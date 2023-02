Okuda San Miguel llega al Frontón México

La exhibición tendrá una duración de seis semanas y contará con piezas a gran escala, nunca antes vistas, producidas en conjunto por artesanos mexicanos

Hablar de Okuda San Miguel es hablar en un lenguaje onírico, es hablar sobre un mundo surrealista pop, es hablar acerca de un artista fuera de lo común que ha logrado comunicarse con sus espectadores por medio de pinturas, esculturas monumentales y murales, interviniendo importantes edificios y construcciones con cientos de colores en más de 80 ciudades alrededor del mundo, en los que el artista nos obliga a enfrentarnos con el anhelo de una realidad distinta.

El miércoles 1 de febrero del 2023, el artista español, que es uno de los representantes más importantes del arte contemporáneo a nivel mundial, se apoderaró del Frontón México por medio de una Experiencia Inmersiva, llena de color, luz y sonido, que se compone por elementos físicos y digitales,Okuda San Miguel: “Metamorfosis”. Este es un proyecto sumamente especial para el artista que, en esta ocasión, recreará el Mundo de sus Sueños de manera totalmente integral, ya que a diferencia de otros conceptos inmersivos que se han realizado en la Ciudad de México, la experiencia de Okuda San Miguel, a través de sus figuras geométricas y patrones multicolores, comunicará un mensaje de gran valor con icónicas esculturas producidas por las manos de artesanas y artesanos mexicanos, específicamente para esta exposición.

Okuda San Miguel ha intervenido con su arte las fachadas de diferentes edificios y construcciones alrededor del mundo como iglesias ubicadas en Youssoufia (Marruecos), Asturias (España) o Denver (USA), además de edificios singulares como el faro de Ajo en Cantabria (España) o grandes murales en edificios de más de 20 pisos en Toronto (Canadá) o Paris (Francia). De la misma forma ,y aprovechando su llegada a México, el artista intervino la parte exterior del Frontón México con un mural que también celebrará los 101 años del muralismo mexicano.

“Tengo muchos amigos mexicanos con los cuales he trabajado desde hace muchos años, siempre he tenido una relación con artistas de acá, con este país siempre he tenido un vínculo y mucha unión; viví aquí unos meses durante la pandemia, me encanta”, ha comentado el artista sobre su relación con México, la cual es muy cercana y le ha inspirado en su creatividad para realizar obras bastante interesantes.

“Yo desde hace muchos años combino mi trabajo de estudio con el que hago en las calles. Para el Frontón México me pareció una idea perfecta ocupar el edificio para montar una exhibición adentro y pintar el envoltorio por fuera para hacer un paquete completo, en especial por tratarse de un lugar tan emblemático”, ha dicho Okuda acerca del mural que montó en la fachada exterior del Frontón México, lugar al interior del cual podremos vivir su “Metamorfosis”.

Con una producción 100% mexicana y con piezas monumentales creadas de manera exclusiva para la exhibición en México, algunas de ellas, diseñadas específicamente para interactuar, aquellos que visiten el arte de Okuda podrán tomarse fotos para sus redes sociales y vivir una experiencia de talla mundial. Por ejemplo, hay piezas artísticas como “Skull House”, una enorme escultura de 10 x 6 mts. en forma de cráneo, que cuenta con todas las amenidades necesarias para habitarla. ¿Te imaginas vivir dentro de una obra de arte?… Por supuesto, esta pieza de Okuda San Miguel es única en el mundo.

Además, en esta Experiencia Inmersiva, podrás disfrutar de distintas disciplinas artísticas como escultura, instalaciones, performances con personajes en vivo, imágenes en movimiento, video mapping y atmósferas sonoras que invitan al espectador a un inesperado y profundo viaje hacia una nueva manera de vivir el arte contemporáneo.

Para ser de los primeros en vivir la Experiencia Inmersiva de Okuda, adquiere tus entradas en https://fronticket.com.mx/, las cuales tendrán un costo de $250 por persona (más cargos por servicio) y estará abierta para todo el público de miércoles a domingo desde las 11:00 hasta las 20:00 horas. Esta experiencia, es para toda la familia, ya que los niños menores de 12 años y personas mayores de 65 años, ingresan completamente gratis.

Este evento no sería posible sin la alianza de BTF Media, Ink and Movement y Grupo Expansión, desde su división de Eventos.