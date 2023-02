“Coque” Muñiz festeja seis años de presentare en las noches de Cabaret Lunario

Con uno de los mejores shows de bohemia en México

En este show, “además de estar mi hijo Axel, habrá un artista sorpresa con quien haré un palomazo, porque al público le gusta ver a otros cantantes diferentes y va a ser una sorpresa para la audiencia”

Asael Grande

Regresa a los escenarios, uno de los cantantes más queridos por el público, El Coque de México, Jorge “Coque” Muñiz, quien celebrará su sexto año consecutivo presentándose en las noches de Cabaret Lunario, con uno de los mejores shows de bohemia en México.

Veladas llenas de humor, música, recuerdos, invitados especiales y grandes éxitos como “La otra parte de ti”, “Siempre estoy pensando en ti”, “No prometas lo que no será”, son lo que lo vuelven un espectáculo que nunca es igual, cada uno es único: “esta es una gran oportunidad para dar gracia, este es un clásico de los años 80, en donde hay un público que viene, cena, es temprano el espectáculo, el público viene con la disposición de cantar; al sentir el canto del público y su respuesta, me doy cuenta de que vienen con la decisión de pasarla bien; vienen muchas señoras, muchos chavos con su abuelita o tía, hacemos un juego con el público de canciones que, así sean de hace cien años, el público las conoce como si fuera un éxito de los últimos meses, y llevamos un show que es una fiesta, nos reímos, siempre sucede algo insólito; me acompaña Axel Muñiz, mi hijo, de quien cada vez me siento agradecido con la vida de que se suba al escenario y que el público le dé esa respuesta, disfruto verlo feliz; el Lunario es perfecto en audio, no ponemos pantallas, luces que brinquen, pirotecnia, es un contacto de muchos amigos que están cantando en una fiesta, y eso ha resultado muy bueno”.

Recordando esas noches inolvidables en lugares como El Patio o el Premier, a través de sus más grandes éxitos, y canciones de los discos “Azulejos” que se han convertido siempre hasta el día de hoy en top de ventas, serán parte del repertorio de la noche del 10 de febrero, en donde no faltarán los boleros, baladas, rancheras y homenajes a los grandes de la canción, que también son parte de este gran recorrido musical que se hace cada noche de Cabaret Lunario con Coque Muñiz: “me tocó que el Lunario tenía una etapa más cultural, donde había un enfoque de jazzistas, o de un artista que venía de otro país, presentando su música, muy claro, un ciclo de artistas culturales, de otras regiones, con ritmos y algo más enfocado a la música popular, y me daba miedo entrar a un escenario como éste, pero afortunadamente empezó a abrirse, y muchos compañeros míos han tenido la fortuna de estar aquí, y siempre tenían un invitado sorpresa, y eso el público lo agradece, solistas, pianistas maravillosos, y el público sabe que hay siempre sorpresas, siempre es divertido, y disfruto mucho este escenario”.

Durante su carrera musical, “Coque” Muñiz ha publicado más de una docena de álbumes. Su encantadora y agradable personalidad, le ha abierto el camino como conductor de series de tv cómico-musicales: “hay que apreciar lo que tienes durante muchos años, tuve la fortuna de entrevistar a los artistas que yo más admiro, y respeto tanto”, finalizó el cantante.