Legisladores de Morena se apresuran para sacar adelante “plan B” de AMLO

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Aunque se sabe que el tema terminará en las salas de la Suprema Corte de Justicia, los legisladores de Morena se alistaban desde el primer momento del nuevo periodo de sesiones para cumplir el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador de aprobar el llamado “plan B” de la reforma electoral.

Ayer mismo, al instalarse el Congreso de la Unión se anunció que el llamado “plan B” fue turnado por la Mesa Directiva del Senado a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, las cuales discutirán la minuta que contempla un paquete de 4 normas: reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica y del Poder Judicial de la Federación y una nueva la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La primera motivación para los senadores y diputados consiste, obviamente, en demostrarle a su líder y guía, el presidente López Obrador, que cumplen lo antes posible con sus instrucciones y “sin cambiarle ni una coma”.

Pero también, en este caso, resulta muy importante el tiempo, pues cualquier cambio en la legislación electoral debe entrar en vigor seis meses antes del proceso electoral federal 2023-2024 que culminará con las votaciones del 2 de junio de 2024.

Pero esa no es la fecha por la que deben medirse las reformas electorales. En realidad, el proceso electoral empezará en octubre venidero. En consecuencia, la fecha límite será el ya muy próximo 3 de abril, como lo confirmó el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco.

“(El límite es) hasta el 3 de abril. Tenemos tiempo”, comentó el coordinador el pasado 20 de noviembre de 2022, al ser interrogado acerca de la fecha en que deberían quedar listos los cambios.

Aunque no se llega al grado de urgencia, en las filas del oficialismo ya no se quieren más demoras, como la que se registró en los días en que Mier hizo esas declaraciones, pues por entonces dos satélites de Morena, el PVEM y el PT, se inconformaron porque en el llamado “plan B” no se tomaron en cuenta sus propuestas —principalmente la llamada cláusula de vida eterna—, protestas que se tradujeron en posponer una semana la discusión de la reforma en materia constitucional.

También es de tener en cuenta que el proceso no termina con las votaciones de las iniciativas en las cámara del Congreso de la Unión, sino que luego viene la publicación de los cambios en el Diario Oficial, fase que está a cargo del Ejecutivo federal

En esta última etapa, advierten los especialistas, seguramente se invertirán los agobios, pues es previsible que el gobierno federal espere hasta el último minuto para promulgar las reformas.

Este previsible cambio de prioridades sería para no dar tiempo para que la Suprema Corte de Justicia atienda las demandas de inconstitucionalidad ya desde ahora anunciados por los partidos de oposición y algunas organizaciones de la sociedad civil que se oponen a las modificaciones que devolverán al gobierno federal el control sobre las elecciones, pues el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quedarán anulados.

En este sentido, desde ambos bandos, ya sea los partidarios o los inconformes con el multimencionado “plan B”, tienen en cuenta que el máximo tribunal del país no se caracteriza por la celeridad para revisar los asuntos que le son turnados. De hecho, están pendientes protestas contra otras reformas emprendidas por la llamada cuarta transformación desde hace años.

No habrá salvavidas para los partidos satélites

Con esas perspectivas, el presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier, reveló, por ejemplo, que las iniciativas en materia electoral fueron turnadas a las comisiones dictaminadoras desde antes del inicio del periodo ordinario de sesiones. El legislador informó que la minuta se turnó directamente a comisiones desde el 30 de enero y que inclusive se dieron tiempo para solicitar opinión también a la Comisión de Justicia.

Las prisas por satisfacer las exigencias presidenciales también las puso en evidencia el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, el zacatecano Ricardo Monreal Ávila, quien manifestó que una parte d sul grupo pretendía que los cambios se aprobaran este mismo miércoles, apenas cumplidas las formalidades de instalación de la Cámara y del Congreso en su conjunto.

Sin embargo, el coordinador de los senadores, desechó las prisas. “No vamos a apresurar, no vamos a precipitar el dictamen”, dijo.

“No lo hemos hecho en ninguna otra ley, siempre hemos dado el seguimiento formal de no dispensar trámites ni tampoco aplicar fast track en ningún dictamen. Hoy también lo haremos así”, agregó.

Monreal anticipó que el grupo mayoritario se allanará al cambio realizado por la Cámara de Diputados que eliminó la llamada cláusula de vida eterna o transferencia de votos del llamado Plan B electoral y así evitar que el Ejecutivo lo vete.

“La posición de Morena es respaldar lo que la Cámara de Diputados hizo, respaldar en este caso al Presidente de la República, que fue quien —recuerden ustedes— anunció que si ese artículo se aprobaba él lo vetaría. Entonces, para evitar el veto nosotros estamos en la posibilidad de allanarnos, pero es una decisión del grupo. Yo voté en contra de ese artículo”, destacó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández, informó que convocará para la próxima semana a las comisiones para dictaminar esta minuta de la reforma electoral.

“La próxima semana podremos estar convocando a la reunión de comisiones unidas y una vez que cumplamos con todos los tiempos y los plazos, se dará la discusión y el análisis de la misma”, indicó.

López Obrador cambia su opinión en relación con Cuauhtémoc Cárdenas

López Obrador dio ayer una nueva muestra de su capacidad de cambiar de opinión de un momento a otro y, de paso, dejó nueva constancia de que, contra la opinión generalizada, el Presidente de la República no siempre es el hombre mejor informado del país.

El pasado martes, en su conferencia mañanera, el primer mandatario comentó críticamente la aparición de otra corriente que critica su actuación al frente del gobierno federal, el denominado “méxicolectivo” y de paso colocó entre sus enemigos políticos al tres veces ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien es considerado precursor de la corriente que ahora gobierna al país y que encabeza el referido López Obrador.

En es oportunidad, AMLO señaló que Cárdenas pasó a ser parte de sus adversarios al asumir los planteamientos de la plataforma, pues aseguró que ante el momento que vive el país “es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más”.

El jefe del Ejecutivo, al que se supone el mejor informado del país, hizo esos comentarios horas antes de que se conociera una declaración de Cárdenas en la que se deslindó del nuevo frente crítico.

Pero en su mañanera de ayer miércoles, ya enterado de las precisión de Cárdenas, el jefe del Ejecutivo celebró conocer que no forma parte de este sector. “Me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero. No sabía pero él ya lo había informado al grupo, lo que pasa es que lo siguieron manejando. Entonces cuando me preguntaron yo respondí de la manera en que ustedes saben”

Cuando se le preguntó si mantenía su opinión de que Cárdenas es su adversario, López Obrador recurrió a su recurso de cambiar de opinión.

“Yo lo estimo mucho, lo respeto porque es precursor del movimiento democrático”, refirió López Obrador en su conferencia mañanera, un día después de que advirtió que si Cárdenas figuraba en esa propuesta civil lo podría considerar como su adversario político.

Lo que el mandatario no modificó fue su crítica a la organización “mexicolectivo” y sus integrantes.

“Si todos ellos fueron parte de la corrupción o cómplices. Toleraron la corrupción que impera en el saqueo más grande que se haya cometido en la historia de México. ¿Qué puede decir Narro? Si fue rector y luego lo mandaron de delegado del PRI a Ecatepec para hacer fraude, fue matraqueo, fue el que acuñó la frase de los ninis. Y es el que sigue de cacique en la UNAM poniendo y quitando rectores”.

El jefe del Ejecutivo admitió que los integrantes de “mexicolectivo” están en su derecho de agruparse, pero los volvió a calificar de moderados del conservadurismo.

