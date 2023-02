Corrupción en Fonatur

Desde el portal

Ángel Soriano

La apropiación de playas en los principales destinos turísticos del país y la exclusión a las mismas de los nativos y visitantes de escasos recursos es una constante que se ha aceptado, al considerarse que son propiedad de lujosos hoteles o fraccionamientos y se ve normal la discriminación a los mexicanos cuando que somos los auténticos propietarios.

Esa situación va a cambiar mediante la creación de reservas naturales anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador al aceptar que, en sexenios pasados, Fonatur fue utilizado para realizar negocios en zonas turísticas adquiriendo playas y lugares cerca de lagunas y del mar para, presuntamente, hacerlos sitios de recreo pero en realidad eran jugosos negocios.

Campos de golf, cuyo mantenimiento es más caro que los ingresos, forma parte también de los bienes que adquirió Fonatur -como la casa presidencial en Cancún- y que resultan onerosos para la administración pública y la discriminación o exclusión del turismo nacional de pocos recursos para acceder a lugares tan reservados y caros.

Se espera que con esta decisión los recursos naturales del país sean precisamente para disfrute de los mexicanos y no de unos cuantos privilegiados, pero sobre todo jugosos negocios con la compra de terrenos cercanos al mar adquiridos o despojados a ejidatarios y vendidos en sumas exorbitantes, práctica común en los tiempos de gobierno en jauja.

TURBULENCIAS

Corrupción en Campeche

Los ex gobernadores de Campeche, desde “Alito” Moreno hasta nuestro flamante embajador en Santo Domingo, Carlos Miguel Aysa González, pasando por la activa morenista Layda Sansores San Román, deberán explicar el manejo de los recursos públicos manejados a manos llenas y que, de acuerdo a funcionarios y ex funcionarios de esas administraciones, eran manejados en efectivo para dárselos a comunidades porque no había en la época sucursales de Bienestar y entregar a los pedidores de apoyo. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay interés de los opositores en echar porquería al ventilador para decir que todos son iguales, y ofreció ver el video donde se exhibe esa práctica que, a nivel federal y en algunos estados, ha funcionado para financiar campañas electorales. En esta ocasión fueron recursos del erario campechano para favorecer a la entonces candidata y hoy gobernadora Layda Sansores estando como gobernador Carlos Miguel Aysa, cuya recompensa fue su ingreso al cuerpo diplomático. Y la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón, aspirante a la jefatura de gobierno, hoy en manos de Claudia Sheinbaum, acusó ya a la misma mandataria de malos manejos de recursos de la administración pública que puede alcanzar también al operador político de Marcelo Ebrard en Oaxaca, Alberto Esteva, que fungió como encargado de la demarcación cuando Layda dejó la alcaldía. Seguramente que saldrán más videos de todos los malos en lo que parece ser será una guerra sin tregua de aquí a las elecciones de 2024… Y el senador Ricardo Monreal indica que son inevitables los amparos que se pedirán al Poder Judicial en contra de las reformas electorales en marcha y que serán discutidas, aprobadas o desechadas en comisiones del Senado esta misma semana antes de pasarlas al pleno. Monreal al comentar la actitud de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, de no cumplir el protocolo durante la ceremonia conmemorativa del 106 aniversario de nuestra Constitución, dijo que nunca se debe perder la cortesía política y la diplomacia aun cuando existan diferencias personales. Y es que no es posible que una persona con tan elevado cargo como la ministra Piña le haya faltado el respeto a los símbolos patrios y a los representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo para manifestar una independencia que está plasmada en la Constitución.

