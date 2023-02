Blackpink vendrá a México por primera vez

Las superestrellas mundiales anuncian su concierto en nuestro país con la gira Born Pink

Las superestrellas globales Blackpink anuncian su esperado primer concierto en México con la gira Blackpink World Tour [Born Pink], en apoyo a su segundo álbum de estudio Born Pink (lanzado el pasado 16 de septiembre por YG Entertainment/Interscope Records). El grupo de chicas más popular del planeta llegará a la Ciudad de México este 2023, para presentarse en el Foro Sol el próximo 26 de abril. Después del éxito de su más reciente sencillo “Shut Down”, el aclamado grupo que también es el acto musical con más suscripciones en YouTube (arriba de 84 millones de seguidores), batió dos Récords Guinness Mundiales por el videoclip más visto en sus primeras 24 horas desde su lanzamiento (con el primer sencillo “Pink Venom”), además de ganar el estatus del grupo femenino con más seguidores en Spotify.

Una preventa exclusiva BLINK MEMBERSHIP para el club de fans, comenzará el martes 7 de febrero a las 11:00 AM hora local. El registro para la preventa BLINK MEMBERSHIP para las BLINKs estará disponible desde el martes 31 de enero a las 5 PM hora local, a través de weverse.io/blackpink y terminará el domingo 5 de febrero a las 10 PM hora local. Para más información sobre cómo registrarte en la preventa BLINK MEMBERSHIP visita blackpinklive.com.

Los boletos estarán disponibles para venta al público en general a partir del jueves 9 de febrero a las 2 PM hora local por medio de la Red Ticketmaster.

OCESAfact: Este será el primer acto de K-pop en presentarse en el Foro Sol, siendo el concierto más grande del género que ha llegado a México.

Blackpink hizo historia recientemente con el lanzamiento más grande y popular hecho por un grupo o artista femenino esta década, con el sencillo “Pink Venom” de su disco Born Pink. La canción debutó en el #1 del Top Global de Spotify y acumuló más de 7.9 millones de streams en sus primeras 24 horas. En YouTube, el videoclip oficial alcanzó los 100 millones de views más rápido que cualquier otro video que un grupo de chicas haya hecho, con 90.4 millones de views en las primeras 24 horas. Con 527 millones de vistas actualmente, este fue el debut más grande en YouTube de 2022.

La gira mundial Blackpink World Tour [Born Pink] arrancó en 2022 alrededor de Estados Unidos y Europa, siendo su ciudad natal Seúl, Corea del Sur, el banderazo de salida el pasado 15 de octubre. El grupo también visitó arenas y estadios de Dallas, Houston, Atlanta, Hamilton, Chicago, Newark y Los Ángeles, para después llegar a la Arena O2 de Londres y continuar por Barcelona, Colonia, París, Copenhague, Berlín y, terminar en Ámsterdam el 22 de diciembre. La etapa de Asia, por su parte, inició en el National Stadium de Bangkok con dos fechas los pasados 7 y 8 de enero de 2023, para seguir en Hong Kong, Riad y Abu Dabi. La estratosférica gira continuará por Kuala Lumpur, Yakarta, Kaohsiung y Manila, antes de llegar la Ciudad de México el 26 de abril, y después concluir en Singapur el 13 de mayo.

Uno de los grupos de K-pop más masivamente exitosos en la historia de la música, Blackpink ha redefinido el panorama del pop global desde su aparición en la escena en 2016. Junto con el sorprendente canal de YouTube con más suscriptores en el mundo, el cuarteto surcoreano ha logrado tantos aclamados logros, como también alcanzado los puestos más altos de las listas globales, con un álbum hecho por un grupo de chicas en menos de una década, además de convertirse en el primer grupo femenino de K-pop en presentarse en Coachella (el festival musical más grande de los Estados Unidos). Compuesto por JISOO, JENNIE, ROSÉ y LISA –todas ellas cantantes inmensamente carismáticas, bailarinas e iconos inmediatas de la moda, Blackpink comenzó su astronómico crecimiento desde 2016 con su debut SQUARE ONE, y más adelante probaron su poder con SQUARE UP (un lanzamiento que rápidamente se coló en el Billboard 200). Poco después de firmar con Interscope Records a través de una sociedad global con YG Entertainment, el grupo hizo su LP debut con el repentinamente icónico: THE ALBUM en 2020. THE ALBUM escaló al #2 en el Billboard 200 y posicionó tres sencillos en el Billboard Hot 100: “How You Like That” (el emblemático sencillo que rompió varios récords en YouTube, incluyendo el video que más rápido alcanzó los 150 millones de views), “Ice Cream” (una colaboración con Selena Gomez que rompió el récord, por ser el grupo femenino de K-pop en posicionarse en el lugar más alto del Hot 100), y “Lovesick Girls” (un track que ha vendido más de 1.4 millones de copias en el mundo, haciendo de BLACKPINK el primer grupo de chicas de K-pop en vender más de un millón de unidades).