Academia 2022

La tan esperada puesta en escena “Todo el mundo habla de Jamie” tendrá temporada en el Teatro Manolo Fábregas, con funciones los días viernes, sábado y domingo.

En la conferencia de prensa, lxs cofundadores de 33 Productores, Gabriel, María (productores) y Paulina (directora de Diversidad e Inclusión), dieron a conocer los pormenores de la obra que cuenta con libreto y letras de Tom MacRae y música de Dan Gillespie Sells, basados en el desarrollo de la idea de Jonathan Butterell.

En México, el elenco de “Todo el mundo habla de Jamie” estará encabezado por Joaquín Bondoni, artista de 19 años con experiencia en teatro y televisión, cantante que se ha presentado en escenarios tan diversos como el Zócalo de la Ciudad de México actuando para más de 300 mil personas, y Nelson Carreras, artista cubano-guatemalteco recién egresado de La Academia 2022, quien en diciembre pasado culminó una exitosa gira con el grupo Cañaveral: dos jóvenes cantantes y actores que han sido un éxito en la televisión mexicana y de toda Latinoamérica, convirtiéndose en íconos de la visibilidad lgbtq+ en ella.

Ambos artistas compartirán y alternarán el personaje titular de la obra, Jamie New, y serán acompañados por un elenco integrado por actores y actrices con múltiples premios de teatro y con amplia trayectoria. Como Margaret New, alternarán funciones Flor Benítez y María Filippini, y como Hugo Battersby/Loco Chanelle, veremos a los actores Alberto Lomnitz y Rogelio Suárez.

Al elenco principal se suman Luz Aldán (Ray), Tanya Valenzuela (Miss Hedge) y Efraín Berry (Wayne New), así como Diego Meléndez (Dean Paxton) y en su debut profesional en teatro, Vanessa Bravo (Pritti Pasha). La compañía contará también con la participación de las drag queens reconocidas en la escena nacional e internacional, Leexa Fox y Liza Zan Zuzzi, participantes de La Más Draga, y Regina Voce, participante de Queen of the Universe, quienes darán vida a Tray Sophisticay, Laika Virgin y Sandra Bollock, respectivamente.

La compañía se completa con un cast juvenil conformado por Ana Sofía Cordero, Kevin Hernández, Diego López, Bobby Mendoza, Desiree Pérez, Daniela Rodríguez, Karlo Rodríguez y Fernanda Terán; así como con Marco Tapia, como cover de Jamie, y Yatzil Aguirre, como cover de Pritti. Y contará con los talentos de Sergio Carranza, Martha Garibay, Carlos Iriarte, Ana Rivero y Federico Stegmayer como swings. Un grupo de veintinueve actores y actrices seleccionadxs durante un arduo proceso de audición durante el otoño de 2022, a quienes acompañará una orquesta de ocho músicxs.

La producción, que lleva ensayando desde el pasado 9 de enero, cuenta con la adaptación, traducción y dirección de Alejandro Villalobos (Torch Song, Traviatas), la dirección musical de Analí Sánchez Neri (El Hombre de La Mancha, Mentiras), y coreografía de Hugo Curcumelis (El show de terror de Rocky, Mame); así como los diseños de escenografía de Jorge Ballina y Antonio Saucedo, el vestuario de Lisa Katnic, la iluminación de Félix Arroyo, el diseño de audio de Miguel Jiménez, de maquillaje de Bernardo Vázquez, y de peluquería de Jair Campos.

“Nuestro sueño de producir comenzó desde la butaca, y como equipo hemos ido aprendiendo y desaprendiendo con atención para poder hacer el teatro que queremos ver. Somos una compañía comprometida a contar historias que sean el puente que permita unir y transformar generaciones. Estamos muy orgullosxs de ser parte de una comunidad llena de colores y con una historia de lucha, y es por eso que buscamos llevar esa energía al escenario presentándoles “Todo el mundo habla de Jamie”, un musical basado en una historia real, que consideramos será espejo de muchas personas que habitan y resuenan con esta obra”.

Paulina Cortez aprovechó también el momento para dar a conocer las alianzas sociales con las que, junto a distintas agrupaciones lgbtq+, la productora caminará de la mano para hacer más incluyente a la comunidad teatral. Algunas de ellas son la Red de Familias por la Diversidad, la grupa de jóvenes de Yaaj AC y Fundación Josías.

“Todo el mundo habla de Jamie” es un musical sobre identidad, resiliencia y respeto, basado en la historia del estudiante británico de 16 años Jamie Campbell, AKA Jamie New, mientras supera la intimidación, el rechazo y el bullying para seguir su sueño de convertirse en una drag queen, apoyado por su cariñosa madre. Está inspirado en el documental de la BBC Jamie: Drag queen at 16 (2011) dirigido por Jenny Popplewell.

Los boletos saldrán próximamente a la venta, mientras visita el sitio web jamieelmusical.com, y isgue las actividades de la compañía a través de las redes sociales.